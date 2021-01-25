Вакцина від COVID-19 компанії Moderna ефективна проти нових штамів вірусу, - розробник
Вакцина від коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Moderna зберігає ефективність щодо нових штамів вірусу, виявлених у Великій Британії і ПАР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі, опублікованому Moderna в понеділок.
"Біотехнологічна компанія Moderna (...) сьогодні оприлюднила результати лабораторних досліджень сироватки крові осіб, які пройшли вакцинацію вакциною Moderna від COVID-19, які показують активність проти різновидів SARS-CoV-2, які виникають", - йдеться в документі.
"У результаті вакцинації препаратом від COVID-19 компанії Moderna виробилися антитіла до всіх ключових варіантів (вірусу, - ред.), які виникають, зокрема до антитіл B.1.1.7 і B.1.351, вперше виявлених у Великій Британії та ПАР відповідно", - уточнюється в документі.
Передбачається, що введення двох доз вакцини в обсязі 100 мікрограмів захищає від усіх виявлених на сьогодні штамів COVID-19, зазначили у компанії.
При цьому в Moderna оголосили про "клінічну стратегію, спрямовану на проактивне реагування на пандемію", у рамках якої, зокрема, компанія "протестує додаткову дозу своєї вакцини від COVID-19 з метою вивчення її здатності надалі збільшувати нейтралізуючі титри проти штамів, що виникають".
Крім того, Moderna також працює над ще одним видом вакцини проти штаму, виявленого в ПАР. Згідно з очікуваннями компанії, така версія вакцини "зможе надалі посилити нейтралізуючі титри в комбінації з усіма провідними потенційними вакцинами".
У середині грудня минулого року британська влада повідомила про новий штам коронавірусу, який виявили на південному сході Англії ще у вересні. Він на 70% заразніший, ніж інші різновиди COVID-19.
Наприкінці минулого року вчені також виявили ще один різновид коронавірусу COVID-19 в ПАР.
На сьогодні використання вакцини компанії Moderna дозволено в ЄС та США, а також в низці країн Європи, що не входять до Євросоюзу, зокрема, у Великій Британії та Швейцарії. Вакцину також схвалили у Канаді та Ізраїлі.
Раніше повідомлялося, що масштабне клінічне дослідження показало ефективність вакцини Moderna у запобіганні зараженню коронавірусною інфекцією людей від 18 років, у випробуваннях вакцини взяли участь майже 30 тис. осіб. Під час випробувань препарат продемонстрував ефективність 94,1%.
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