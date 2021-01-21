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Новини
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Поведінка Немілостівого унеможливлює його подальше перебування на посаді заступника міністра Мінстратегпрому, - Уруський

Поведінка Немілостівого унеможливлює його подальше перебування на посаді заступника міністра Мінстратегпрому, - Уруський

Найближчим часом Кабмін ухвалить кадрові рішення стосовно заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого, який порушив ПДР і неадекватно поводився зі співробітниками Нацполіції.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно із заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталієм Немілостівим сталася жахлива подія, яка пов’язана із кричущим порушенням ним правил дорожнього руху та неналежною поведінкою з представниками Національної поліції України. Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу", - наголошує Уруський.

Крім цього він вважає, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра.

"Тому найближчим часом мною та урядом будуть ухвалені всі необхідні кадрові рішення", - додав він.

Водночас сам Немілостівий вже встиг вибачитися в коментарі до цього допису Уруського.

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"Шановний Олегу Семеновичу! Прийміть мої вибачення! Моя безвідповідальна поведінка неприпустима в цивілізованій країні, якою сьогодні є Україна, і не має викликати в суспільстві недовіру до уряду і чиновників!" - написав Немілостівий.

Як повідомлялося, заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зі свого боку прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд 21 січня збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку.

Автор: 

Кабмін (14065) пияцтво (580) звільнення (2667) Уруський Олег (159) Мінстратегпром (130) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+5
театральный смех ...... там почти все чинуши под коксом или под градусом передвигаются но это оказался особо жлобливым сам сел за руль - сэкономил на водителе......
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21.01.2021 08:53
+3
https://censor.net/ru/news/3243050/on_siniyi_nagluho_zamministra_nemilostivyyi_dralsya_s_politseyiskimi_segodnya_ego_uvolyat_video

Он Синий - не зеленый, по этому оставить Немилостивого на должности
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21.01.2021 08:50
+2
Каков поп - таков и приход. Правда, Русик?
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21.01.2021 08:53
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https://censor.net/ru/news/3243050/on_siniyi_nagluho_zamministra_nemilostivyyi_dralsya_s_politseyiskimi_segodnya_ego_uvolyat_video

Он Синий - не зеленый, по этому оставить Немилостивого на должности
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21.01.2021 08:50 Відповісти
Каков поп - таков и приход. Правда, Русик?
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21.01.2021 08:53 Відповісти
театральный смех ...... там почти все чинуши под коксом или под градусом передвигаются но это оказался особо жлобливым сам сел за руль - сэкономил на водителе......
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21.01.2021 08:53 Відповісти
фигасе у вас там кликухи
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21.01.2021 08:55 Відповісти
Ну, вот! А сколько копий поломали: бухой/не бухой, подстава/не подстава, бепредел ментов/менты правы. Ведь было понятно, что бухой! Браво, менты!
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21.01.2021 09:00 Відповісти
Піде кудись на тепленьке, тихеньке містечко якимось радником чи членом наглядової ради з з/п 40-50 тис.
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21.01.2021 09:01 Відповісти
Скока-скока??? Та ему этих денег на сигареты может и хватит, а вот на бухло точно- нет!
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21.01.2021 09:03 Відповісти
Всякую уху евшую срань кто то же назначает на эти властные должности. Волки они блд позорные.
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21.01.2021 09:02 Відповісти
Поведение Немилостивого делает невозможным его дальнейшее пребывание в должности замминистра Минстратегпрома, - Уруский - Цензор.НЕТ 1203
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21.01.2021 09:03 Відповісти
То такая должность была,если "по щелчку пальца"-можно уволить.Он там нахер-был не нужен.
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21.01.2021 09:11 Відповісти
Бла бла бла, сколько слов,,,про обычное вонючее быдло,,, жаль что не застрелили ,
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21.01.2021 09:17 Відповісти
То что оно быдло у меня сомнений почему то нет. Но хотелось бы увидеть запись с момента остановки, я почему то уверен что там обе стороны конфликта стоят друг друга. И причина это то что все участники конфликта положили на закон большой и толстый.
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21.01.2021 09:20 Відповісти
Уволить?
Просто уволить? А наказать назначивших этого урода?
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21.01.2021 09:25 Відповісти
министр какой-то лох,

надо со взводом бородатых бойцов двигаться
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21.01.2021 09:26 Відповісти
Подрывает авторитет представителя власти ? )))))
Как можно подорвать то чего нет ?
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21.01.2021 09:35 Відповісти
Три недели все делали для того чтобы ситуация не всплыла. А как выложили видео так по быстрому решили уволить. Копам респект конечно. Но эта тварь отсидиться полгода и на новую должность назначат.
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21.01.2021 09:37 Відповісти
не назначат, а купит новую должность. сейчас так делается.... по крайней мере в оп у ермака я так понял все куплено, поэтому и уволить оттуда очень трудно. пример - татаров.... еще ранее богдан.
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21.01.2021 09:54 Відповісти
 
 