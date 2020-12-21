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ЗНО (322) Центр оцінювання якості освіти (82)

Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО

Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 відбудеться з 5 по 19 січня.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

Вартість проведення пробного тестування відрізнятиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

"Це пов'язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у певному регіоні, прогнозованою кількістю тестів тощо", - пояснюють в УЦОЯО.

Загалом ціна на пробне ЗНО в 2021 буде вищою, ніж це було в 2020 році. Це пов'язано зі зменшенням очікуваної кількості тестів і підвищенням оплати праці працівників I тарифного розряду.

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"Через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожен учасник або учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане значно дорожчою", - уточнюють у Центрі.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості тестування. Крім того, там намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Водночас, охочі зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Також підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2 021. Експерти проаналізують завдання і порекомендують, як отримати високий бал на ЗНО.
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Топ коментарі
+3
Ну что, сметуны, хуже не будет? Готовьте теперь свои кровные. Жаль только что платить за ваш выбор приходится всем нам.
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21.12.2020 19:49
+1
Зе Мрази мля - у Нас же в Украине среднее образование БЕСПЛАТНОЕ сцуки !!! или уже нет !?
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21.12.2020 19:42
+1
Я не фанатка Зе, але пробне тестування завжди було платне. Воно - не обов'язкове. Батьки випускників, як правило, стільки витрачають на репетиторів, що вартість пробного - просто ніщо.
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21.12.2020 19:59
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Зе Мрази мля - у Нас же в Украине среднее образование БЕСПЛАТНОЕ сцуки !!! или уже нет !?
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21.12.2020 19:42 Відповісти
Я не фанатка Зе, але пробне тестування завжди було платне. Воно - не обов'язкове. Батьки випускників, як правило, стільки витрачають на репетиторів, що вартість пробного - просто ніщо.
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21.12.2020 19:59 Відповісти
ну це не значить, що дитина із глибокої Ж повинна платити за нього більше, ніж дитина обласного центру!!! Ціна повинна бути однакова, а то як налог на периферію виходить.
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21.12.2020 20:29 Відповісти
Я згідна. Хоча вартість і не значна, могли б взяти середнє для всіх
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22.12.2020 17:49 Відповісти
ну буде через десяток років жопа - вищу освіту перкривають для розумних дітей з бідних родин, натомість на всіх посадах сидітимуть тупі нащадки хабарників і злодюг. Власне, вже так і є, просто не всі розумники , які освіту отримували колись, повимирали. Але це процес незворотній
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21.12.2020 21:50 Відповісти
Ніхто наразі не перекриває вищу освіту - здаєш добре ЗНО - вступаєш. Працюючи в приймальній комісії, через мене пройшло безліч сільських відмінних атестатів, а ЗНО - 4,5,6. Вони, звичайно, пролітають. З тих бідних родин, що батьки не можуть допомогти репетиторами, а діти хочуть вчитися і вчаться - вони і добре здають, вступають і потім у Вишах показують хороші результати.
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Ну что, сметуны, хуже не будет? Готовьте теперь свои кровные. Жаль только что платить за ваш выбор приходится всем нам.
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21.12.2020 19:49 Відповісти
пробне зно не обв"язкове, воно завжди було платне. тому розслаб свої руские булки.
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21.12.2020 20:30 Відповісти
Только стоимость была гораздо-гораздо пониже. Кстати, сегодня пришло сообщение что стоимость доставки газа с 1 января выросла до больше 2 грн. за куб. Это уже хуже или еще нет?
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21.12.2020 20:54 Відповісти
круто ти можеш з"єднувати теми, ну прям дуже схоже газ і пару зошитів раз у рік.
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21.12.2020 20:57 Відповісти
так за прошлое пробное ВНО которое не состоялось деньги не вернули
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21.12.2020 19:59 Відповісти
гроші поповертали батькам, а ось тепер МОН покриває те, що прийшлось віддати.
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21.12.2020 20:27 Відповісти
деньги хоть и небольшие, но я что-то не заметил чтобы нам вернули
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22.12.2020 09:08 Відповісти
треба було подавати заявку на повернення. самі гроші не приходили.
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22.12.2020 12:13 Відповісти
заявка была, деньги не вернули, сумма небольшая и времени и желания не было разбираться с этим коррумпированным болотом
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22.12.2020 14:20 Відповісти
ну мовчки обтерся від плювка і пішов. какая разніца.
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22.12.2020 14:50 Відповісти
255 грн. это недорого, нужно поднимать стоимость минимум в три раза. Нет денег - вали в Польшу жопомоем. Или хотм опять как при совке все на шару?
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21.12.2020 20:13 Відповісти
а чо жопомоєм? польша бере українців без цього убогого зно. Так що пославши українця у рольщу після школи, ти послав його на краще життя. но ти можеш думати, що ти остроумний і обосрав українця. халоп мацковский.
У процесі вступу до більшості приватних університетів володіння польською мовою не вимагається. Вступних іспитів немає, результати ЗНО не враховуються.
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21.12.2020 20:33 Відповісти
Прапори не поплутав, псевдопатрiот? Українців до Польщі посилав не я, а уряд створив такі умови проживання в Україні, що люди вимушені їхати в пошуках кращої долі. Я висловив свою думку і мені не цікаво, що про це думають інші, не подобається - проходь повз, жопомий баварський.
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21.12.2020 21:02 Відповісти
о, сховався за державою. Ти як продукт українського вчителя, ховаєшся від власних слів. Ти писав комент чи держава?
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21.12.2020 21:04 Відповісти
ти зліпив дві теми у кучу, каша аля абишоляпнуть. Тема статті яка? молоді люди, які йдуть зі шкіл у вузи, бо здають зно. і держава тут не дочого, чи здадуть вони ЗНО, це можливості їх саих. ти ж змішав сюди і тих, кому бог мізків не дав, пославши всіх мити сраки. ти гадаєш, що ти таке вумне щось ляпнув. І ти ж хибно думаєш, шо якщо маєш український прапорець, то апріорі тобі не можна сказати, що ти тупиш? ну чисто продукт української школи.
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21.12.2020 21:11 Відповісти
Мне не интересно твое мнение, так что проходи мимо, нищеброд)))
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22.12.2020 17:51 Відповісти
такі коменти пишуть, коли попали в точку ти спалився!
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22.12.2020 18:03 Відповісти
Ну-ну, успокой себя))
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23.12.2020 17:17 Відповісти
Про студентські роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
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21.12.2020 20:16 Відповісти
хаха, чим у глибшій периферії живе абітурієнт, тим дорожче буде йому тест? круто!!! А як же рівність усіх учнів? ні, не чули. То не проблема учня, що він живе далеко і вас немає на нього бензину, то ваше недолуге планування.
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21.12.2020 20:26 Відповісти
Єдиним позитивним моментом в освіті за останні 100 років в Україні вважаю введення ЗНО. І це все. Імітацію Болонського процесу зневажаю - наші дипломи не варті паперу на якому друкуються.
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21.12.2020 20:35 Відповісти
при чому тут твоя ода зно? мова йде про пробне. звужена тема, ти не замічаєш?
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21.12.2020 20:46 Відповісти
Хай так. Попри всі недоліки ЗНО дає шанс бідним і талановитим "народитися в провінції і померти в Парижі".
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21.12.2020 20:53 Відповісти
знов промазав. ну точно продукт українських вчилок.
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21.12.2020 20:58 Відповісти
А ти "продукт яких вчилок"?
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21.12.2020 21:09 Відповісти
Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 9568"
таких як і ти. ось таких. вона ще довго нас продукуватиме.
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21.12.2020 21:15 Відповісти
Можна конкретніше?
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21.12.2020 21:22 Відповісти
конкретніше нижче. якщо не окучиш, то моє співчуття.
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21.12.2020 21:25 Відповісти
Ну то поспівчувай мені і бережи себе, хитромудрий ти наш...
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21.12.2020 21:33 Відповісти
у тебе комент - тре шось ляпнуть, щоб не мовчки.
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21.12.2020 21:35 Відповісти
Так! Співчуття де?
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21.12.2020 21:37 Відповісти
ось Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8636" />
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21.12.2020 21:39 Відповісти
Ужу іду. З дивану до холодильника.
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21.12.2020 23:40 Відповісти
Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 608"
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21.12.2020 21:19 Відповісти
вона теж не попадає в тему.
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21.12.2020 21:20 Відповісти
Все ведуть до того, щоб відмінити ЗНО. Нью міністр-тютюнове-непорозуміння цього прагне. 250 грн + супутні витрати непідйомні в цих кризових умовах для більшості батьків. Плюс дитяче сприйняття дітьми-учнями і багатьма вчителями процесу. Продуманий стратегічний план влади пархатого клоуна.
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21.12.2020 21:14 Відповісти
це пробне зно, ПРОБНЕ. можеш його не робити.
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21.12.2020 21:16 Відповісти
 
 