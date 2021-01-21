Поведінка Немілостівого унеможливлює його подальше перебування на посаді заступника міністра Мінстратегпрому, - Уруський

Найближчим часом Кабмін ухвалить кадрові рішення стосовно заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, який порушив ПДР і неадекватно поводився зі співробітниками Нацполіції.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України. Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу", - наголошує Уруський.

Крім цього він вважає, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра.

"Тому найближчим часом мною та урядом будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення", - додав він.

Водночас сам Немілостівий вже встиг вибачитися в коментарі до цього допису Уруського.

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"Шановний Олегу Семеновичу! Прийміть мої вибачення! Моя безвідповідальна поведінка неприпустима в цивілізованій країні, якою сьогодні є Україна, і не має викликати в суспільстві недовіру до уряду і чиновників!" - написав Немілостівий.

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку.