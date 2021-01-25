На пробне ЗНО зареєструвалися майже 140 тис. осіб, - Шкарлет

За оперативними даними Міністерства освіти, на пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалося майже 140 тис. осіб.

Про це повідомив у Telegram глава відомства Сергій Шкарлет, передає Цензор.НЕТ.

"Остаточні цифри будуть відомі трохи пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти опрацюють усі платежі", - повідомив Шкарлет.

За його словами, пробне ЗНО відбудеться 10 квітня.

"Кожен користувач зможе здати тест з одного навчального предмета, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку і пройти тестування вдома, внести 10-14 квітня свої відповіді у спеціальний сервіс, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО", - повідомив глава Міносвіти.

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