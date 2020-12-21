РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости
3 627 45
ВНО (416) Центр оценивания качества образования (103)

Регистрация на пробное ВНО стартует 5 января, стоимость участия выросла, - УЦОКО

Регистрация на пробное ВНО стартует 5 января, стоимость участия выросла, - УЦОКО

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании-2021 пройдет с 5 по 19 января.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.

Стоимость проведения пробного тестирования будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 гривен.

"Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов и т.п.", - объясняют в УЦОКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Платное ВНО по дополнительным предметам расширит возможности соискателей образования, - УЦОКО

В целом цена на пробное ВНО в 2021 будет выше, чем это было в 2020 году. Это связано с уменьшением ожидаемого количества тестов и повышением оплаты труда работников I тарифного разряда.

"Из-за сложной ситуации с распространением СOVID-19 в 2021 году каждый участник или участница сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО, а следовательно, количество тестирований значительно уменьшится, поэтому единица услуги станет существенно дороже", - уточняют в Центре.

В ведомстве добавляют, что понимают негативные последствия повышения стоимости тестирования. Кроме того, там пытаются компенсировать их дополнительными возможностями.

В то же время, желающие смогут загрузить тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома.

Также читайте: Выпускников школ планируют в 2021 году освободить от итоговой аттестации в форме ВНО, - Центр оценивания качества образования

После этого внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Также подготовят видеокомментарии к задачам пробного ВНО-2021. Эксперты проанализируют задачи и порекомендуют, как получить высокий балл на ВНО.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Ну что, сметуны, хуже не будет? Готовьте теперь свои кровные. Жаль только что платить за ваш выбор приходится всем нам.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:49
+1
Зе Мрази мля - у Нас же в Украине среднее образование БЕСПЛАТНОЕ сцуки !!! или уже нет !?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:42
+1
Я не фанатка Зе, але пробне тестування завжди було платне. Воно - не обов'язкове. Батьки випускників, як правило, стільки витрачають на репетиторів, що вартість пробного - просто ніщо.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе Мрази мля - у Нас же в Украине среднее образование БЕСПЛАТНОЕ сцуки !!! или уже нет !?
показать весь комментарий
21.12.2020 19:42 Ответить
Я не фанатка Зе, але пробне тестування завжди було платне. Воно - не обов'язкове. Батьки випускників, як правило, стільки витрачають на репетиторів, що вартість пробного - просто ніщо.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:59 Ответить
ну це не значить, що дитина із глибокої Ж повинна платити за нього більше, ніж дитина обласного центру!!! Ціна повинна бути однакова, а то як налог на периферію виходить.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:29 Ответить
Я згідна. Хоча вартість і не значна, могли б взяти середнє для всіх
показать весь комментарий
22.12.2020 17:49 Ответить
ну буде через десяток років жопа - вищу освіту перкривають для розумних дітей з бідних родин, натомість на всіх посадах сидітимуть тупі нащадки хабарників і злодюг. Власне, вже так і є, просто не всі розумники , які освіту отримували колись, повимирали. Але це процес незворотній
показать весь комментарий
21.12.2020 21:50 Ответить
Ніхто наразі не перекриває вищу освіту - здаєш добре ЗНО - вступаєш. Працюючи в приймальній комісії, через мене пройшло безліч сільських відмінних атестатів, а ЗНО - 4,5,6. Вони, звичайно, пролітають. З тих бідних родин, що батьки не можуть допомогти репетиторами, а діти хочуть вчитися і вчаться - вони і добре здають, вступають і потім у Вишах показують хороші результати.
показать весь комментарий
22.12.2020 17:43 Ответить
Ну что, сметуны, хуже не будет? Готовьте теперь свои кровные. Жаль только что платить за ваш выбор приходится всем нам.
показать весь комментарий
21.12.2020 19:49 Ответить
пробне зно не обв"язкове, воно завжди було платне. тому розслаб свої руские булки.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:30 Ответить
Только стоимость была гораздо-гораздо пониже. Кстати, сегодня пришло сообщение что стоимость доставки газа с 1 января выросла до больше 2 грн. за куб. Это уже хуже или еще нет?
показать весь комментарий
21.12.2020 20:54 Ответить
круто ти можеш з"єднувати теми, ну прям дуже схоже газ і пару зошитів раз у рік.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:57 Ответить
так за прошлое пробное ВНО которое не состоялось деньги не вернули
показать весь комментарий
21.12.2020 19:59 Ответить
гроші поповертали батькам, а ось тепер МОН покриває те, що прийшлось віддати.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:27 Ответить
деньги хоть и небольшие, но я что-то не заметил чтобы нам вернули
показать весь комментарий
22.12.2020 09:08 Ответить
треба було подавати заявку на повернення. самі гроші не приходили.
показать весь комментарий
22.12.2020 12:13 Ответить
заявка была, деньги не вернули, сумма небольшая и времени и желания не было разбираться с этим коррумпированным болотом
показать весь комментарий
22.12.2020 14:20 Ответить
ну мовчки обтерся від плювка і пішов. какая разніца.
показать весь комментарий
22.12.2020 14:50 Ответить
255 грн. это недорого, нужно поднимать стоимость минимум в три раза. Нет денег - вали в Польшу жопомоем. Или хотм опять как при совке все на шару?
показать весь комментарий
21.12.2020 20:13 Ответить
а чо жопомоєм? польша бере українців без цього убогого зно. Так що пославши українця у рольщу після школи, ти послав його на краще життя. но ти можеш думати, що ти остроумний і обосрав українця. халоп мацковский.
У процесі вступу до більшості приватних університетів володіння польською мовою не вимагається. Вступних іспитів немає, результати ЗНО не враховуються.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:33 Ответить
Прапори не поплутав, псевдопатрiот? Українців до Польщі посилав не я, а уряд створив такі умови проживання в Україні, що люди вимушені їхати в пошуках кращої долі. Я висловив свою думку і мені не цікаво, що про це думають інші, не подобається - проходь повз, жопомий баварський.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:02 Ответить
о, сховався за державою. Ти як продукт українського вчителя, ховаєшся від власних слів. Ти писав комент чи держава?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:04 Ответить
ти зліпив дві теми у кучу, каша аля абишоляпнуть. Тема статті яка? молоді люди, які йдуть зі шкіл у вузи, бо здають зно. і держава тут не дочого, чи здадуть вони ЗНО, це можливості їх саих. ти ж змішав сюди і тих, кому бог мізків не дав, пославши всіх мити сраки. ти гадаєш, що ти таке вумне щось ляпнув. І ти ж хибно думаєш, шо якщо маєш український прапорець, то апріорі тобі не можна сказати, що ти тупиш? ну чисто продукт української школи.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:11 Ответить
Мне не интересно твое мнение, так что проходи мимо, нищеброд)))
показать весь комментарий
22.12.2020 17:51 Ответить
такі коменти пишуть, коли попали в точку ти спалився!
показать весь комментарий
22.12.2020 18:03 Ответить
Ну-ну, успокой себя))
показать весь комментарий
23.12.2020 17:17 Ответить
Про студентські роки… https://youtu.be/W7Zay7B_ZtU
показать весь комментарий
21.12.2020 20:16 Ответить
хаха, чим у глибшій периферії живе абітурієнт, тим дорожче буде йому тест? круто!!! А як же рівність усіх учнів? ні, не чули. То не проблема учня, що він живе далеко і вас немає на нього бензину, то ваше недолуге планування.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:26 Ответить
Єдиним позитивним моментом в освіті за останні 100 років в Україні вважаю введення ЗНО. І це все. Імітацію Болонського процесу зневажаю - наші дипломи не варті паперу на якому друкуються.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:35 Ответить
при чому тут твоя ода зно? мова йде про пробне. звужена тема, ти не замічаєш?
показать весь комментарий
21.12.2020 20:46 Ответить
Хай так. Попри всі недоліки ЗНО дає шанс бідним і талановитим "народитися в провінції і померти в Парижі".
показать весь комментарий
21.12.2020 20:53 Ответить
знов промазав. ну точно продукт українських вчилок.
показать весь комментарий
21.12.2020 20:58 Ответить
А ти "продукт яких вчилок"?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:09 Ответить
Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 9568"
таких як і ти. ось таких. вона ще довго нас продукуватиме.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:15 Ответить
Можна конкретніше?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:22 Ответить
конкретніше нижче. якщо не окучиш, то моє співчуття.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:25 Ответить
Ну то поспівчувай мені і бережи себе, хитромудрий ти наш...
показать весь комментарий
21.12.2020 21:33 Ответить
у тебе комент - тре шось ляпнуть, щоб не мовчки.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:35 Ответить
Так! Співчуття де?
показать весь комментарий
21.12.2020 21:37 Ответить
ось Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 8636" />
показать весь комментарий
21.12.2020 21:39 Ответить
Ужу іду. З дивану до холодильника.
показать весь комментарий
21.12.2020 23:40 Ответить
Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО - Цензор.НЕТ 608"
показать весь комментарий
21.12.2020 21:19 Ответить
вона теж не попадає в тему.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:20 Ответить
Все ведуть до того, щоб відмінити ЗНО. Нью міністр-тютюнове-непорозуміння цього прагне. 250 грн + супутні витрати непідйомні в цих кризових умовах для більшості батьків. Плюс дитяче сприйняття дітьми-учнями і багатьма вчителями процесу. Продуманий стратегічний план влади пархатого клоуна.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:14 Ответить
це пробне зно, ПРОБНЕ. можеш його не робити.
показать весь комментарий
21.12.2020 21:16 Ответить
 
 