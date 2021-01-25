Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться"

Усі люди мають право на політичну діяльність, але в рамках закону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі зі студентами, коментуючи протестні акції, які відбулися 23 січня. При цьому він виступив проти втягування в мітинги неповнолітніх.

"Не можна виштовхувати вперед неповнолітніх. Адже так терористи чинять, коли попереду себе женуть жінок і дітей. Ось тут трошки ніби фокус зміщується, але по суті це те ж саме.

До речі кажучи, ось всі події подібного роду, про які я зараз говорив ... Ніхто не повинен вдаватися до них, намагаючись захистити свої якісь амбітні завдання і цілі, особливо в сфері політики. Так політика не робиться, в усякому разі відповідальна", - сказав Путін.

Акції на підтримку Олексія Навального, затриманого після повернення з Німеччини в Росію, відбулися 23 січня в багатьох містах Росії. Акції були непогодженими і супроводжувалися рекордними масовими затриманнями. За даними "ОВС-Інфо" на 15:00 мск 25 січня, було затримано більше 3700 осіб. Порушено кілька кримінальних справ.

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Сьогодні керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков у твіттері оголосив про нові акції на підтримку політика, намічені на 31 січня.