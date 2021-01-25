Разумков про дзвінки нардепам щодо законопроєкту про СБУ: "Мені не дзвонили"

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що навколо законопроєкту про Службу безпеки України є багато дискусій.

Про це він сказав на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

Відповідаючи на питання журналістів про те, що представники СБУ дзвонять депутатам, щоб вони або не були присутні на засіданні, коли буде розглядатися законопроєкт, або не голосували за нього, Разумков сказав: "Мені не дзвонили".

При цьому він додав, що, дійсно, є "багато дискусій навколо цього законопроєкту".

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Разумков зазначив, що не всі народні депутати готові його підтримати.

У той же час голова ВР підкреслив, що прийняття закону про СБУ необхідно, оскільки не тільки партія "Слуга народу", але й інші політичні сили "в свій час говорили, що треба позбавити силові структури невластивих їм функцій".

Разумков зазначив, що пов'язаним з законопроєктом про СБУ є один законопроєкт про Бюро економічної безпеки, і нагадав, що він буде розглядатися на поточному тижні.