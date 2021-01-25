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Разумков про дзвінки нардепам щодо законопроєкту про СБУ: "Мені не дзвонили"

Разумков про дзвінки нардепам щодо законопроєкту про СБУ:

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що навколо законопроєкту про Службу безпеки України є багато дискусій.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на питання журналістів про те, що представники СБУ дзвонять депутатам, щоб вони або не були присутні на засіданні, коли буде розглядатися законопроєкт, або не голосували за нього, Разумков сказав: "Мені не дзвонили".

При цьому він додав, що, дійсно, є "багато дискусій навколо цього законопроєкту".

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Разумков зазначив, що не всі народні депутати готові його підтримати.

У той же час голова ВР підкреслив, що прийняття закону про СБУ необхідно, оскільки не тільки партія "Слуга народу", але й інші політичні сили "в свій час говорили, що треба позбавити силові структури невластивих їм функцій".

Разумков зазначив, що пов'язаним з законопроєктом про СБУ є один законопроєкт про Бюро економічної безпеки, і нагадав, що він буде розглядатися на поточному тижні.

Автор: 

ВР (14949) СБУ (12790) Разумков Дмитро (1526)


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Поза зоною був?
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25.01.2021 15:35 Відповісти
На "папередникив"-становится похожим.Как Литвин,пастор,Гройсман(перерва)...Что с ними-кресло делает.
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25.01.2021 15:36 Відповісти
звонить не будут. скажут лично.
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25.01.2021 15:44 Відповісти
а що за закон?
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25.01.2021 16:43 Відповісти
Закон - Переход под начало ФСБ
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26.01.2021 08:35 Відповісти
Звонки были с офиса Портного?
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26.01.2021 08:34 Відповісти
 
 