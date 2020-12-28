РУС
На пробном ВНО можно будет выбрать только один предмет, - Минобразования

Участники пробного ВНО в 2021 году могут выбрать для тестирования только один предмет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ.

"Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования. Через эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник/каждая участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО", - говорится в сообщении.

Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля 2021 года.

Результаты пробного ВНО-2021 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе определения результатов на сайте УЦОКО, будут опубликованы на их информационных страницах 16 апреля.

Стоимость пробного ВНО в 2021 году будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

В МОН отметили, что участники пробного ВНО-2021 смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВНО нужно оставить, но в специфической форме. Уже есть наработки, - Шкарлет

Минобразования (1743) ВНО (417)
28.12.2020 16:19 Ответить
Якщо участь в пробному ЗНО є платною, тоді взагалі не зрозуміло навіщо вводити обмеження (у випадку безкоштовного тестування це хоча б виправдовувалося недостатністю коштів на повне проведення). Майбутній абітур'єнт отримує змогу пробно перевірити свої знання лише з одного предмету, хоча для вступу у виш його екзаменуватимуть з 4-х. Ну і навіщо?
28.12.2020 17:01 Ответить
 
 