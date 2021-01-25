В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, - КГГА

За минувшую неделю в Киеве зарегистрировали более 11 тысяч больных гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, передает Цензор.НЕТ

Так, за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 154 человек. Их них 8 467 взрослых и 2 687 детей.

Отмечается, что в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 49,8%.

"Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения", - отметили в КГГА.

В структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе - 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% - зарегистрировано 1 148 случаев.

В больницы были доставлены 385 человек, из них 30 - дети.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 89,1 тыс. человек: вдвое меньше эпидпорога