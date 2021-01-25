Въехать в Болгарию можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом

Национальный оперативный штаб рекомендует постепенно ослабить противоэпидемические меры в Болгарии.

Об этом говорилось на рабочем совещании у премьер-министра Бойко Борисова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Болгария.

На данный момент, благодаря предпринятым мерам, заболеваемость в стране на 14-дневной базе составляет менее 100 человек на 100 000, и Болгария является одной из четырех европейских стран вне "красной зоны". Проблема, однако, заключается в распространении нового варианта COVID-19, который уже зарегистрирован в стране.

На заседании снова было сообщено о возобновлении очного обучения учеников с 5 по 12 классы с 4 февраля.

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С начала февраля могут открыть двери спортивные залы и магазины в крупных торговых центрах, а также возможно возобновление культурных мероприятий.

Сегодня министр здравоохранения Костадин Ангелов издаст указ, согласно которому въезд на территорию страны всех граждан из третьих стран и ЕС будет осуществляться только при наличии отрицательного ПЦР-теста. Данная мера вводится с целью ограничения распространения в Болгарии нового варианта коронавируса.