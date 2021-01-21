Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский
В ближайшее время Кабмин примет кадровые решения по отношению к заместителю министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталию Немилостивому, который нарушил ПДД и неадекватно вел себя с сотрудниками Нацполиции.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины. Его поступок является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа", - подчеркивает Уруский.
Кроме этого он считает, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра.
"Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - добавил он.
При этом сам Немилостивый уже успел извиниться в комментарии к данному посту Уруского.
"Уважаемый Олег Семенович! Примите мои извинения! Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизированной стране, каковой сегодня является Украина и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновников!", - написал Немилостивый.
Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку.
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Он Синий - не зеленый, по этому оставить Немилостивого на должности
Просто уволить? А наказать назначивших этого урода?
надо со взводом бородатых бойцов двигаться
Как можно подорвать то чего нет ?