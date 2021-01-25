В'їхати до Болгарії можна буде тільки з негативним ПЛР-тестом

Національний оперативний штаб рекомендує поступово послабити протиепідемічні заходи в Болгарії.

Про це йшлося на робочій нараді у прем'єр-міністра Бойко Борисова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Болгария.

На цей момент, завдяки вжитим заходам, захворюваність у країні на 14-денний базі становить менше 100 осіб на 100 000, і Болгарія є однією з чотирьох європейських країн поза "червоною зоною". Проблема, однак, полягає в поширенні нового варіанту COVID-19, який вже зареєстрований у країні.

На засіданні знову було повідомлено про відновлення очного навчання учнів з 5 по 12 класи з 4 лютого.

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З початку лютого можуть відкрити двері спортивні зали та у великих торгових центрах, а також можливе відновлення культурних заходів.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Костадин Ангелов видасть указ, згідно з яким в'їзд на територію країни всіх громадян з третіх країн і ЄС буде здійснюватися тільки за наявності негативного ПЛР-тесту. Цей захід вводиться з метою обмеження поширення в Болгарії нового варіанту коронавірусу.