Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против новых штаммов вируса, - разработчик

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna сохраняет эффективность в отношении новых штаммов вируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Moderna в понедельник.

"Биотехнологическая компания Moderna (...) сегодня опубликовала результаты лабораторных исследований сыворотки крови лиц, прошедших вакцинацию вакциной Moderna COVID-19, которые показывают активность против возникающих разновидностей SARS-CoV-2", - говорится в документе.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым возникающим вариантам (вируса. - Ред.), в том числе к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно", - уточняется в пресс-релизе.

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Предполагается, что введение двух доз вакцины в объеме 100 микрограмм защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов COVID-19, отметили в компании.

При этом в Moderna объявили о "клинической стратегии, направленной на проактивное реагирование на пандемию", в рамках которой, в частности, компания "протестирует дополнительную дозу своей вакцины от COVID-19 с целью изучения ее способности в дальнейшем увеличивать нейтрализующие титры против возникающих штаммов".

Кроме того, Moderna также работает над еще одним видом вакцины против штамма, обнаруженного в ЮАР. Согласно ожиданиям компании, такая версия вакцины "сможет в дальнейшем усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми лидирующими потенциальными вакцинами".

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В середине декабря минувшего года британские власти сообщили о новом штамме коронавируса, который обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19.

Также в конце прошлого года ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.

На данный момент использование вакцины компании Moderna разрешено в ЕС и США, а также в ряде стран Европы, не входящих в Евросоюз, в частности, в Великобритании и Швейцарии. Вакцину также одобрили в Канаде и Израиле.

Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.