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У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ, - КМДА

У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ, - КМДА

За минулий тиждень у Києві зареєстрували понад 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 154 особи. Із них 8467 дорослих і 2687 дітей.

Зазначається, що в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижча за базову лінію на 49,8%.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення", - зазначили в КМДА.

У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а попереднього тижня - 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% - зареєстровано 1148 випадків.

До лікарень було доставлено 385 осіб, з них 30 - діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень на грип та ГРВІ в Україні захворіли 89,1 тис. осіб: удвічі менше за епідпоріг

Автор: 

грип (309) КМДА (2367) ГРВІ (144)


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Шо - опять тесты не завезли?
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25.01.2021 16:07 Відповісти
А кто его отличит орви, грипп или ковид. Вот сказочники, все сочиняют и сочиняют.
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25.01.2021 16:17 Відповісти
Ковид - это разновидность ОРВИ.
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25.01.2021 16:22 Відповісти
От ніколи такого не було ! А тут знову............
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25.01.2021 16:48 Відповісти
Раніше хворіли на коронавірусні респіраторні інфекції і просто називали їх ГРВІ.
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25.01.2021 16:50 Відповісти
 
 