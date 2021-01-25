Планируем создать Госфонд поддержки оборонной промышленности, - Уруский

Минстратегпром ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой как Министерство - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества", - отметил министр.

Кроме того, Уруский оценил перспективы проведения реформы оборонной промышленности Украины.

"Моя позиция такова: нам надо двигаться в плане корпоратизации и реформ, не дожидаясь принятия профильного закона (речь идет о законопроекте №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности". - Ред.). Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает. Хотя этот закон, конечно, является вспомогательным. Будет принят - он поможет, нет - мы будем работать", - объяснил министр.

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