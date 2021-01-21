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Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский

Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский

В ближайшее время Кабмин примет кадровые решения по отношению к заместителю министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталию Немилостивому, который нарушил ПДД и неадекватно вел себя с сотрудниками Нацполиции.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно с заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталием Немилостивым произошло ужасное событие, связанное с вопиющим нарушением им правил дорожного движения и неподобающим поведением с представителями Национальной полиции Украины. Его поступок является неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа", - подчеркивает Уруский.

Кроме этого он считает, что такое безответственное поведение со стороны Виталия Немилостивого делает невозможным дальнейшее его пребывание в должности заместителя министра.

"Поэтому в ближайшее время мной и правительством будут приняты все необходимые кадровые решения", - добавил он.

При этом сам Немилостивый уже успел извиниться в комментарии к данному посту Уруского.

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"Уважаемый Олег Семенович! Примите мои извинения! Мое безответственное поведение недопустимо в цивилизированной стране, каковой сегодня является Украина и не должно вызывать в обществе недоверие к правительству и чиновников!", - написал Немилостивый.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку.

Автор: 

Кабмин (14025) пьянство (867) увольнение (2674) Уруский Олег (116) Минстратегпром (60) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+5
театральный смех ...... там почти все чинуши под коксом или под градусом передвигаются но это оказался особо жлобливым сам сел за руль - сэкономил на водителе......
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21.01.2021 08:53
+3
https://censor.net/ru/news/3243050/on_siniyi_nagluho_zamministra_nemilostivyyi_dralsya_s_politseyiskimi_segodnya_ego_uvolyat_video

Он Синий - не зеленый, по этому оставить Немилостивого на должности
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21.01.2021 08:50
+2
Каков поп - таков и приход. Правда, Русик?
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21.01.2021 08:53
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https://censor.net/ru/news/3243050/on_siniyi_nagluho_zamministra_nemilostivyyi_dralsya_s_politseyiskimi_segodnya_ego_uvolyat_video

Он Синий - не зеленый, по этому оставить Немилостивого на должности
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21.01.2021 08:50 Ответить
Каков поп - таков и приход. Правда, Русик?
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21.01.2021 08:53 Ответить
театральный смех ...... там почти все чинуши под коксом или под градусом передвигаются но это оказался особо жлобливым сам сел за руль - сэкономил на водителе......
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21.01.2021 08:53 Ответить
фигасе у вас там кликухи
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21.01.2021 08:55 Ответить
Ну, вот! А сколько копий поломали: бухой/не бухой, подстава/не подстава, бепредел ментов/менты правы. Ведь было понятно, что бухой! Браво, менты!
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21.01.2021 09:00 Ответить
Піде кудись на тепленьке, тихеньке містечко якимось радником чи членом наглядової ради з з/п 40-50 тис.
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21.01.2021 09:01 Ответить
Скока-скока??? Та ему этих денег на сигареты может и хватит, а вот на бухло точно- нет!
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21.01.2021 09:03 Ответить
Всякую уху евшую срань кто то же назначает на эти властные должности. Волки они блд позорные.
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21.01.2021 09:02 Ответить
Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский - Цензор.НЕТ 1203
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21.01.2021 09:03 Ответить
То такая должность была,если "по щелчку пальца"-можно уволить.Он там нахер-был не нужен.
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21.01.2021 09:11 Ответить
Бла бла бла, сколько слов,,,про обычное вонючее быдло,,, жаль что не застрелили ,
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21.01.2021 09:17 Ответить
То что оно быдло у меня сомнений почему то нет. Но хотелось бы увидеть запись с момента остановки, я почему то уверен что там обе стороны конфликта стоят друг друга. И причина это то что все участники конфликта положили на закон большой и толстый.
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21.01.2021 09:20 Ответить
Уволить?
Просто уволить? А наказать назначивших этого урода?
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21.01.2021 09:25 Ответить
министр какой-то лох,

надо со взводом бородатых бойцов двигаться
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21.01.2021 09:26 Ответить
Подрывает авторитет представителя власти ? )))))
Как можно подорвать то чего нет ?
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21.01.2021 09:35 Ответить
Три недели все делали для того чтобы ситуация не всплыла. А как выложили видео так по быстрому решили уволить. Копам респект конечно. Но эта тварь отсидиться полгода и на новую должность назначат.
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21.01.2021 09:37 Ответить
не назначат, а купит новую должность. сейчас так делается.... по крайней мере в оп у ермака я так понял все куплено, поэтому и уволить оттуда очень трудно. пример - татаров.... еще ранее богдан.
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21.01.2021 09:54 Ответить
 
 