Принято решение о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", - Уруский

После демонтажа вооружения недостроенный ракетный крейсер "Украина" могут продать или утилизировать.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в интервью изданию "День", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место.

И третье, что в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то утилизацию", - сказал Уруский.

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