Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается"

Все люди имеют право на политическую деятельность, но в рамках закона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Meduza, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами, комментируя прошедшие 23 января протестные акции. При этом он выступил против втягивания в митинги несовершеннолетних.

"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это тоже самое.

Кстати говоря, вот все события подобного рода, о которых я сейчас говорил… Никто не должен прибегать к ним стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается, во всяком случае ответственная", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз сегодня обсудит санкции против России после рекордных задержаний на акциях протеста

Акции в поддержку Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии в Россию, прошли 23 января во многих городах России. Акции были несогласованными и сопровождались рекордными массовыми задержаниями. По данным "ОВД-Инфо" на 15:00 мск 25 января, были задержаны более 3700 человек. Возбуждены несколько уголовных дел.

Сегодня руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в твиттере объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на 31 января.