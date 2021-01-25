Разумков о звонках нардепам по законопроекту о СБУ: "Мне не звонили"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вокруг законопроекта о Службе безопасности Украины есть много дискуссий.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос журналистов о том, что представители СБУ звонят депутатам, чтобы они либо не присутствовали на заседании, когда будет рассматриваться законопроект, либо не голосовали за него, Разумков сказал: "Мне не звонили".

При этом он добавил, что, действительно, есть "много дискуссий вокруг этого законопроекта".

Разумков отметил, что не все народные депутаты готовы его поддержать.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что принятие закона о СБУ необходимо, поскольку не только партия "Слуга народа", но и другие политические силы "в свое время говорили, что надо лишить силовые структуры несвойственных им функций".

Разумков отметил, что связанным с законопроектом о СБУ является один законопроект о Бюро экономической безопасности, и напомнил, что он будет рассматриваться на текущей неделе.

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