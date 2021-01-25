Путін про акції протесту в Росії: "Так політика не робиться"
Усі люди мають право на політичну діяльність, але в рамках закону.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі зі студентами, коментуючи протестні акції, які відбулися 23 січня. При цьому він виступив проти втягування в мітинги неповнолітніх.
"Не можна виштовхувати вперед неповнолітніх. Адже так терористи чинять, коли попереду себе женуть жінок і дітей. Ось тут трошки ніби фокус зміщується, але по суті це те ж саме.
До речі кажучи, ось всі події подібного роду, про які я зараз говорив ... Ніхто не повинен вдаватися до них, намагаючись захистити свої якісь амбітні завдання і цілі, особливо в сфері політики. Так політика не робиться, в усякому разі відповідальна", - сказав Путін.
Акції на підтримку Олексія Навального, затриманого після повернення з Німеччини в Росію, відбулися 23 січня в багатьох містах Росії. Акції були непогодженими і супроводжувалися рекордними масовими затриманнями. За даними "ОВС-Інфо" на 15:00 мск 25 січня, було затримано більше 3700 осіб. Порушено кілька кримінальних справ.
Сьогодні керівник мережі регіональних штабів Олексія Навального Леонід Волков у твіттері оголосив про нові акції на підтримку політика, намічені на 31 січня.
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Пока кастрюлеголовые хохлы скакали на Майдане и кушали омериканские печеньки из рук леди Виктории Нуланд, наш питерский Директор ОПГ «Кооператива озеро» отжал украинский Крым. С помощью сорокатысячной военной группировки и 15 000 украинских предателей ВСУ, служивших в Крыму, Владимир Люциферович в короткий срок захватил не только вражескую территорию, но и имущество, технику и вооружение на украинских военных объектах Крыма. Наши «вежливые человечки» откачивали из украинских цистерн дизельное топливо, грузили захваченные трофеи, обмундирование, оружие, боеприпасы на грузовики и прятали награбленное добро в Аджимушкайских каменоломнях.
Для захвата украинских фашистских кораблей спецназ использовал практику сомалийских пиратов. На быстроходных катерах наши пацаны из ЧВК «Вагнера» подходили к заблокированным на озере Донузлав кораблям киевской хунты, прикрепляли взрывчатку к корме судна, взрывали баллер руля, обстреливали палубу из автоматического оружия и забрасывали светошумовыми гранатами украинских моряков, спрятавшихся в машинном отделении.
Благодаря нашему мужественному православному Президенту в собственность Российской Федерации перешли украинские гитлеровские железные дороги со всеми вокзалами и депо, аэропорты, имущество и вооружение украинских военных баз, самолеты, корабли (71 плавсредство), автомобильная техника, топливо, здания санаториев и домов отдыха, электростанции, виноградники и винные подвалы «Массандры».
Российская комиссия по трофеям составила Акт о взятии на баланс «Центрального Банка РФ» 300 килограммов золота и драгоценных металлов, хранившихся в сейфах «Ощадбанка» в Крыму.
Искусством мариниста Айвазовского Лидеры киевской фашистской хунты Рейхсфюрер Петр Порошенко, Обергруппенфюрер Арсений Яценюк и Бригаденфюрер Виталий Кличко не интересуются, поэтому картины Ивана Константиновича из музея в Феодосии спецрейсом «Аэрофлота» доставили в родную Москву.
Когда с Крымом было покончено, Верховный Главнокомандующий РФ дал приказание Сергею Шойгу приступить к бомбёжкам Донецкого аэропорта. Наши «Гумконвои» доставляют в фашистскую Горловку для утилизации боеприпасы с истекшим сроком хранения, а назад грузовики возвращаются в Ногинский спасательный центр МЧС загруженными деталями для турбин реактивных и турбореактивных двигателей самолетов и вертолетов и уникальным японским оборудованием завода «ЮНОСТЬ», выпускавшего в Краснодоне реле и микросхемы для ракет и подводных лодок.
Местное русскоязычное население, голосовавшее за Януковича и кричавшее «Путин! Введи войска!», перепугались наших бурятов и более полутора миллиона беженцев с Донбасса сейчас прячутся у биндеровцев в Западной Украине и выращивают там репчатый лук и пасут стада коров. Но мы туда пошлем Жириновского и он покажет салоедам «Кузькину мать!».
P.S. «ПР» - полицейская дубинка, которая используется копами страны ОХУ-Ын (в переводе с монгольского - «РФ») для локального массажа рёбер грудной клетки граждан, недовольных режимом пахана «Кооператива озеро».
навiть за 4 роки- з https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 до https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 року.
А в Криму дєтішкі чому таким чином використовувалися?
"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути
это тоже самое" - цитата
..
Саме так вони вчиняли в Криму....
https://youtu.be/x70ljt-QGQc
что что?? А кто говорил что российские войска станут сзади детей и женщин в Крыму??
признался что он террорист!
лооол
Пусть попробуют стрелять в женщин и детей, а мы будем за ними(с) Путин 2014
Туди журналістів не пускали і орковояки згадують його неохоче.
Коротше кажучи, місто було повністю знищено разом з усіма, хто в ньому був, включаючи старих, жінок і дітей. Врятувалися одиниці...
Це для шанувальників рузьгеміру!
Я не люблю, когда наполовину
Или когда прервали разговор.
Я не люблю, когда стреляют в спину,
Я также против выстрелов в упор.
Я не люблю уверенности сытой,
Уж лучше пусть откажут тормоза!
Досадно мне, что слово «честь» забыто,
И что в чести наветы за глаза.
Я не люблю себя, когда я трушу,
Досадно мне, когда невинных бьют,
Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более, когда в нее плюют.
льного, весь мир узнал, шо это за животное, значит убивать не обязательно, теперь можно его выпхать за бугор, сейчас мировое внимание переключается на кремлевского маньяка, масштаб преступления комуняки луки поблек на фоне вора и главаря террористического государства.
тодiв же точно полiтик вЯлiкiй?
Вот ты и спалился, падло !!!
У кого чего болит, тот о том и говорит . . .
"Все россияне стоят внизу, но обязательно на коленях, распростёрши вверх руки и вознесши к небу широко раскрытые глаза.
Я весь такой откуда-то сверху прямо в глаза россиян ссу.
А россияне восклицают - Божья роса!"