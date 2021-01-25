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Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський

Плануємо створити Держфонд підтримки оборонної промисловості, - Уруський

Мінстратегпром ставить перед собою завдання створити Державний цільовий фонд підтримки оборонної промисловості.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Одне із завдань, яке ми ставимо перед собою як Міністерство, - це створення Державного цільового фонду підтримки оборонної промисловості, наповнення якого могло б здійснюватися за рахунок продажу непрофільних і профільних активів державних підприємств, які будуть передаватися у Фонд держмайна", - зазначив міністр.

Крім того, Уруський оцінив перспективи проведення реформи оборонної промисловості України.

"Моя позиція така: нам треба рухатися у плані корпоратизації і реформ, не чекаючи ухвалення профільного закону (йдеться про законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності". - Ред.). Ми знаємо, як у Верховній Раді непросто проходять законопроєкти. А цей законопроєкт не є простим, і я думаю, що по ньому будуть серйозні дебати серед депутатів і в експертному середовищі, коли його буде оприлюднено. Наразі нам нормативна правова база допомагає. Хоча цей закон, звичайно, є допоміжним. Буде прийнятий - він допоможе, ні - ми будемо працювати", - пояснив міністр.

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Автор: 

оборона (4776) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (132)


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Топ коментарі
+6
Шо-то у меня плохое предчувствие... С ковидным фондом так неловко получилось!
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25.01.2021 15:04
+3
Нужна же кормушка с наших налогов...А то пока тот "Укроборонопром" поделят на два - и начнут разворовывать - это еще долго ждать, а хочетса денег уже сейчас....
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25.01.2021 15:16
+2
Очередная афера,на оборону выделяются из бюджета деньги из уже целевым предназначением а теперь додумались организовать очередную прокладку между бюджетом и производителем для распределения выделеных денег тем кто даст большый откат.
Любой фонд в Украине является структурой для отмыания наворованых денег.
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25.01.2021 15:21
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Шо-то у меня плохое предчувствие... С ковидным фондом так неловко получилось!
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25.01.2021 15:04 Відповісти
Потрібно жорстко підпорядкувати всі оборонні виробництва профільному міністерству - мініоборонпрому, або мінстратегпрому і ліквідувати Укроборонпром як непотрібну частину ланки управління. За роботу оборонки має відповідати міністерство та особливо міністр в ранзі віце-прем'єра. На жаль я не бачу від Уруского бажання ефективно працювати. Багато розмов, але замало справ. Завод ім.Малишева досі не розпочав виробництво танків БМ Оплот бо досі не вирішене питання заміщення російських запчастин які в Україні не виробляють! Можна було б замінити російські запчастини польськими, чеськими або іншими, але для цього потрібні рішення влади, на переробку БМ Оплота під інші запчастини мають бути виділені кошти, має бути перепроектований танк, далі має початись дослідне виробництво та випробування. Досі нічого не відбувається, як і за порошенка. Два роки влада тупо втрачає час і водить хороводи навколо оборонки, а рішення ніхто не приймає. В РНБОУ сидить обдовбані кадри які нічого в оборонці та безпеці не розуміють і теж нічого не роблять, проїдають зарплату та штани! Реформи Зеленського забуксували через персональну слабкість та нефаховість менеджерів залучених до реформування та керівництва! А головне що немає розуміння ситуації в голові Зеленського і в жодній голові поруч з Зеленським! Ніхто не може сказати хоплцям в оточенні Зеленського що робити! Немає рішень навіть на рівні концепцій, а половина терміну Зеленського вже пройшла, більша половина.
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25.01.2021 15:12 Відповісти
Трубку закурил, Иосиф? Как можно передать судостроительные заводы оборонПрому и после этого ждать инвестиций?
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25.01.2021 16:08 Відповісти
А навіщо нам інвестиції, коли бюджет міноборони не встигають освоювати навіть наполовину. Грошей повно, немає кому організувати роботу на підприємствах оборонки!
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25.01.2021 16:44 Відповісти
Нужна же кормушка с наших налогов...А то пока тот "Укроборонопром" поделят на два - и начнут разворовывать - это еще долго ждать, а хочетса денег уже сейчас....
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25.01.2021 15:16 Відповісти
Очередная афера,на оборону выделяются из бюджета деньги из уже целевым предназначением а теперь додумались организовать очередную прокладку между бюджетом и производителем для распределения выделеных денег тем кто даст большый откат.
Любой фонд в Украине является структурой для отмыания наворованых денег.
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25.01.2021 15:21 Відповісти
А почему не пойти по примеру США где полно частников - производителей ВПК?
А государство только тендерами выбирает нужного?
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25.01.2021 15:22 Відповісти
в Україні немає таких приватників, щоб потягли велике військове виробництво
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25.01.2021 15:37 Відповісти
С каких пор Кузня это не ЧП?
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25.01.2021 15:52 Відповісти
создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, Источник: https://censor.net/ru/n3243889
Т.е распродаём - деньги в бюджет не поступают, остаются у нас.
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25.01.2021 15:23 Відповісти
і там скиздять, і тут скиздять, нема різниці
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25.01.2021 15:38 Відповісти
И как это до 2019 оборонная промышленность без госфонда существовала...

Но есть и хорошая новость. Из оборонного госфонда тоже можно дороги асфальтировать.
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25.01.2021 15:25 Відповісти
госфонд на кайманах при педро сивочолому рехворматоре и свинарчуках уже был...
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25.01.2021 15:27 Відповісти
як тільки чую слово ГОСФОНД,- відразу згадую маски які уплили в китай
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25.01.2021 17:52 Відповісти
Всюду им нужны фонды, фонды, фонды для их растаскивания по карманам. А когда будут результаты их непосредственной работы? Когда же они вообще-то будут делом заниматься?
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25.01.2021 18:19 Відповісти
Шестой год войны!! Ну не придурки ?! При Порохе хоть что то делалось!
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25.01.2021 19:46 Відповісти
 
 