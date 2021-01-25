Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський
Мінстратегпром ставить перед собою завдання створити Державний цільовий фонд підтримки оборонної промисловості.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.
"Одне із завдань, яке ми ставимо перед собою як Міністерство, - це створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості, наповнення якого могло б здійснюватися за рахунок продажу непрофільних і профільних активів державних підприємств, які будуть передаватися у Фонд держмайна", - зазначив міністр.
Крім того, Уруський оцінив перспективи проведення реформи оборонної промисловості України.
"Моя позиція така: нам треба рухатися у плані корпоратизації і реформ, не чекаючи ухвалення профільного закону (йдеться про законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності". - Ред.). Ми знаємо, як у Верховній Раді непросто проходять законопроєкти. А цей законопроєкт не є простим, і я думаю, що по ньому будуть серйозні дебати серед депутатів і в експертному середовищі, коли його буде оприлюднено. Наразі нам нормативна правова база допомагає. Хоча цей закон, звичайно, є допоміжним. Буде прийнятий - він допоможе, ні - ми будемо працювати", - пояснив міністр.
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Любой фонд в Украине является структурой для отмыания наворованых денег.
А государство только тендерами выбирает нужного?
Т.е распродаём - деньги в бюджет не поступают, остаются у нас.
Но есть и хорошая новость. Из оборонного госфонда тоже можно дороги асфальтировать.