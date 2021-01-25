У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ, - КМДА

За минулий тиждень у Києві зареєстрували понад 11 тисяч хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ

Так, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 11 154 особи. Із них 8467 дорослих і 2687 дітей.

Зазначається, що в столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижча за базову лінію на 49,8%.

"Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,6% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення", - зазначили в КМДА.

У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а попереднього тижня - 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% - зареєстровано 1148 випадків.

До лікарень було доставлено 385 осіб, з них 30 - діти.

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