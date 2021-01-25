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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцина від COVID-19 компанії Moderna ефективна проти нових штамів вірусу, - розробник

Вакцина від COVID-19 компанії Moderna ефективна проти нових штамів вірусу, - розробник

Вакцина від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna зберігає ефективність щодо нових штамів вірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі, опублікованому Moderna в понеділок.

"Біотехнологічна компанія Moderna (...) сьогодні оприлюднила результати лабораторних досліджень сироватки крові осіб, які пройшли вакцинацію вакциною Moderna від COVID-19, які показують активність проти різновидів SARS-CoV-2, які виникають", - йдеться в документі.

"У результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробилися антитіла до всіх ключових варіантів (вірусу, - ред.), які виникають, зокрема до антитіл B.1.1.7 і B.1.351, вперше виявлених у Великій Британії та ПАР відповідно", - уточнюється в документі.

Передбачається, що введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19, зазначили у компанії.

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При цьому в Moderna оголосили про "клінічну стратегію, спрямовану на проактивне реагування на пандемію", у рамках якої, зокрема, компанія "протестує додаткову дозу своєї вакцини від COVID-19 з метою вивчення її здатності надалі збільшувати нейтралізуючі титри проти штамів, що виникають".

Крім того, Moderna також працює над ще одним видом вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Згідно з очікуваннями компанії, така версія вакцини "зможе надалі посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".

У середині грудня минулого року британська влада повідомила про новий штам коронавірусу, який виявили на південному сході Англії ще у вересні. Він на 70% заразніший, ніж інші різновиди COVID-19.

Наприкінці минулого року вчені також виявили ще один різновид коронавірусу COVID-19 в ПАР.

На сьогодні використання вакцини компанії Moderna дозволено в ЄС та США, а також в низці країн Європи, що не входять до Євросоюзу, зокрема, у Великій Британії та Швейцарії. Вакцину також схвалили у Канаді та Ізраїлі.

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Раніше повідомлялося, що масштабне клінічне дослідження показало ефективність вакцини Moderna у запобіганні зараженню коронавірусною інфекцією людей від 18 років, у випробуваннях вакцини взяли участь майже 30 тис. осіб. Під час випробувань препарат продемонстрував ефективність 94,1%.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
В чём фантастика?
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25.01.2021 17:12
+1
- «Да кто же? Соловья мы лучше не слыхали,
Ему здесь первенство все птицы отдают».
- «Неправда! Он поет негодно, вяло, грубо,
А хвалит кто его, несет тот сущий бред.
Вот Ворон, мой сосед,
Когда закаркает, то, право, сердцу любо!
Изряден также черный Грач:
Хоть мал, а свил гнездо под крышкой храма славы!
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25.01.2021 17:09
+1
О таке ,вакцина появилась,когда про новый штам еще не знали.Фантастика.
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25.01.2021 17:11
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Давай сюда вакцину мать твою ...
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25.01.2021 17:08 Відповісти
- «Да кто же? Соловья мы лучше не слыхали,
Ему здесь первенство все птицы отдают».
- «Неправда! Он поет негодно, вяло, грубо,
А хвалит кто его, несет тот сущий бред.
Вот Ворон, мой сосед,
Когда закаркает, то, право, сердцу любо!
Изряден также черный Грач:
Хоть мал, а свил гнездо под крышкой храма славы!
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25.01.2021 17:09 Відповісти
Можно узнать мораль сей басни применительно к данной статье?
Шмурдяк-V - рулит?
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25.01.2021 17:14 Відповісти
Не встречал статьи в которой разработчик хаит свой продукт.
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25.01.2021 17:17 Відповісти
Это информирование, подкреплённое исследованиями. Если бы они написали, что продукт не содержит ГМО, я бы поржал.
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25.01.2021 17:27 Відповісти
О таке ,вакцина появилась,когда про новый штам еще не знали.Фантастика.
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25.01.2021 17:11 Відповісти
В чём фантастика?
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25.01.2021 17:12 Відповісти
Фантастика в фантастике, Веруешь в Ковид! свободен от мозгов навсегда.
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25.01.2021 17:41 Відповісти
Это ковидиоты веруют в то что ковида не сушествует, в конспирологию и носят шапочки из фольги.
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25.01.2021 17:48 Відповісти
Та гавкаютьн телефонні вишки, бояться щоб не чіпували через укол, вірують що світом правлять рептилоїди, що ген в генномодифікованого продукту влаштується в організм і почнть рости мутовані вуха...Та багато чого на московії особливо вірять. Та ті хто тільки московську інфу і ковтає.
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25.01.2021 19:41 Відповісти
Немного оптимистического. Хорошая новость независимо от того, есть она в Украине сегодня, или нет. Есть надежда, что появится и у нас. Год назад биологи говорили о том, что любая вакцина против ковид в мире появится не раньше, чем через 1,5 года, но появилась раньше.
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25.01.2021 17:38 Відповісти
Учитывая что основной и единственный компонент таких вакцин это физраствор, то сроки не очень впечатляющие....могли бы и быстрее.
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25.01.2021 17:40 Відповісти
Никто другого комментария от ярого антипрививочника и сторонника теории заговоров и не ожидал. Ну что это за дичь про физраствор вместо вакцины?
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25.01.2021 17:56 Відповісти
Кто то ожидал от разработчика другой информации ?)
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25.01.2021 17:39 Відповісти
А знаете в чем прикол? Началась вакцинная гонка! "Наша вакцина лучше! А наша еще лучше!" Хотя посмотрите на Юлю Владимировну! Как Ковид и без вакцины пошел ей на пользу! Выглядит до шеи лет на 28 и не больше!
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25.01.2021 17:39 Відповісти
Надеюсь ты сдохнешь в муках
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25.01.2021 18:00 Відповісти
Чего вы такие агрессивные и кровожадные? Колись сам, коли родных и живи себе спокойно, тебе какая разница будет - привился кто-то или нет - ты же защищен. Раньше так антипрививочники на людей бросались. ><
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25.01.2021 18:23 Відповісти
"Колись сам, коли родных и живи себе спокойно, тебе какая разница будет - привился кто-то или нет - ты же защищен."
Странные у Вас понятия о коллективном иммунитете и коллективной ответственности в борьбе с пандемией.
Кровожадный комментарий иногда заставляет задуматься - кроме ЮВТ есть ещё и Ларри Кинг... был, если быть точным, и многие другие.
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25.01.2021 19:12 Відповісти
Я на себе колективну відповідальність брати не можу стосовно болячки, яка, як і інші подібні, загрозливі для певної категорії, ти ж за них паришся, ніби, не за себе. Парився б, шо вони пролікуватись не можуть від своєї хроні. А тричі інфаркніка, майже парубка мені у приклад наводити не треба, в нас зараз і молоді з тихими інфарктами помирають і думають, шо шось з легенями. Лицеміри ви.
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25.01.2021 19:33 Відповісти
На тобі, тепер жалієтесь, які ви лицеміри і скоти
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25.01.2021 19:44 Відповісти
Та й ти колись і не парся, ми на людей, які не щеплять своїх дітей, не кидаємось.
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25.01.2021 19:46 Відповісти
https://www.modernatx.com/ Ніхто не пробуваа вмісто того, щоб будувати теорії про правління світом рептилоїдами, зайти на офсайт компанії та познайомитись що це? Тут все описано!
Вакцина від COVID-19 компанії Moderna ефективна проти нових штамів вірусу, - розробник - Цензор.НЕТ 9548
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25.01.2021 19:47 Відповісти
Ещё чего?! Может ещё и научные статьи в авторитетных медицинских журналах в оригинале почитать? Паша-Мерседес и Усик сказали в российскую церковь идти, с иконами целоваться - зачем головой-то думать?
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25.01.2021 20:24 Відповісти
Якщо це лайно почали колоти людям без проведення повного циклу перевірки, то чому б розробникам не заявити, що вона ефективна і від тріперу...
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26.01.2021 08:03 Відповісти
 
 