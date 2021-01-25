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На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек, - Шкарлет

На пробное ВНО зарегистрировались почти 140 тыс. человек, - Шкарлет

По оперативным данным Министерства образования, на пробное внешнее независимое оценивание зарегистрировалось почти 140 тыс. человек.

Об этом сообщил в Telegram глава ведомства Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

"Окончательные цифры будут известны немного позже, когда региональные центры оценивания качества образования будут обработаны все платежи", - сообщил Шкарлет.

По его словам, пробное ВНО состоится 10 апреля.

"Каждый пользователь сможет сдать тест из одного учебного предмета, а также дополнительно загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти тестирование дома, внести 10-14 апреля свои ответы в специальный сервиса чтобы 16 апреля получить результаты пробного ВНО" , - сообщил глава Минобразования.

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Автор: 

Минобразования (1735) ВНО (417) Шкарлет Сергей (297)


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