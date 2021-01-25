Ухвалено рішення про демілітаризацію недобудованого ракетного крейсера "Україна", - Уруський

Після демонтажу озброєння недобудований ракетний крейсер "Україна" можуть продати або утилізувати.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський в інтерв'ю виданню "День", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця історія тягнеться вже десятки років і переходить, як "перехідний прапор" від уряду до уряду, досі рішення не прийнято. Те, що він не може взагалі бути введений до складу ВМС, зрозуміло. Більш того, цей крейсер заважає заводу, займаючи місце.

І третє, що цьогоріч ухвалено рішення про демілітаризацію корабля, зняття повністю всього озброєння. А після цього можна буде прийняти рішення про його продаж, а якщо ні, то утилізацію", - сказав Уруський.

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