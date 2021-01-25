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Новости Агрессия России против Украины
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Принято решение о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера "Украина", - Уруский

Принято решение о демилитаризации недостроенного ракетного крейсера

После демонтажа вооружения недостроенный ракетный крейсер "Украина" могут продать или утилизировать.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский в интервью изданию "День", информирует Цензор.НЕТ.

"Эта история тянется уже десятки лет и переходит, как "переходящее знамя" от правительства к правительству, до сих пор решение не принято. То, что он не может вообще быть введен в состав ВМС, понятно. Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место.

И третье, что в этом году принято решение о демилитаризации корабля, снятии полностью всего вооружения. А после этого можно будет принять решение о его продаже, а если нет, то утилизацию", - сказал Уруский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет - государство должно принять решение по его судьбе, - Букин

Автор: 

корабль (2041) оборона (5202) судостроение (46) Уруский Олег (116)


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Топ комментарии
+21
Да, как то символично выходит... демилитаризация Украины, демонтаж вооружения с Украины, продажа Украины,
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25.01.2021 17:41
+19
Ошибаетесь,китайцы его переделают в первоклассный крейсер как и недостоеный украинский авианосец который сейчас является флагманом китайских ВМФ как и недостроеные корабли из Франции.
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25.01.2021 17:41
+15
метинвест уже потирает руки....
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25.01.2021 17:31
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Страница 2 из 2
"на прицеле несравнимо более сильного противника"

Многие военные объекты на прицеле - и что? В обороне всегда так. С такой Вашей логикой расходы на армию надо прекратить, сложить оружие и ползти на кладбище.
О силе противника имеет смысл говорить не вообще, а в зависимости от дислокации и других обстоятельств.
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25.01.2021 20:13 Ответить
Не бывает военных судов. Есть корабли и суда. Гражданские - суда.
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25.01.2021 18:52 Ответить
Я знаю об этом. Я умышленно не употребил слово "корабль", потому, что многие не знают разницы между кораблём и судном, и, если бы я написал "корабль", многие подумали бы, что я предлагаю для ВМС судно. Поэтому добавил "военное".
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25.01.2021 19:03 Ответить
Попробуйте вставить в "Запорожец" - двигатель от Феррари.

Сейчас замена двигателя или оружия на этом корабле будет выглядеть так: вырезается кусок корабля с заменяемым узлом, вставляется с нуля разработанный кусок под новый узел. Там от старого корабля останется разве что обшивка корпуса. При том денег придётся потратить больше - чем на строительство крейсера с нуля. (и это если Украине кто то продаст оружие для крейсера, ибо сама она практически ничего из необходимого не выпускает)
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25.01.2021 19:13 Ответить
Я не предлагал увеличить мощность двигателя в 10 раз. Более новый двигатель мощностью в 2 раза больше старого практически не отличаются размерами.
Модернизация всегда дороже, чем постройка нового - зависит от того, что подразумевать под модернизацией.
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25.01.2021 19:40 Ответить
Для инженеров из за поребрика. На нем стоит газотурбинная силоаая установка Николаевского производства, ее мощность достаточна дла корабля данного класса, привести ее в нормальное состояние могут специалисты переехав 3 квартала от завода"Зоря". Радары для егоьработы производяться в городе Запорожье. Осстается ПКР, которые можно поменять на "Нептун". Артустанвки нам продают итальянцы и французы.
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25.01.2021 23:42 Ответить
Здесь нужно задаться вопросом:"А зачем нам сейчас крейсер"? МЫ даже эсминец потянуть не можем. Наш флагман- фригат. КРЕЙСЕР войти в Азов не может, воевать против флота цапов? Цена вопроса 45 минут и полтора тысячи 200ых, реальных задач на черном море он решить не может. Он только финансовая "соска".
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25.01.2021 22:04 Ответить
Хто його продасть або пусте на голки втратить будь-яку політичну перспективу. Почем "Україну" будемо продавати?
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26.01.2021 12:46 Ответить
Кстати он изначально должен был называться "Галичина". По идее должен был базироваться в ватостополе, что бы цапов плющело, но кучма с пуйлом "порешали" и теперь "маэмо те що маэмо".
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26.01.2021 14:03 Ответить
С чего-то надо начинать разоружать и этому клоуну. Кравчучка с Кучмучкою были заняты ядерным оружием. Спихнули, таки. При пчелином президенте начали склады бабахать. При Овоще - там уже вовсю разоружали и бомбили склады (Одна Богдановка, многострадальная, чего стоит). Пионы привелось и мне видеть. При Порошенко был период восстановления боеспособности, хотя кацапы и при нем не дремали, добивая остатки складов. Клоунам достался лишь этот недостроенный, слегка, крейсер. Ну, что ж? обменяли б, если бы у нас рачительные хозяева были, а не шпионы. Не довели б страну до такого позора, что корабль не могут достроить. Нищая страна и сытые шпионы, с построенными дворцами и миллиардами в офшорах. Короче:нет у нас президентов. Есть воры и грабители. Аминь.
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25.01.2021 18:19 Ответить
КАК ГОВОРЯТ ИМЕЕМ ТО ЧТО ИМЕЕМ
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26.01.2021 15:45 Ответить
А навіщо нам ті літаки та кораблі кажуть нам, що москітний флот це те що потрібно.. Москіти на гумових надувних човнах. Воно зразу поєднує і авіацію і морфлот..... Ми сила!!!
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25.01.2021 18:30 Ответить
кем принято?
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25.01.2021 18:48 Ответить
зєбіли-слуги крємля.
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25.01.2021 18:49 Ответить
что бы Украина не напичкала его современными вооружениями поступила рашистская вводная -утилизовать,продать
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25.01.2021 19:08 Ответить
Кто жеж ей это оружие продаст???
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25.01.2021 19:15 Ответить
у тебя триколор ,в оккупанта Украины пуцяна спроси,кто поставляет оружие в ордло и горячие точки в мире
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25.01.2021 20:38 Ответить
А зачем продавать? Ваши башкирские ублюдки на своих соженых мордах до сих пор чувствууют воздействие наших ПТРКа. Может быть рязанские десантники забыли как их грязные зады зжет "Точка-У"? А на смену ей пришла "Вильха".
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26.01.2021 00:21 Ответить
Корабль такого класса можно использовать только в составе соединения.
Иначе это огромная, плавающая мишень для авиации и флота противника.
Для Украины, есть смысл вооружаться ракетными катерами, корветами и фрегатами.
Но нет никакого смысла принимать на вооружение ракетный крейсер.
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25.01.2021 19:51 Ответить
ну да, особенно если его вооружить ко всему прочему ракетами -перехватчиками воздушных целей, тогда и смысл можно узреть
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25.01.2021 20:46 Ответить
По какой то нелепой причине, все страны-эксплуатанты кораблей подобного класса, предпочитают использовать их в составе эскадры.
Наверное не додумались зенитные ракеты установить.
Кстати, можно привести несколько примеров из прошлого, чем заканчивались одиночные рейды немецких и японских линкоров.
Чего, чего а зениток на них хватало в избытке...
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25.01.2021 20:53 Ответить
кому надо,тот додумался и даже систему "Иджис" приспособил
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25.01.2021 22:03 Ответить
Замечательно: накидать начинки на один-два миллиардов долларов и получиться нечто на уровне "Олли Берк" либо "Тикондерога".
З голой жопой, но зато с ракетным крейсером!
За 2 миллиарда долларов, можно купить 10 корветов типа Висбю (Швеция)
Или 5 корветов типа Саар-6 (Израиль).
Это будет намного лучше, чем восстанавливать и оснащать этот корабль-призрак.
Внизу кто то написал неплохую цитату: хотите разорить небольшое государство - подарите ему крейсер.
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25.01.2021 22:20 Ответить
Чемодан без ручки.
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25.01.2021 19:08 Ответить
Ну Слава Богу !!!! А то бы вбухали кучу денег в ненужный(верней не в самый актуальный) проект!!!! Лучше купить пару сотень безпелотников!
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25.01.2021 19:28 Ответить
Без пелоток безпелотник не взлетит.
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25.01.2021 19:54 Ответить
а где взять пилотки?
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26.01.2021 09:13 Ответить
І на один з них тебе посадити.
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26.01.2021 12:50 Ответить
Ага , Вова же мир на коленях просит!
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25.01.2021 19:30 Ответить
Тьфу, позор. Нічого толкового в цій країні вже не буде.
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25.01.2021 19:33 Ответить
согласен,надо валить всем из этой недостраны Украины,эта страна только для чиновников-коррупционеров,но не для простых людей.
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26.01.2021 09:11 Ответить
Куди приходить "ускій мір" там все ріжуть на металобрухт.
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25.01.2021 19:38 Ответить
такого бреда я ещё не слышал,это русские виноваты что наша власть коррупционная?
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26.01.2021 09:12 Ответить
зекоманда і є ускій мір.
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26.01.2021 12:33 Ответить
Есть указ президента о демилитаризации крейсера "Украина". Если его продать, то хватит на выплату задолженности по зарплате работникам завода
"У вас стоит крейсер "Украина", есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же" Источник: https://censor.net/ru/v433588
Внимание, порохоботы, 27.03.17.
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25.01.2021 19:52 Ответить
Демілітаризувати крейсер? Його переквуплять росіяни і черз 20 хвилин будуть наводити на нас жах на Черному морі.
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26.01.2021 12:54 Ответить
Такой мудрый указ издал Парашенка еще в 2017г. (см. ссылку). Чем вы сейчас недовольны?
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26.01.2021 19:44 Ответить
И сразу у китайцев руки зачесались. А что? "Варяг" купили якобы для казино, а сами - сваяли из него свой первый авианосец! И этот Зебилы им продадут. Как "прогулочный катер", мать их...
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25.01.2021 19:57 Ответить
кроме Китая, можно продать Индии либо Бразилии.
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26.01.2021 01:33 Ответить
Можно. Но продадут китайцам. Или обменяют на их "чудную" вакцину "Sinovac 50/50"
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26.01.2021 06:41 Ответить
в Украине может вообще быть не введен, по причине тупости, безграмотности, непрофессионализма, бюрократии, коррупции и т.д.... - это факт! А вот Кимтай думаю успешно введет его в состав своего флота, как предыдущее судно, авианосец.. купят по цене металлолома и введут .... власть , все 30 лет - сборище дегенератов, дебилов, продажных тварей, коррупционеров.. не буду выражаться дальше.. удавить бы вас всех вместе с вашими родственниками!
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25.01.2021 20:04 Ответить
Китаю он уже не нужен.
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26.01.2021 14:08 Ответить
Совок развалился в 1991 году, строительство остановилось примерно в тот же время.
Крейсер стоит недостроенный 30 лет. 30 лет механизмы и системы без обслуживания.
Для введения этого чуда в строй надо все демонтировать и собрать заново.
Судоремонт это 90% ручного труда. За деньги потраченные на модернизацию этого можно построить или закупить два фрегата с вооружением не уступающем этому металлолому.
И самое важное в корабле это экипаж, где его взять? Подготовка экипажа тоже требует базы, время и банальных денег.
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25.01.2021 20:10 Ответить
Я боюсь вас огорчить но последний корвет, был сдан в 2002 году. Торговые суда строились и позже. Демонтировать механизмы не нужно.
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26.01.2021 00:34 Ответить
Насколько я помню, могу и ошибаться, на нем ГСУ - турбины николаевские стоят, их то точно после 30 летнего простоя надо выбрасивать.
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26.01.2021 09:25 Ответить
Да там сиоят ГТУ производства Зори, их выбрасывать не нужно они в должном состоягнии.
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26.01.2021 14:09 Ответить
,,Если хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер''. Это слова У. Черчиля. И они не лишены смысла. Денег на обслуживание и содержание такого корабля нужно очень много. Это во первых. Во вторых, если без эмоций- то этот крейсер Украине действительно не нужен. Вопрос как выгоднее его продать, и на что пойдут вырученные деньги....
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25.01.2021 20:39 Ответить
Это чистая правда, он нас разорит и в этой войне он как "зайцу стоп сигнал". Но просто нынещнея влась даже порезать его нормально не сможит. А продать, кому? Пкр на нем должны быть кацапские, сразу под санкции влетим.
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26.01.2021 14:13 Ответить
Один авианосец Кучма уже продал, как металлолом, который стал Флагманом китайского флота. Наш "КОРМЧИЙ" накупил 50 лягушек наскольких марок - "потешный флот", видимо Петр 1 приснился. или драпать собрался со своей бригадой!!!
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25.01.2021 21:15 Ответить
Два, один в Шеньжене как музей используют, Минск называется, за 30 баксов можно весь корабль облазить и отличные селфи запилить с самолётами на борту. Кстати довольно большая пасудина
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25.01.2021 22:41 Ответить
Он не является флагмоном китайского флота. Да и что бы мы сейчас делали с этим авианосцем? Кстати "Варяг" не авианосец, а тяжелый авианесущий крейсер. То есть смесь "слона с носорогом".
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26.01.2021 14:19 Ответить
Не повезло крейсеру. Попал в трудное для страны время. В 2002 году я в рамках повышения квалификации был на нём. И тогда в 2002 говорили что для полной боеспособности осталось всего ничего. 2021 - в утиль. Куча президентов и иже с ними. Эта страна обречена
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25.01.2021 21:50 Ответить
Проблема его в том, что он был построен не вовремя. Мы сейчас себя позицианируем как прибрежная страна. Война ведетется на суше(ну или как мы ее видем). Украина не видет себя морской державой.
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26.01.2021 04:12 Ответить
Ну зачем Украине корабли? Лучше катера( их можно скомуниздить для рыбалки) очередному флотоводцу. Как же достали эти чинуши с пятью подбородками. Ну нет силы терпеть этих уродов,ну нет НИ ОДНОЙ силы государственнической. Одни продавалы,металлоломщики,откровенные коммуниздилщики . Всех объединяет одном- алчность ,мелочность,лицемерие и продажность. Слабо переломать всех через колено и достроить ? Учить на нем наших моряков или на парусниках их обучать? Какие уроды эти иноплеменцы,а мы уроды что так все на нашей земле.
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25.01.2021 22:07 Ответить
ГЛАВНОЕ ПРИВЕСТИ К ОТВЕТУ ТЕХ КТО ЭТОТ ПРОЭКТ УНИЧТОЖИЛ !!! И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ТОЖЕ !!!
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25.01.2021 22:16 Ответить
кто - то и про зенитки писал
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25.01.2021 22:22 Ответить
Все вірно! Спочатку віддали атомну зброю, знищили склади з ************, здали в Криму флот, а зараз знищуймо ракетного крейсера і купляймо непотріб в США. Невже Україна така бідна науковими спеціалістами щоб могли його переобладнати?
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25.01.2021 23:41 Ответить
Помнится крейсер "Варяг" продали ,как металлолом Китаю. Сейчас-это флагман флота КНР. История повторяется,уже в виде фарса...Сколько у нас агентов соседнего государства в стране? Как можно ,во время войны,позволять себе подобное? Тем более мы закупаем катера у США.А свой флот не можем себе позволить,имея для его создания,все условия?!
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26.01.2021 00:02 Ответить
Варяг не был продан "как металолом". Это как по мне было одно из не многих правильных решений той власти. На тот момент мы бы не потянули бы и эсминец. А так есть пример: Горшкого допиливали кацы и он им "дал шапку", а Варяга допиливали мы. Как говорится поимейте разницу.
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26.01.2021 04:23 Ответить
Грустно. С одной стороны понятно что он уже нам не послужит. С другой больно оттого что вместо военных кораблей страна переключилась на постройку или эксплуатацию т.наз. потешного флота , цель которого как у страны 4 го мира -борьба с браконьерами , криминалом и максимум с пиратами . И это имея открытую военную агрессию со стороны рассейской орды . С такой стратегией мы следом за ,,Украиной" и Украину потеряем скоро
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26.01.2021 13:53 Ответить
В такій калюжі як Чорне Море де такого гіганта не сховати він немає цінності.
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26.01.2021 14:28 Ответить
Продадим ,,Украину" купим у американцев еще 5 катеров с пулеметами . Чтобы вдоль берега на них гонять и с иностранными гостями в маневры играться . А тем временем кацапы под охраной эсминца зашли в территориальные воды нашей страны на украденной у нашей страны буровой платформе ищут принадлежащий нашей стране газ чтобы его у нас экспроприировать .....украинский флот в виде нескольких этих т.наз ,,боевых единиц" осмелился приблизиться к буровой и вынес строгоеее! предупреждение о недопустимости провокаций и нарушения международно признанных границ нашей страны .После чего быстро удалился чтобы НЕ лишиться этих таких нужных нам катеров .Кацапы приняли к сведению что они агрессоры и ублюдки (в чем они и не сомневались никогда) и продолжили бурить украинский шельф при помощи украинской платформы . Вот от этого и грустно , а не от того что крейсер ,,Украина" действительно стал не нужным Украине
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26.01.2021 15:46 Ответить
Продать опять китайцам , за копейки???
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26.01.2021 17:47 Ответить
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