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Ухвалено рішення про демілітаризацію недобудованого ракетного крейсера "Україна", - Уруський
Після демонтажу озброєння недобудований ракетний крейсер "Україна" можуть продати або утилізувати.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в інтерв'ю виданню "День", інформує Цензор.НЕТ.
"Ця історія тягнеться вже десятки років і переходить, як "перехідний прапор" від уряду до уряду, досі рішення не прийнято. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більш того, цей крейсер заважає заводу, займаючи місце.
І третє, що цьогоріч ухвалено рішення про демілітаризацію корабля, зняття повністю всього озброєння. А після цього можна буде прийняти рішення про його продаж, а якщо ні, то утилізацію", - сказав Уруський.
Топ коментарі
+21 Павел Шпонько
показати весь коментар25.01.2021 17:41
+19 Владимир Сливка
показати весь коментар25.01.2021 17:41
+15 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар25.01.2021 17:31
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Многие военные объекты на прицеле - и что? В обороне всегда так. С такой Вашей логикой расходы на армию надо прекратить, сложить оружие и ползти на кладбище.
О силе противника имеет смысл говорить не вообще, а в зависимости от дислокации и других обстоятельств.
Сейчас замена двигателя или оружия на этом корабле будет выглядеть так: вырезается кусок корабля с заменяемым узлом, вставляется с нуля разработанный кусок под новый узел. Там от старого корабля останется разве что обшивка корпуса. При том денег придётся потратить больше - чем на строительство крейсера с нуля. (и это если Украине кто то продаст оружие для крейсера, ибо сама она практически ничего из необходимого не выпускает)
Модернизация всегда дороже, чем постройка нового - зависит от того, что подразумевать под модернизацией.
Иначе это огромная, плавающая мишень для авиации и флота противника.
Для Украины, есть смысл вооружаться ракетными катерами, корветами и фрегатами.
Но нет никакого смысла принимать на вооружение ракетный крейсер.
Наверное не додумались зенитные ракеты установить.
Кстати, можно привести несколько примеров из прошлого, чем заканчивались одиночные рейды немецких и японских линкоров.
Чего, чего а зениток на них хватало в избытке...
З голой жопой, но зато с ракетным крейсером!
За 2 миллиарда долларов, можно купить 10 корветов типа Висбю (Швеция)
Или 5 корветов типа Саар-6 (Израиль).
Это будет намного лучше, чем восстанавливать и оснащать этот корабль-призрак.
Внизу кто то написал неплохую цитату: хотите разорить небольшое государство - подарите ему крейсер.
"У вас стоит крейсер "Украина", есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же" Источник: https://censor.net/ru/v433588
Внимание, порохоботы, 27.03.17.
Крейсер стоит недостроенный 30 лет. 30 лет механизмы и системы без обслуживания.
Для введения этого чуда в строй надо все демонтировать и собрать заново.
Судоремонт это 90% ручного труда. За деньги потраченные на модернизацию этого можно построить или закупить два фрегата с вооружением не уступающем этому металлолому.
И самое важное в корабле это экипаж, где его взять? Подготовка экипажа тоже требует базы, время и банальных денег.