РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10936 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 065 17

Планируем создать Госфонд поддержки оборонной промышленности, - Уруский

Планируем создать Госфонд поддержки оборонной промышленности, - Уруский

Минстратегпром ставит перед собой задачу создать Государственный целевой фонд поддержки оборонной промышленности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

"Одна из задач, которую мы ставим перед собой как Министерство - это создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, которые будут передаваться в Фонд госимущества", - отметил министр.

Кроме того, Уруский оценил перспективы проведения реформы оборонной промышленности Украины.

"Моя позиция такова: нам надо двигаться в плане корпоратизации и реформ, не дожидаясь принятия профильного закона (речь идет о законопроекте №3822 "Об особенностях реформирования предприятий ОПК государственной формы собственности". - Ред.). Мы знаем, как в Верховной Раде не просто проходят законопроекты. А этот законопроект не является простым, и я думаю, что по нему будут серьезные дебаты среди депутатов и в экспертной среде, когда он будет обнародован. Сейчас нам нормативная правовая база помогает. Хотя этот закон, конечно, является вспомогательным. Будет принят - он поможет, нет - мы будем работать", - объяснил министр.

Также читайте: Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский

Автор: 

оборона (5202) Уруский Олег (116) Минстратегпром (61)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Шо-то у меня плохое предчувствие... С ковидным фондом так неловко получилось!
показать весь комментарий
25.01.2021 15:04
+3
Нужна же кормушка с наших налогов...А то пока тот "Укроборонопром" поделят на два - и начнут разворовывать - это еще долго ждать, а хочетса денег уже сейчас....
показать весь комментарий
25.01.2021 15:16
+2
Очередная афера,на оборону выделяются из бюджета деньги из уже целевым предназначением а теперь додумались организовать очередную прокладку между бюджетом и производителем для распределения выделеных денег тем кто даст большый откат.
Любой фонд в Украине является структурой для отмыания наворованых денег.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо-то у меня плохое предчувствие... С ковидным фондом так неловко получилось!
показать весь комментарий
25.01.2021 15:04 Ответить
Потрібно жорстко підпорядкувати всі оборонні виробництва профільному міністерству - мініоборонпрому, або мінстратегпрому і ліквідувати Укроборонпром як непотрібну частину ланки управління. За роботу оборонки має відповідати міністерство та особливо міністр в ранзі віце-прем'єра. На жаль я не бачу від Уруского бажання ефективно працювати. Багато розмов, але замало справ. Завод ім.Малишева досі не розпочав виробництво танків БМ Оплот бо досі не вирішене питання заміщення російських запчастин які в Україні не виробляють! Можна було б замінити російські запчастини польськими, чеськими або іншими, але для цього потрібні рішення влади, на переробку БМ Оплота під інші запчастини мають бути виділені кошти, має бути перепроектований танк, далі має початись дослідне виробництво та випробування. Досі нічого не відбувається, як і за порошенка. Два роки влада тупо втрачає час і водить хороводи навколо оборонки, а рішення ніхто не приймає. В РНБОУ сидить обдовбані кадри які нічого в оборонці та безпеці не розуміють і теж нічого не роблять, проїдають зарплату та штани! Реформи Зеленського забуксували через персональну слабкість та нефаховість менеджерів залучених до реформування та керівництва! А головне що немає розуміння ситуації в голові Зеленського і в жодній голові поруч з Зеленським! Ніхто не може сказати хоплцям в оточенні Зеленського що робити! Немає рішень навіть на рівні концепцій, а половина терміну Зеленського вже пройшла, більша половина.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:12 Ответить
Трубку закурил, Иосиф? Как можно передать судостроительные заводы оборонПрому и после этого ждать инвестиций?
показать весь комментарий
25.01.2021 16:08 Ответить
А навіщо нам інвестиції, коли бюджет міноборони не встигають освоювати навіть наполовину. Грошей повно, немає кому організувати роботу на підприємствах оборонки!
показать весь комментарий
25.01.2021 16:44 Ответить
Нужна же кормушка с наших налогов...А то пока тот "Укроборонопром" поделят на два - и начнут разворовывать - это еще долго ждать, а хочетса денег уже сейчас....
показать весь комментарий
25.01.2021 15:16 Ответить
Очередная афера,на оборону выделяются из бюджета деньги из уже целевым предназначением а теперь додумались организовать очередную прокладку между бюджетом и производителем для распределения выделеных денег тем кто даст большый откат.
Любой фонд в Украине является структурой для отмыания наворованых денег.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:21 Ответить
А почему не пойти по примеру США где полно частников - производителей ВПК?
А государство только тендерами выбирает нужного?
показать весь комментарий
25.01.2021 15:22 Ответить
в Україні немає таких приватників, щоб потягли велике військове виробництво
показать весь комментарий
25.01.2021 15:37 Ответить
С каких пор Кузня это не ЧП?
показать весь комментарий
25.01.2021 15:52 Ответить
создание Государственного целевого фонда поддержки оборонной промышленности, наполнение которого могло бы осуществляться за счет продажи непрофильных и профильных активов государственных предприятий, Источник: https://censor.net/ru/n3243889
Т.е распродаём - деньги в бюджет не поступают, остаются у нас.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:23 Ответить
і там скиздять, і тут скиздять, нема різниці
показать весь комментарий
25.01.2021 15:38 Ответить
И как это до 2019 оборонная промышленность без госфонда существовала...

Но есть и хорошая новость. Из оборонного госфонда тоже можно дороги асфальтировать.
показать весь комментарий
25.01.2021 15:25 Ответить
госфонд на кайманах при педро сивочолому рехворматоре и свинарчуках уже был...
показать весь комментарий
25.01.2021 15:27 Ответить
як тільки чую слово ГОСФОНД,- відразу згадую маски які уплили в китай
показать весь комментарий
25.01.2021 17:52 Ответить
Всюду им нужны фонды, фонды, фонды для их растаскивания по карманам. А когда будут результаты их непосредственной работы? Когда же они вообще-то будут делом заниматься?
показать весь комментарий
25.01.2021 18:19 Ответить
Шестой год войны!! Ну не придурки ?! При Порохе хоть что то делалось!
показать весь комментарий
25.01.2021 19:46 Ответить
 
 