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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против новых штаммов вируса, - разработчик

Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против новых штаммов вируса, - разработчик

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna сохраняет эффективность в отношении новых штаммов вируса, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном Moderna в понедельник.

"Биотехнологическая компания Moderna (...) сегодня опубликовала результаты лабораторных исследований сыворотки крови лиц, прошедших вакцинацию вакциной Moderna COVID-19, которые показывают активность против возникающих разновидностей SARS-CoV-2", - говорится в документе.

"В результате вакцинации препаратом от COVID-19 компании Moderna выработались антитела ко всем ключевым возникающим вариантам (вируса. - Ред.), в том числе к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленным в Великобритании и ЮАР соответственно", - уточняется в пресс-релизе.

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Предполагается, что введение двух доз вакцины в объеме 100 микрограмм защищает от всех выявленных к настоящему времени штаммов COVID-19, отметили в компании.

При этом в Moderna объявили о "клинической стратегии, направленной на проактивное реагирование на пандемию", в рамках которой, в частности, компания "протестирует дополнительную дозу своей вакцины от COVID-19 с целью изучения ее способности в дальнейшем увеличивать нейтрализующие титры против возникающих штаммов".

Кроме того, Moderna также работает над еще одним видом вакцины против штамма, обнаруженного в ЮАР. Согласно ожиданиям компании, такая версия вакцины "сможет в дальнейшем усилить нейтрализующие титры в комбинации со всеми лидирующими потенциальными вакцинами".

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В середине декабря минувшего года британские власти сообщили о новом штамме коронавируса, который обнаружили на юго-востоке Англии еще в сентябре. Он на 70% более заразный, чем другие разновидности COVID-19.

Также в конце прошлого года ученые обнаружили еще одну разновидность коронавируса COVID-19 в ЮАР.

На данный момент использование вакцины компании Moderna разрешено в ЕС и США, а также в ряде стран Европы, не входящих в Евросоюз, в частности, в Великобритании и Швейцарии. Вакцину также одобрили в Канаде и Израиле.

Ранее сообщалось, что масштабное клиническое исследование показало эффективность вакцины Moderna в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией людей от 18 лет, в испытаниях вакцины приняли участие около 30 тыс. человек. В ходе испытаний препарат продемонстрировал эффективность 94,1%.

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В чём фантастика?
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25.01.2021 17:12
+1
- «Да кто же? Соловья мы лучше не слыхали,
Ему здесь первенство все птицы отдают».
- «Неправда! Он поет негодно, вяло, грубо,
А хвалит кто его, несет тот сущий бред.
Вот Ворон, мой сосед,
Когда закаркает, то, право, сердцу любо!
Изряден также черный Грач:
Хоть мал, а свил гнездо под крышкой храма славы!
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25.01.2021 17:09
+1
О таке ,вакцина появилась,когда про новый штам еще не знали.Фантастика.
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25.01.2021 17:11
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Давай сюда вакцину мать твою ...
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25.01.2021 17:08 Ответить
- «Да кто же? Соловья мы лучше не слыхали,
Ему здесь первенство все птицы отдают».
- «Неправда! Он поет негодно, вяло, грубо,
А хвалит кто его, несет тот сущий бред.
Вот Ворон, мой сосед,
Когда закаркает, то, право, сердцу любо!
Изряден также черный Грач:
Хоть мал, а свил гнездо под крышкой храма славы!
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25.01.2021 17:09 Ответить
Можно узнать мораль сей басни применительно к данной статье?
Шмурдяк-V - рулит?
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25.01.2021 17:14 Ответить
Не встречал статьи в которой разработчик хаит свой продукт.
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25.01.2021 17:17 Ответить
Это информирование, подкреплённое исследованиями. Если бы они написали, что продукт не содержит ГМО, я бы поржал.
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25.01.2021 17:27 Ответить
О таке ,вакцина появилась,когда про новый штам еще не знали.Фантастика.
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25.01.2021 17:11 Ответить
В чём фантастика?
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25.01.2021 17:12 Ответить
Фантастика в фантастике, Веруешь в Ковид! свободен от мозгов навсегда.
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25.01.2021 17:41 Ответить
Это ковидиоты веруют в то что ковида не сушествует, в конспирологию и носят шапочки из фольги.
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25.01.2021 17:48 Ответить
Та гавкаютьн телефонні вишки, бояться щоб не чіпували через укол, вірують що світом правлять рептилоїди, що ген в генномодифікованого продукту влаштується в організм і почнть рости мутовані вуха...Та багато чого на московії особливо вірять. Та ті хто тільки московську інфу і ковтає.
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25.01.2021 19:41 Ответить
Немного оптимистического. Хорошая новость независимо от того, есть она в Украине сегодня, или нет. Есть надежда, что появится и у нас. Год назад биологи говорили о том, что любая вакцина против ковид в мире появится не раньше, чем через 1,5 года, но появилась раньше.
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25.01.2021 17:38 Ответить
Учитывая что основной и единственный компонент таких вакцин это физраствор, то сроки не очень впечатляющие....могли бы и быстрее.
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25.01.2021 17:40 Ответить
Никто другого комментария от ярого антипрививочника и сторонника теории заговоров и не ожидал. Ну что это за дичь про физраствор вместо вакцины?
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25.01.2021 17:56 Ответить
Кто то ожидал от разработчика другой информации ?)
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25.01.2021 17:39 Ответить
А знаете в чем прикол? Началась вакцинная гонка! "Наша вакцина лучше! А наша еще лучше!" Хотя посмотрите на Юлю Владимировну! Как Ковид и без вакцины пошел ей на пользу! Выглядит до шеи лет на 28 и не больше!
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25.01.2021 17:39 Ответить
Надеюсь ты сдохнешь в муках
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25.01.2021 18:00 Ответить
Чего вы такие агрессивные и кровожадные? Колись сам, коли родных и живи себе спокойно, тебе какая разница будет - привился кто-то или нет - ты же защищен. Раньше так антипрививочники на людей бросались. ><
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25.01.2021 18:23 Ответить
"Колись сам, коли родных и живи себе спокойно, тебе какая разница будет - привился кто-то или нет - ты же защищен."
Странные у Вас понятия о коллективном иммунитете и коллективной ответственности в борьбе с пандемией.
Кровожадный комментарий иногда заставляет задуматься - кроме ЮВТ есть ещё и Ларри Кинг... был, если быть точным, и многие другие.
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25.01.2021 19:12 Ответить
Я на себе колективну відповідальність брати не можу стосовно болячки, яка, як і інші подібні, загрозливі для певної категорії, ти ж за них паришся, ніби, не за себе. Парився б, шо вони пролікуватись не можуть від своєї хроні. А тричі інфаркніка, майже парубка мені у приклад наводити не треба, в нас зараз і молоді з тихими інфарктами помирають і думають, шо шось з легенями. Лицеміри ви.
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25.01.2021 19:33 Ответить
На тобі, тепер жалієтесь, які ви лицеміри і скоти
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25.01.2021 19:44 Ответить
Та й ти колись і не парся, ми на людей, які не щеплять своїх дітей, не кидаємось.
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25.01.2021 19:46 Ответить
https://www.modernatx.com/ Ніхто не пробуваа вмісто того, щоб будувати теорії про правління світом рептилоїдами, зайти на офсайт компанії та познайомитись що це? Тут все описано!
Вакцина від COVID-19 компанії Moderna ефективна проти нових штамів вірусу, - розробник - Цензор.НЕТ 9548
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25.01.2021 19:47 Ответить
Ещё чего?! Может ещё и научные статьи в авторитетных медицинских журналах в оригинале почитать? Паша-Мерседес и Усик сказали в российскую церковь идти, с иконами целоваться - зачем головой-то думать?
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25.01.2021 20:24 Ответить
Якщо це лайно почали колоти людям без проведення повного циклу перевірки, то чому б розробникам не заявити, що вона ефективна і від тріперу...
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26.01.2021 08:03 Ответить
 
 