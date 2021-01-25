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Новини Коронавірус і карантин
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В'їхати до Болгарії можна буде тільки з негативним ПЛР-тестом

В'їхати до Болгарії можна буде тільки з негативним ПЛР-тестом

Національний оперативний штаб рекомендує поступово послабити протиепідемічні заходи в Болгарії.

Про це йшлося на робочій нараді у прем'єр-міністра Бойко Борисова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радио Болгария.

На цей момент, завдяки вжитим заходам, захворюваність у країні на 14-денний базі становить менше 100 осіб на 100 000, і Болгарія є однією з чотирьох європейських країн поза "червоною зоною". Проблема, однак, полягає в поширенні нового варіанту COVID-19, який вже зареєстрований у країні.

На засіданні знову було повідомлено про відновлення очного навчання учнів з 5 по 12 класи з 4 лютого.

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З початку лютого можуть відкрити двері спортивні зали та у великих торгових центрах, а також можливе відновлення культурних заходів.

Сьогодні міністр охорони здоров'я Костадин Ангелов видасть указ, згідно з яким в'їзд на територію країни всіх громадян з третіх країн і ЄС буде здійснюватися тільки за наявності негативного ПЛР-тесту. Цей захід вводиться з метою обмеження поширення в Болгарії нового варіанту коронавірусу.

Автор: 

Болгарія (778) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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25.01.2021 17:02 Відповісти
Фальсифікатори результатів ПЦР тестів вже приймають замовлення на фейкові довідки.
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25.01.2021 19:15 Відповісти
Ну, а в другие, не блгарию, можно с любым
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25.01.2021 17:03 Відповісти
Ну и хорошо. Лишние 3,5 тыс. гривен на двоих еще немного подчистят контингент "турыстов".
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25.01.2021 17:15 Відповісти
А с прививкой катит?
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25.01.2021 17:45 Відповісти
 
 