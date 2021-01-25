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Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться"

Путін про акції протесту в Росії:

Усі люди мають право на політичну діяльність, але в рамках закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі зі студентами, коментуючи протестні акції, які відбулися 23 січня. При цьому він виступив проти втягування в мітинги неповнолітніх.

"Не можна виштовхувати вперед неповнолітніх. Адже так терористи чинять, коли попереду себе женуть жінок і дітей. Ось тут трошки ніби фокус зміщується, але по суті це те ж саме.

До речі кажучи, ось всі події подібного роду, про які я зараз говорив ... Ніхто не повинен вдаватися до них, намагаючись захистити свої якісь амбітні завдання і цілі, особливо в сфері політики. Так політика не робиться, в усякому разі відповідальна", - сказав Путін.

Акції на підтримку Олексія Навального, затриманого після повернення з Німеччини в Росію, відбулися 23 січня в багатьох містах Росії. Акції були непогодженими і супроводжувалися рекордними масовими затриманнями. За даними "ОВС-Інфо" на 15:00 мск 25 січня, було затримано більше 3700 осіб. Порушено кілька кримінальних справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навальний і всі затримані на акції протесту в РФ мають бути звільнені, - глава МЗС Німеччини Маас

Сьогодні керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков у твіттері оголосив про нові акції на підтримку політика, намічені на 31 січня.

Автор: 

акція (1454) протест (2397) путін володимир (23773) росія (65010) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+48
/// о как кукуха поехала у ***** бесноватого :
"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути
это тоже самое" - цитата
Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается" - Цензор.НЕТ 3076

..
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25.01.2021 15:02
+40
Оно уже не помнит как в 2014 вещало о женщинах и детях которых кацапы поставят впереди себя и пусть,мол ВСУ попробуют стрелять. Деменция и шизофрения-гремучая смесь.
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25.01.2021 14:59
+33
Странно! А в Крыму говорил, что поставит перед своими террористами именно женщин и детей, и пусть укропы посмеют стрельнуть...
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25.01.2021 14:59
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дедушка уже, наверное,третий памперс поменял)
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25.01.2021 14:56 Відповісти
що путін знає про політику, хлопчик якого призначили царем і забули зняти.
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25.01.2021 15:37 Відповісти
По-монгольски, географическое название страны «РОССИЯ», звучит неблагозвучно: «ОХУ-Ын». По сравнению с Великим русским языком фонетически монгольский очень беден и монголы называют президента Российской империи господина Владимира Путина тем же словом, что и страну, которую он возглавляет. Поэтому передовая статья газеты, выходящей в Улан-Баторе, была озаглавлена: «ОХУ-Ын возвратился в Москву».
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25.01.2021 19:39 Відповісти
Как любит повторять князь Темнейший: «Кто не быкует, тот не пьёт «Шампанское».
Пока кастрюлеголовые хохлы скакали на Майдане и кушали омериканские печеньки из рук леди Виктории Нуланд, наш питерский Директор ОПГ «Кооператива озеро» отжал украинский Крым. С помощью сорокатысячной военной группировки и 15 000 украинских предателей ВСУ, служивших в Крыму, Владимир Люциферович в короткий срок захватил не только вражескую территорию, но и имущество, технику и вооружение на украинских военных объектах Крыма. Наши «вежливые человечки» откачивали из украинских цистерн дизельное топливо, грузили захваченные трофеи, обмундирование, оружие, боеприпасы на грузовики и прятали награбленное добро в Аджимушкайских каменоломнях.
Для захвата украинских фашистских кораблей спецназ использовал практику сомалийских пиратов. На быстроходных катерах наши пацаны из ЧВК «Вагнера» подходили к заблокированным на озере Донузлав кораблям киевской хунты, прикрепляли взрывчатку к корме судна, взрывали баллер руля, обстреливали палубу из автоматического оружия и забрасывали светошумовыми гранатами украинских моряков, спрятавшихся в машинном отделении.
Благодаря нашему мужественному православному Президенту в собственность Российской Федерации перешли украинские гитлеровские железные дороги со всеми вокзалами и депо, аэропорты, имущество и вооружение украинских военных баз, самолеты, корабли (71 плавсредство), автомобильная техника, топливо, здания санаториев и домов отдыха, электростанции, виноградники и винные подвалы «Массандры».
Российская комиссия по трофеям составила Акт о взятии на баланс «Центрального Банка РФ» 300 килограммов золота и драгоценных металлов, хранившихся в сейфах «Ощадбанка» в Крыму.
Искусством мариниста Айвазовского Лидеры киевской фашистской хунты Рейхсфюрер Петр Порошенко, Обергруппенфюрер Арсений Яценюк и Бригаденфюрер Виталий Кличко не интересуются, поэтому картины Ивана Константиновича из музея в Феодосии спецрейсом «Аэрофлота» доставили в родную Москву.
Когда с Крымом было покончено, Верховный Главнокомандующий РФ дал приказание Сергею Шойгу приступить к бомбёжкам Донецкого аэропорта. Наши «Гумконвои» доставляют в фашистскую Горловку для утилизации боеприпасы с истекшим сроком хранения, а назад грузовики возвращаются в Ногинский спасательный центр МЧС загруженными деталями для турбин реактивных и турбореактивных двигателей самолетов и вертолетов и уникальным японским оборудованием завода «ЮНОСТЬ», выпускавшего в Краснодоне реле и микросхемы для ракет и подводных лодок.
Местное русскоязычное население, голосовавшее за Януковича и кричавшее «Путин! Введи войска!», перепугались наших бурятов и более полутора миллиона беженцев с Донбасса сейчас прячутся у биндеровцев в Западной Украине и выращивают там репчатый лук и пасут стада коров. Но мы туда пошлем Жириновского и он покажет салоедам «Кузькину мать!».
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25.01.2021 19:42 Відповісти
За 20 лет царствования мстительного вепса «обнулёныша», ROKKOKU (в переводе с японского Московия - «ДУРАЦКАЯ СТРАНА») превратилась в многомиллионное стадо «крымнашистов», которое быстро разбегается при виде «пастухов» старика Кабаева в кевларовых бронешлемах на голове и с «ПР» в руках. Когда четверо раскормленных «амбалов» из «Беркута» Януковича, волокут в «автозак» за руки и за ноги двенадцатилетнего мальчика, зеваки из снежной Нигерии не вмешиваются в конфликт и только фотографируют на видеотелефоны эту «процедуру». На красной площади полно брусчатки. Игрой в снежки с ментами и криками «ПОЗОР» ничего не добьёшся.
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-Ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
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25.01.2021 19:44 Відповісти
о пилять КГБ вонючий и понес ахинею недоразвитое во во Вова таких политиков не делают а выплевывают это точно в США поняли Трамп клоун им достал за 5 лет. как результат пшел на и в...а в Парашке терпят убого Х..ло обнуленное вечно..
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25.01.2021 14:57 Відповісти
таких политиков не делают а выплевывают это точно в США поняли Трамп клоун им достал за 5 лет

навiть за 4 роки- з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року.
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25.01.2021 15:27 Відповісти
Как рашистские террористы на дамбасе?
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25.01.2021 14:57 Відповісти
Пукин акции протеста не одобряет, а убийства, отравления и похищения - самое то...
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25.01.2021 14:58 Відповісти
***** ГЕТЬ из ума выжило похоже точно сдыхает .
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25.01.2021 14:58 Відповісти
Его Плешившейство решило выйти в эфир. Из бункера.
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25.01.2021 14:59 Відповісти
Оно уже не помнит как в 2014 вещало о женщинах и детях которых кацапы поставят впереди себя и пусть,мол ВСУ попробуют стрелять. Деменция и шизофрения-гремучая смесь.
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25.01.2021 14:59 Відповісти
Странно! А в Крыму говорил, что поставит перед своими террористами именно женщин и детей, и пусть укропы посмеют стрельнуть...
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25.01.2021 14:59 Відповісти
Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают... Источник: https://censor.net/ru/n3243887

А в Криму дєтішкі чому таким чином використовувалися?
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25.01.2021 14:59 Відповісти
"Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди,а сзади и пусть они попробуют стрелять" - Путин
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25.01.2021 15:01 Відповісти
/// о как кукуха поехала у ***** бесноватого :
"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути
это тоже самое" - цитата
Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается" - Цензор.НЕТ 3076

..
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25.01.2021 15:02 Відповісти
Падлу падлопадловілі.
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25.01.2021 15:11 Відповісти
Бінго, таки в цього чор..а, таки мізки поїхали, прико..ти цю ку...ву.🙂
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25.01.2021 20:46 Відповісти
"Так политика не делается, во всяком случае ответственная". В общем, всем так нельзя, ему можно.
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25.01.2021 15:02 Відповісти
Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей". - так же са о как и ты Х. ЛО делало и делаешь на Донбассе!!
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25.01.2021 15:03 Відповісти
Ну, *****, ну, шо з нього взяти...
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25.01.2021 15:04 Відповісти
Я не пойняв, він вже визнає, що є терористом? Фразою "Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей?"
Саме так вони вчиняли в Криму....
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25.01.2021 15:04 Відповісти
ага. политика "новичком" делается.
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25.01.2021 15:05 Відповісти
Я вот скуки ради изучил, применительно к Путину, различные варианты средневековых казней: это и четвертование, и гаррота, и скопизм, и дефенестрация... и много других интересных и заслуживающих внимания вариантов. Но все же, считаю что оптимально будет Путина публично на Красной площади запороть.
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25.01.2021 15:06 Відповісти
а порет пусть самый активный гомофил филя киркоров!
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25.01.2021 15:34 Відповісти
Рамки закону для Х...ла Владіміравіча мають виглядати так.
Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается" - Цензор.НЕТ 1705
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25.01.2021 15:07 Відповісти
Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается" - Цензор.НЕТ 7955
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25.01.2021 15:09 Відповісти
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25.01.2021 15:11 Відповісти
Йолочка понравілась послє того як прийшли сослуживі виполняюшшіх работу по заШШітє іхнєй страни
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25.01.2021 15:12 Відповісти
Шкода, шо він цей афце зуби не повибивав. От же ж раби кончені.
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25.01.2021 15:12 Відповісти
Какая женшина? Кого поблагодарила? Та баба в коме лежит в реанимации. Это шо за чушка?
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25.01.2021 15:14 Відповісти
думаю що кацапська чушка.
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25.01.2021 15:16 Відповісти
мы прослезились............
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25.01.2021 15:20 Відповісти
С ноги в грудак за то что просто подошла энто называется "переусердствовать"
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25.01.2021 15:23 Відповісти
Никакой сенсации. Крепостная извинилась за то что хапнула п...здюлю. В ******** это норма.
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25.01.2021 15:26 Відповісти
ну понимает же что сама виновата, что оказалась на пути у прислужника царя !
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Ну що тут скажеш: ось це повний п-ц, і різниця між нашими країнами.
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25.01.2021 15:29 Відповісти
мало вломил...выходит? )))))
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25.01.2021 15:32 Відповісти
Хоча тьотя і гарно летіла, але якби каратист трохи вище ногу підняв, то якраз по зубам би влучив. Тоді вона би навряд дякувала. Бо синці зійдуть, а зуби вставляти довелося б.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Так, треба було ще дубінку їй в дупу засунути. Хвігура б знайшлася, і паходка була б красівєє.
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25.01.2021 15:38 Відповісти
Вася! Вася Обломов написав нову пісеньку «Запотело мое забрало». Послухайте в ютюбі, посмієтесь.
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25.01.2021 21:55 Відповісти
да, класс!
https://youtu.be/x70ljt-QGQc
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25.01.2021 22:09 Відповісти
душевно )))))
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25.01.2021 22:10 Відповісти
кацапы, они и в африке кацапы ..
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25.01.2021 15:39 Відповісти
О! Так **** сам себя террористом и обозвал. Це ж він казав, що ми спереду поставим жєнШШін і дєтєй, і за ними стануть зєльониє чєлавєчкі і пускай хунта хоть кого то тронєт... Ну не дослівно, а десь так...
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25.01.2021 15:10 Відповісти
"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей"

что что?? А кто говорил что российские войска станут сзади детей и женщин в Крыму??

признался что он террорист!
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25.01.2021 15:11 Відповісти
Путин об акциях протеста в России: "Так политика не делается" - Цензор.НЕТ 5696
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25.01.2021 15:17 Відповісти
Чем-то он так Лукашенко напомнил...
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25.01.2021 15:16 Відповісти
правильно- нет бы Грозный в третий раз расхерачить, причём за свои деньги.........
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25.01.2021 15:21 Відповісти
"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей."

лооол
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25.01.2021 15:24 Відповісти
х у й ло самый страшный лицемер и фарисей! мне по фигу этот навальный и что он там делает, но кажется плешивый царёк сильно о б о с рался! так политика не делается говорит он, а как делается вовочка? как у картофельного ************* в минске? блин ну ты клоун еще почище нашего из квартала!!!
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25.01.2021 15:31 Відповісти
х у й ло самый страшный лицемер и фарисей! мне по фигу этот навальный и что он там делает, но кажется плешивый царёк сильно о б о с рался! так политика не делается говорит он, а как делается вовочка? как у картофельного ************* в минске? блин ну ты клоун еще почище нашего из квартала!!!
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25.01.2021 15:31 Відповісти
Тонкий намек от пу, что мол вы же поддерживали оккупацию украины, гоня впереди женщин и детей, мол вы тоже, население, террористы. Как вписал россиян перед собой, а?
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Лицемер и брехло.
Пусть попробуют стрелять в женщин и детей, а мы будем за ними(с) Путин 2014
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Небось сказал чтоб народ раскатать танками и потом как в Беслане чтоб на него женщин и детей не повесили.
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25.01.2021 15:40 Відповісти
Там в Чечні є місто кацапської "слави" Бамут.
Туди журналістів не пускали і орковояки згадують його неохоче.
Коротше кажучи, місто було повністю знищено разом з усіма, хто в ньому був, включаючи старих, жінок і дітей. Врятувалися одиниці...
Це для шанувальників рузьгеміру!
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25.01.2021 15:59 Відповісти
ага, ага. скрепоносная политика делается исключительно голосованием на пеньках.
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25.01.2021 15:39 Відповісти
Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться" - Цензор.НЕТ 3680
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25.01.2021 17:36 Відповісти
Владимир Высоцкий

Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.

Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.

Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
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25.01.2021 15:41 Відповісти
Дешевые манипуляции со "смещением фокуса". Напоминает нашего Зе: Когда в стране полный пи...здец, а он вещает про мажора, который в Париже пиндюлей от местной гопоты получил.
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25.01.2021 15:58 Відповісти
Ждем "Лебединое озеро" !
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25.01.2021 16:27 Відповісти
С разбегу мильтон-долбарик ударил ногой женщину в живот.У нее черепномозговая травма,сотрясение мозга ,была без сознания,болит живот И НИЧЕГО? ДАЖЕ НЕ АРЕСТОВАЛИ УБЛЮДКА! ЕЩЕ НАГЛОСТЬ ИМЕЕТ ПРИЙТИ В БОЛЬНИЦУ И ПУГАТЬ ЖЕНЩИНУ.Я говорит стекло не протер после газов.Пошел бы тогда "по ошибке" начальство свое долбанул.МВД не подчиняется подставному двойнику -Путину.Они под-ся ТКК.
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25.01.2021 16:35 Відповісти
Пуйло так и не понял, что как раз дети и женщины вышли сами против него!
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25.01.2021 16:44 Відповісти
Конечно, так не делается, ведь ПОЛИТИКА - ЭТО ИСКУССТВО БРЕХНИ, а в БРЕХНЕ ***** мастер (все это знают), поэтому это НЕ ПОЛИТИКА, а ПРАВДА - она ПРЯМО противовополжна БРЕХНЕ, а дети не любят когда им нагло врут - это у них вызывает ненависть и протест (сам ***** своей БРЕХНЕЙ и вывел их на улицы, где главной опасностью для них являются прикормленые кремлевским орками вурдалаки-палканы)!
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25.01.2021 16:45 Відповісти
Мы все уже знаем за что кремлевский вор хотел убить Навального, весь мир узнал, шо это за животное, значит убивать не обязательно, теперь можно его выпхать за бугор, сейчас мировое внимание переключается на кремлевского маньяка, масштаб преступления комуняки луки поблек на фоне вора и главаря террористического государства.
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25.01.2021 16:46 Відповісти
Мы все уже знаем за что кремлевский вор хотел убить Нава
льного, весь мир узнал, шо это за животное, значит убивать не обязательно, теперь можно его выпхать за бугор, сейчас мировое внимание переключается на кремлевского маньяка, масштаб преступления комуняки луки поблек на фоне вора и главаря террористического государства.
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25.01.2021 16:48 Відповісти
І чому ж це Навальний повернувся,хто його послав до Росії,все ж прораховано,ясно ж було,що прикриваючись т.з.дітьми та вагітними виведуть на вулицю протестувальників...і от вже й знов заговорили про заборону добудови газопроводу,що по прикладу американських спецназівців під капітолієм жорстоко розігнали мирних демонстантів...в Білорусії не вийшла революція гідності,В Росії пробують,а про наслідки хто подумав...
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25.01.2021 17:07 Відповісти
Если следовать Законам **********, то тогда получается, что заниматься политикой опозиционные политики могут только в ОДИНОЧНОЙ КАМЕРЕ.
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25.01.2021 17:18 Відповісти
пуйло, а що, щоб стати полiтиком на паРашi обов'язково потрiбно пiдiрвати декiлька багатоповерхiвок з рассєянами, узурпувати владу, згвалтувати Конституцiю?
тодiв же точно полiтик вЯлiкiй?

Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться" - Цензор.НЕТ 2368

Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться" - Цензор.НЕТ 8497

Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться" - Цензор.НЕТ 1752
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25.01.2021 17:23 Відповісти
УБЕЙТЕ ЕГО ПОЖАЛУЙСТА И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !)
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25.01.2021 18:27 Відповісти
Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детейИсточник: https://censor.net/ru/n3243887

Вот ты и спалился, падло !!!
У кого чего болит, тот о том и говорит . . .
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25.01.2021 19:25 Відповісти
Затем Владимир Владимирович разъяснил, как в России делается политика:
"Все россияне стоят внизу, но обязательно на коленях, распростёрши вверх руки и вознесши к небу широко раскрытые глаза.
Я весь такой откуда-то сверху прямо в глаза россиян ссу.
А россияне восклицают - Божья роса!"
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25.01.2021 20:57 Відповісти
 
 