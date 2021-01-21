"Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО
Заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.
Зйомку з нагрудної камери поліцейського опублікував сайт "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео відображено момент, як чоловік іде з ключами (очевидно, від авто) до співробітників Національної поліції. У цей момент коп, звертаючись до колеги, сказав: "Він синій наглухо".
Заступник Уруського спробував віддати ключі патрульним і піти, але правоохоронець не давав йому цього зробити. Коли коп пішов за чоловіком і закликав його зупинитися, той сказав: "Я заступник міністра!".
Між водієм і правоохоронцями сталася перепалка, під час якої Немілостівий кричав, щоб копи "прибрали руки". На записі також є момент бійки між чиновником і патрульними.
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, що уряд завтра збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку.
"В четвер зранку уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – у нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - написав Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
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Ну а жопе Немилостивого не повезло - её владелец оказался к ней "немилостивым" - вытряхнут родимую из тёплого кресла на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
- Товарищи наркоманы, коллеги! Невиданный позор - в наши ряды затесался алкоголик!
Нечувано! Це ж... якесь збоченьство! Якесь порушення фундаменту світобудови! Жах!
щас замом будет отпетый ватан,даже не сомневаюсь.
взагалі-то, навіть нАтяки злісних порушників на причетність до Иліти в момент спілкування з поліцією має бути обтяжуючим фактором
"Синім" можна бути не лише від алкоголю, а й з причин медичного характеру, що йому просто "зроблять" в приватній лікарні.
Побачимо, які будуть розклади далі. Все рівно, такі не тонуть, а поговорити народу буде про що, і влада попіариться.
https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg Після призначення Немілостівого в Мінстратег його фірма вперше перемогла на тендері https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg «Укроборонпрому»
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zastupnik-ministra-z-pitan-stratehichnikh-haluzej-promislovosti-ukrajini-bankrotit-oboronne-*************.html Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України банкротить оборонне підприємство
https://www.unn.com.ua/uk/news/1904095-ekspert-rozpoviv-khto-khoche-vzyati-pid-ruchniy-kontrol-pributkovi-aviatsiyni-*************-******** Експерт розповів, хто хоче взяти під ручний контроль прибуткові авіаційні підприємства України
https://umn.ua/news/921 Немілостівий конфлікт інтересів
Цим чортом НАБУ,чи ДБР мали займатись вже півроку,а не якийсь мєнтячок за *********.
- Тому що якщо "голубе" обісциться жовтими сцяками, то воно зеленіє...
Аваков, как всегда, обосрался, но его друг Бутусов создал информационную волну.
Все, как обычно.
"копы" немного официально, но ведут ся как .... слово на 5 букв
Ось чим Україна відрізняється від рабоРашаБидла... там би зупинити бояться такиз.
Це ж треба, яке в Україні існує Міністерство... А я і не знав. Хоча гадаю, що тільки в записах воно існує, але не насправді - мабуть якась шпарина для висмоктування грошей з скарбниці до власних кишень...
Виталик забыл, шо сейчас не 2010 год и он не в Минпромполитики и полиция сейчас уже не мусора. Надо было вызвать водилу. Сам виноват..
https://youtu.be/WtBj7R2YRus