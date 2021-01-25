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Разумков о звонках нардепам по законопроекту о СБУ: "Мне не звонили"

Разумков о звонках нардепам по законопроекту о СБУ:

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вокруг законопроекта о Службе безопасности Украины есть много дискуссий.

Об этом он сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

Отвечая на вопрос журналистов о том, что представители СБУ звонят депутатам, чтобы они либо не присутствовали на заседании, когда будет рассматриваться законопроект, либо не голосовали за него, Разумков сказал: "Мне не звонили".

При этом он добавил, что, действительно, есть "много дискуссий вокруг этого законопроекта".

Разумков отметил, что не все народные депутаты готовы его поддержать.

В то же время председатель ВР подчеркнул, что принятие закона о СБУ необходимо, поскольку не только партия "Слуга народа", но и другие политические силы "в свое время говорили, что надо лишить силовые структуры несвойственных им функций".

Разумков отметил, что связанным с законопроектом о СБУ является один законопроект о Бюро экономической безопасности, и напомнил, что он будет рассматриваться на текущей неделе.

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Автор: 

ВР (29234) СБУ (19871) Разумков Дмитрий (1520)


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Поза зоною був?
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25.01.2021 15:35 Ответить
На "папередникив"-становится похожим.Как Литвин,пастор,Гройсман(перерва)...Что с ними-кресло делает.
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25.01.2021 15:36 Ответить
звонить не будут. скажут лично.
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25.01.2021 15:44 Ответить
а що за закон?
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25.01.2021 16:43 Ответить
Закон - Переход под начало ФСБ
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26.01.2021 08:35 Ответить
Звонки были с офиса Портного?
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26.01.2021 08:34 Ответить
 
 