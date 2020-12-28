На пробному ЗНО можна буде вибрати тільки один предмет, - Міносвіти

Учасники пробного ЗНО в 2021 році можуть вибрати для тестування тільки один предмет.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ.

"Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Зареєструватися для участі в пробному ЗНО можна буде на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти. Через епідеміологічні загрози в 2021 році кожен учасник/кожна учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО", - сказано в повідомленні.

Тестування з усіх предметів (українська мова, українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови) відбудеться 10 квітня 2021 року.

Результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі визначення результатів на сайті УЦОЯО, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня.

Вартість пробного ЗНО в 2021 році відрізнятиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 грн.

У МОН зазначили, що учасники пробного ЗНО-2021 зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021 та пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

