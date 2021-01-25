УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5246 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
20 733 165

Ухвалено рішення про демілітаризацію недобудованого ракетного крейсера "Україна", - Уруський

Ухвалено рішення про демілітаризацію недобудованого ракетного крейсера

Після демонтажу озброєння недобудований ракетний крейсер "Україна" можуть продати або утилізувати.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в інтерв'ю виданню "День", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця історія тягнеться вже десятки років і переходить, як "перехідний прапор" від уряду до уряду, досі рішення не прийнято. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більш того, цей крейсер заважає заводу, займаючи місце.

І третє, що цьогоріч ухвалено рішення про демілітаризацію корабля, зняття повністю всього озброєння. А після цього можна буде прийняти рішення про його продаж, а якщо ні, то утилізацію", - сказав Уруський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський

Автор: 

корабель (1612) оборона (4776) суднобудування (146) Уруський Олег (159)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Да, как то символично выходит... демилитаризация Украины, демонтаж вооружения с Украины, продажа Украины,
показати весь коментар
25.01.2021 17:41
+19
Ошибаетесь,китайцы его переделают в первоклассный крейсер как и недостоеный украинский авианосец который сейчас является флагманом китайских ВМФ как и недостроеные корабли из Франции.
показати весь коментар
25.01.2021 17:41
+15
метинвест уже потирает руки....
показати весь коментар
25.01.2021 17:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"на прицеле несравнимо более сильного противника"

Многие военные объекты на прицеле - и что? В обороне всегда так. С такой Вашей логикой расходы на армию надо прекратить, сложить оружие и ползти на кладбище.
О силе противника имеет смысл говорить не вообще, а в зависимости от дислокации и других обстоятельств.
показати весь коментар
25.01.2021 20:13 Відповісти
Не бывает военных судов. Есть корабли и суда. Гражданские - суда.
показати весь коментар
25.01.2021 18:52 Відповісти
Я знаю об этом. Я умышленно не употребил слово "корабль", потому, что многие не знают разницы между кораблём и судном, и, если бы я написал "корабль", многие подумали бы, что я предлагаю для ВМС судно. Поэтому добавил "военное".
показати весь коментар
25.01.2021 19:03 Відповісти
Попробуйте вставить в "Запорожец" - двигатель от Феррари.

Сейчас замена двигателя или оружия на этом корабле будет выглядеть так: вырезается кусок корабля с заменяемым узлом, вставляется с нуля разработанный кусок под новый узел. Там от старого корабля останется разве что обшивка корпуса. При том денег придётся потратить больше - чем на строительство крейсера с нуля. (и это если Украине кто то продаст оружие для крейсера, ибо сама она практически ничего из необходимого не выпускает)
показати весь коментар
25.01.2021 19:13 Відповісти
Я не предлагал увеличить мощность двигателя в 10 раз. Более новый двигатель мощностью в 2 раза больше старого практически не отличаются размерами.
Модернизация всегда дороже, чем постройка нового - зависит от того, что подразумевать под модернизацией.
показати весь коментар
25.01.2021 19:40 Відповісти
Для инженеров из за поребрика. На нем стоит газотурбинная силоаая установка Николаевского производства, ее мощность достаточна дла корабля данного класса, привести ее в нормальное состояние могут специалисты переехав 3 квартала от завода"Зоря". Радары для егоьработы производяться в городе Запорожье. Осстается ПКР, которые можно поменять на "Нептун". Артустанвки нам продают итальянцы и французы.
показати весь коментар
25.01.2021 23:42 Відповісти
Здесь нужно задаться вопросом:"А зачем нам сейчас крейсер"? МЫ даже эсминец потянуть не можем. Наш флагман- фригат. КРЕЙСЕР войти в Азов не может, воевать против флота цапов? Цена вопроса 45 минут и полтора тысячи 200ых, реальных задач на черном море он решить не может. Он только финансовая "соска".
показати весь коментар
25.01.2021 22:04 Відповісти
Хто його продасть або пусте на голки втратить будь-яку політичну перспективу. Почем "Україну" будемо продавати?
показати весь коментар
26.01.2021 12:46 Відповісти
Кстати он изначально должен был называться "Галичина". По идее должен был базироваться в ватостополе, что бы цапов плющело, но кучма с пуйлом "порешали" и теперь "маэмо те що маэмо".
показати весь коментар
26.01.2021 14:03 Відповісти
С чего-то надо начинать разоружать и этому клоуну. Кравчучка с Кучмучкою были заняты ядерным оружием. Спихнули, таки. При пчелином президенте начали склады бабахать. При Овоще - там уже вовсю разоружали и бомбили склады (Одна Богдановка, многострадальная, чего стоит). Пионы привелось и мне видеть. При Порошенко был период восстановления боеспособности, хотя кацапы и при нем не дремали, добивая остатки складов. Клоунам достался лишь этот недостроенный, слегка, крейсер. Ну, что ж? обменяли б, если бы у нас рачительные хозяева были, а не шпионы. Не довели б страну до такого позора, что корабль не могут достроить. Нищая страна и сытые шпионы, с построенными дворцами и миллиардами в офшорах. Короче:нет у нас президентов. Есть воры и грабители. Аминь.
показати весь коментар
25.01.2021 18:19 Відповісти
КАК ГОВОРЯТ ИМЕЕМ ТО ЧТО ИМЕЕМ
показати весь коментар
26.01.2021 15:45 Відповісти
А навіщо нам ті літаки та кораблі кажуть нам, що москітний флот це те що потрібно.. Москіти на гумових надувних човнах. Воно зразу поєднує і авіацію і морфлот..... Ми сила!!!
показати весь коментар
25.01.2021 18:30 Відповісти
кем принято?
показати весь коментар
25.01.2021 18:48 Відповісти
зєбіли-слуги крємля.
показати весь коментар
25.01.2021 18:49 Відповісти
что бы Украина не напичкала его современными вооружениями поступила рашистская вводная -утилизовать,продать
показати весь коментар
25.01.2021 19:08 Відповісти
Кто жеж ей это оружие продаст???
показати весь коментар
25.01.2021 19:15 Відповісти
у тебя триколор ,в оккупанта Украины пуцяна спроси,кто поставляет оружие в ордло и горячие точки в мире
показати весь коментар
25.01.2021 20:38 Відповісти
А зачем продавать? Ваши башкирские ублюдки на своих соженых мордах до сих пор чувствууют воздействие наших ПТРКа. Может быть рязанские десантники забыли как их грязные зады зжет "Точка-У"? А на смену ей пришла "Вильха".
показати весь коментар
26.01.2021 00:21 Відповісти
Корабль такого класса можно использовать только в составе соединения.
Иначе это огромная, плавающая мишень для авиации и флота противника.
Для Украины, есть смысл вооружаться ракетными катерами, корветами и фрегатами.
Но нет никакого смысла принимать на вооружение ракетный крейсер.
показати весь коментар
25.01.2021 19:51 Відповісти
ну да, особенно если его вооружить ко всему прочему ракетами -перехватчиками воздушных целей, тогда и смысл можно узреть
показати весь коментар
25.01.2021 20:46 Відповісти
По какой то нелепой причине, все страны-эксплуатанты кораблей подобного класса, предпочитают использовать их в составе эскадры.
Наверное не додумались зенитные ракеты установить.
Кстати, можно привести несколько примеров из прошлого, чем заканчивались одиночные рейды немецких и японских линкоров.
Чего, чего а зениток на них хватало в избытке...
показати весь коментар
25.01.2021 20:53 Відповісти
кому надо,тот додумался и даже систему "Иджис" приспособил
показати весь коментар
25.01.2021 22:03 Відповісти
Замечательно: накидать начинки на один-два миллиардов долларов и получиться нечто на уровне "Олли Берк" либо "Тикондерога".
З голой жопой, но зато с ракетным крейсером!
За 2 миллиарда долларов, можно купить 10 корветов типа Висбю (Швеция)
Или 5 корветов типа Саар-6 (Израиль).
Это будет намного лучше, чем восстанавливать и оснащать этот корабль-призрак.
Внизу кто то написал неплохую цитату: хотите разорить небольшое государство - подарите ему крейсер.
показати весь коментар
25.01.2021 22:20 Відповісти
Чемодан без ручки.
показати весь коментар
25.01.2021 19:08 Відповісти
Ну Слава Богу !!!! А то бы вбухали кучу денег в ненужный(верней не в самый актуальный) проект!!!! Лучше купить пару сотень безпелотников!
показати весь коментар
25.01.2021 19:28 Відповісти
Без пелоток безпелотник не взлетит.
показати весь коментар
25.01.2021 19:54 Відповісти
а где взять пилотки?
показати весь коментар
26.01.2021 09:13 Відповісти
І на один з них тебе посадити.
показати весь коментар
26.01.2021 12:50 Відповісти
Ага , Вова же мир на коленях просит!
показати весь коментар
25.01.2021 19:30 Відповісти
Тьфу, позор. Нічого толкового в цій країні вже не буде.
показати весь коментар
25.01.2021 19:33 Відповісти
согласен,надо валить всем из этой недостраны Украины,эта страна только для чиновников-коррупционеров,но не для простых людей.
показати весь коментар
26.01.2021 09:11 Відповісти
Куди приходить "ускій мір" там все ріжуть на металобрухт.
показати весь коментар
25.01.2021 19:38 Відповісти
такого бреда я ещё не слышал,это русские виноваты что наша власть коррупционная?
показати весь коментар
26.01.2021 09:12 Відповісти
зекоманда і є ускій мір.
показати весь коментар
26.01.2021 12:33 Відповісти
Есть указ президента о демилитаризации крейсера "Украина". Если его продать, то хватит на выплату задолженности по зарплате работникам завода
"У вас стоит крейсер "Украина", есть Указ президента о его демилитаризации. Если снять вооружение и продать то, что останется - там хватит на компенсацию ваших зарплат, еще и останется три раза на столько же" Источник: https://censor.net/ru/v433588
Внимание, порохоботы, 27.03.17.
показати весь коментар
25.01.2021 19:52 Відповісти
Демілітаризувати крейсер? Його переквуплять росіяни і черз 20 хвилин будуть наводити на нас жах на Черному морі.
показати весь коментар
26.01.2021 12:54 Відповісти
Такой мудрый указ издал Парашенка еще в 2017г. (см. ссылку). Чем вы сейчас недовольны?
показати весь коментар
26.01.2021 19:44 Відповісти
И сразу у китайцев руки зачесались. А что? "Варяг" купили якобы для казино, а сами - сваяли из него свой первый авианосец! И этот Зебилы им продадут. Как "прогулочный катер", мать их...
показати весь коментар
25.01.2021 19:57 Відповісти
кроме Китая, можно продать Индии либо Бразилии.
показати весь коментар
26.01.2021 01:33 Відповісти
Можно. Но продадут китайцам. Или обменяют на их "чудную" вакцину "Sinovac 50/50"
показати весь коментар
26.01.2021 06:41 Відповісти
в Украине может вообще быть не введен, по причине тупости, безграмотности, непрофессионализма, бюрократии, коррупции и т.д.... - это факт! А вот Кимтай думаю успешно введет его в состав своего флота, как предыдущее судно, авианосец.. купят по цене металлолома и введут .... власть , все 30 лет - сборище дегенератов, дебилов, продажных тварей, коррупционеров.. не буду выражаться дальше.. удавить бы вас всех вместе с вашими родственниками!
показати весь коментар
25.01.2021 20:04 Відповісти
Китаю он уже не нужен.
показати весь коментар
26.01.2021 14:08 Відповісти
Совок развалился в 1991 году, строительство остановилось примерно в тот же время.
Крейсер стоит недостроенный 30 лет. 30 лет механизмы и системы без обслуживания.
Для введения этого чуда в строй надо все демонтировать и собрать заново.
Судоремонт это 90% ручного труда. За деньги потраченные на модернизацию этого можно построить или закупить два фрегата с вооружением не уступающем этому металлолому.
И самое важное в корабле это экипаж, где его взять? Подготовка экипажа тоже требует базы, время и банальных денег.
показати весь коментар
25.01.2021 20:10 Відповісти
Я боюсь вас огорчить но последний корвет, был сдан в 2002 году. Торговые суда строились и позже. Демонтировать механизмы не нужно.
показати весь коментар
26.01.2021 00:34 Відповісти
Насколько я помню, могу и ошибаться, на нем ГСУ - турбины николаевские стоят, их то точно после 30 летнего простоя надо выбрасивать.
показати весь коментар
26.01.2021 09:25 Відповісти
Да там сиоят ГТУ производства Зори, их выбрасывать не нужно они в должном состоягнии.
показати весь коментар
26.01.2021 14:09 Відповісти
,,Если хотите разорить небольшую страну - подарите ей крейсер''. Это слова У. Черчиля. И они не лишены смысла. Денег на обслуживание и содержание такого корабля нужно очень много. Это во первых. Во вторых, если без эмоций- то этот крейсер Украине действительно не нужен. Вопрос как выгоднее его продать, и на что пойдут вырученные деньги....
показати весь коментар
25.01.2021 20:39 Відповісти
Это чистая правда, он нас разорит и в этой войне он как "зайцу стоп сигнал". Но просто нынещнея влась даже порезать его нормально не сможит. А продать, кому? Пкр на нем должны быть кацапские, сразу под санкции влетим.
показати весь коментар
26.01.2021 14:13 Відповісти
Один авианосец Кучма уже продал, как металлолом, который стал Флагманом китайского флота. Наш "КОРМЧИЙ" накупил 50 лягушек наскольких марок - "потешный флот", видимо Петр 1 приснился. или драпать собрался со своей бригадой!!!
показати весь коментар
25.01.2021 21:15 Відповісти
Два, один в Шеньжене как музей используют, Минск называется, за 30 баксов можно весь корабль облазить и отличные селфи запилить с самолётами на борту. Кстати довольно большая пасудина
показати весь коментар
25.01.2021 22:41 Відповісти
Он не является флагмоном китайского флота. Да и что бы мы сейчас делали с этим авианосцем? Кстати "Варяг" не авианосец, а тяжелый авианесущий крейсер. То есть смесь "слона с носорогом".
показати весь коментар
26.01.2021 14:19 Відповісти
Не повезло крейсеру. Попал в трудное для страны время. В 2002 году я в рамках повышения квалификации был на нём. И тогда в 2002 говорили что для полной боеспособности осталось всего ничего. 2021 - в утиль. Куча президентов и иже с ними. Эта страна обречена
показати весь коментар
25.01.2021 21:50 Відповісти
Проблема его в том, что он был построен не вовремя. Мы сейчас себя позицианируем как прибрежная страна. Война ведетется на суше(ну или как мы ее видем). Украина не видет себя морской державой.
показати весь коментар
26.01.2021 04:12 Відповісти
Ну зачем Украине корабли? Лучше катера( их можно скомуниздить для рыбалки) очередному флотоводцу. Как же достали эти чинуши с пятью подбородками. Ну нет силы терпеть этих уродов,ну нет НИ ОДНОЙ силы государственнической. Одни продавалы,металлоломщики,откровенные коммуниздилщики . Всех объединяет одном- алчность ,мелочность,лицемерие и продажность. Слабо переломать всех через колено и достроить ? Учить на нем наших моряков или на парусниках их обучать? Какие уроды эти иноплеменцы,а мы уроды что так все на нашей земле.
показати весь коментар
25.01.2021 22:07 Відповісти
ГЛАВНОЕ ПРИВЕСТИ К ОТВЕТУ ТЕХ КТО ЭТОТ ПРОЭКТ УНИЧТОЖИЛ !!! И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ТОЖЕ !!!
показати весь коментар
25.01.2021 22:16 Відповісти
кто - то и про зенитки писал
показати весь коментар
25.01.2021 22:22 Відповісти
Все вірно! Спочатку віддали атомну зброю, знищили склади з ************, здали в Криму флот, а зараз знищуймо ракетного крейсера і купляймо непотріб в США. Невже Україна така бідна науковими спеціалістами щоб могли його переобладнати?
показати весь коментар
25.01.2021 23:41 Відповісти
Помнится крейсер "Варяг" продали ,как металлолом Китаю. Сейчас-это флагман флота КНР. История повторяется,уже в виде фарса...Сколько у нас агентов соседнего государства в стране? Как можно ,во время войны,позволять себе подобное? Тем более мы закупаем катера у США.А свой флот не можем себе позволить,имея для его создания,все условия?!
показати весь коментар
26.01.2021 00:02 Відповісти
Варяг не был продан "как металолом". Это как по мне было одно из не многих правильных решений той власти. На тот момент мы бы не потянули бы и эсминец. А так есть пример: Горшкого допиливали кацы и он им "дал шапку", а Варяга допиливали мы. Как говорится поимейте разницу.
показати весь коментар
26.01.2021 04:23 Відповісти
Грустно. С одной стороны понятно что он уже нам не послужит. С другой больно оттого что вместо военных кораблей страна переключилась на постройку или эксплуатацию т.наз. потешного флота , цель которого как у страны 4 го мира -борьба с браконьерами , криминалом и максимум с пиратами . И это имея открытую военную агрессию со стороны рассейской орды . С такой стратегией мы следом за ,,Украиной" и Украину потеряем скоро
показати весь коментар
26.01.2021 13:53 Відповісти
В такій калюжі як Чорне Море де такого гіганта не сховати він немає цінності.
показати весь коментар
26.01.2021 14:28 Відповісти
Продадим ,,Украину" купим у американцев еще 5 катеров с пулеметами . Чтобы вдоль берега на них гонять и с иностранными гостями в маневры играться . А тем временем кацапы под охраной эсминца зашли в территориальные воды нашей страны на украденной у нашей страны буровой платформе ищут принадлежащий нашей стране газ чтобы его у нас экспроприировать .....украинский флот в виде нескольких этих т.наз ,,боевых единиц" осмелился приблизиться к буровой и вынес строгоеее! предупреждение о недопустимости провокаций и нарушения международно признанных границ нашей страны .После чего быстро удалился чтобы НЕ лишиться этих таких нужных нам катеров .Кацапы приняли к сведению что они агрессоры и ублюдки (в чем они и не сомневались никогда) и продолжили бурить украинский шельф при помощи украинской платформы . Вот от этого и грустно , а не от того что крейсер ,,Украина" действительно стал не нужным Украине
показати весь коментар
26.01.2021 15:46 Відповісти
Продать опять китайцам , за копейки???
показати весь коментар
26.01.2021 17:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 