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"Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО

Заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зйомку з нагрудної камери поліцейського опублікував сайт "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео відображено момент, як чоловік іде з ключами (очевидно, від авто) до співробітників Національної поліції. У цей момент коп, звертаючись до колеги, сказав: "Він синій наглухо".

Заступник Уруського спробував віддати ключі патрульним і піти, але правоохоронець не давав йому цього зробити. Коли коп пішов за чоловіком і закликав його зупинитися, той сказав: "Я заступник міністра!".

Між водієм і правоохоронцями сталася перепалка, під час якої Немілостівий кричав, щоб копи "прибрали руки". На записі також є момент бійки між чиновником і патрульними.

Також дивіться: Розбите до крові обличчя і наручники: в Миколаєві між екснардепом Жолобецьким і патрульними стався конфлікт. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, що уряд завтра збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку.

"В четвер зранку уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – у нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - написав Шмигаль.

Також дивіться: П'яна водійка травмувала скляною пляшкою поліцейську в Дніпрі. ВIДЕО

Він синій наглухо, - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять 01

Автор: 

Кабмін (14065) Нацполіція (15132) пияцтво (580) звільнення (2667) Шмигаль Денис (4547) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+65
Стратегические отрасли промышленности в надёжных руках. Понабирали ДЛБов
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21.01.2021 02:03
+47
Вот таких СЛУГ нужно жестче -- харей в асфальт и права забрать пожизненно
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21.01.2021 02:39
+41
Полностью на стороне копов.
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21.01.2021 02:05
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надеюсь, ему хорошо ввалили
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21.01.2021 07:25 Відповісти
Новые лица!
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21.01.2021 07:28 Відповісти
Синие лицав в зеленой команде...
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21.01.2021 07:42 Відповісти
радуга, етить его.... и опять же, голубых много, в плохом смысле...
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21.01.2021 08:29 Відповісти
в плохом смысле, это которые тебе за услуги не заплатили?)
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21.01.2021 10:21 Відповісти
кайцапа,с тебя борух,как из сантехника зубной врач
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21.01.2021 15:10 Відповісти
...голубого цвета
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21.01.2021 11:52 Відповісти
"Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности" - оказалось, что дрессированные шимпанЗЕ из падлючего ЗЕ-шапито специалисты в области обустройства уютных кабинетов тёплыми креслами для благостного прогревания жоп.
Ну а жопе Немилостивого не повезло - её владелец оказался к ней "немилостивым" - вытряхнут родимую из тёплого кресла на улицу в стужу зимнюю, заснеженную; на 7 ветров промозглых, колючих; на морозы свирепые, трескучие; во вьюгу-куреву, злобно завывающую...
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21.01.2021 07:32 Відповісти
Шмыгаль на заседании кабмина
- Товарищи наркоманы, коллеги! Невиданный позор - в наши ряды затесался алкоголик!
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21.01.2021 07:41 Відповісти
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21.01.2021 10:32 Відповісти


Нечувано! Це ж... якесь збоченьство! Якесь порушення фундаменту світобудови! Жах!
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21.01.2021 12:31 Відповісти
Почуття непоправно сплюндрованої гідності всю ніч не давало Шмигалю спати...
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21.01.2021 12:33 Відповісти
...і вранці, після тої жахливої ночі, Шмига прийняв єдине правильне рішення: розібратись як положено і покарати як попало...
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21.01.2021 12:42 Відповісти
этот наглухо синий,а после него назначат наглухо зеленого. этот хоть по украински чемно по началу разговаривал,учитывая что он с харьковщины это уже достижение. плюс в 2012 году возглавлял обласной предвыборный штаб оппозиции, что тоже показательно. 2012 год когда Юлька сидела,а Янык закручивал гайки.
щас замом будет отпетый ватан,даже не сомневаюсь.
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21.01.2021 16:15 Відповісти
Пароль: Я - замміністра...(((
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21.01.2021 07:42 Відповісти
Как говорил ведущий комик "95 квартала " - "у владі їм всім там пороблено..."
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21.01.2021 07:51 Відповісти
вот такое поведение слуги показывает, что пришло оно с помойки, в душе быдло
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21.01.2021 07:53 Відповісти
Неужто ничей оказался?
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21.01.2021 07:56 Відповісти
Тоня Геращенко каже, що суд розбереться. Боюсь, що тих копів чекають важкі часи
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21.01.2021 11:21 Відповісти
Вчера упаковали вот такого же бывшего депутата, сегодня замминистра. Похоже начался какой то месячник борьбы за трезвость. Глядя на такое ******, понимаю почему верховна рада так и не приняла закон о уголовной ответственности за вождение в не трезвом виде.
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21.01.2021 08:00 Відповісти
лайк.. поліцаям, а не Шмигалю..
взагалі-то, навіть нАтяки злісних порушників на причетність до Иліти в момент спілкування з поліцією має бути обтяжуючим фактором
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21.01.2021 08:02 Відповісти
ПОЛИЦИИ-5 БАЛЛОВ! Так держать!
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21.01.2021 08:02 Відповісти
"Он зелёный наглухо"😁😁😁
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21.01.2021 08:05 Відповісти
БОЖЕ...КОПИ ОХРЕНЕЛИ...БОГА В ПЛЕН ВЗЯТЬ....да...ето еханийпабай ...ЗАММИНИСТРА.....ептваюмаму..Я ПРЕДСТАВЛЯЮ КАКОЙ МИНИСТР
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21.01.2021 08:05 Відповісти
понять.простить и отпустить.у нас так всегда.
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21.01.2021 08:07 Відповісти
Есть цвет нации, а есть - сорняк нации.
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21.01.2021 08:07 Відповісти
"Наталія", знаєте, артишок теж вивели із звичайного будяка... Але це - в царстві рослин... Людського суспільства це не стосується... В ньому будяки залишаються будяками...Лише розростаються вшир і в висоту, потрапивши у "жирний" грунт...
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21.01.2021 08:21 Відповісти
Вы меня огорчили. Хочется верить, что некоторые "сорняки" в благоприятном окружении окультуриваются. Ну, вот такие люди: принимают ментальность актуальной среды, своей собственной, постоянной не имея.
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21.01.2021 09:40 Відповісти
І не надійтеся... В людському суспільстві "будяки" тільки "принишкнуть" можуть... Нутро у них залишиться те саме... І як тільки зміняться обставини (ну, як після приходу "зелені" у владу), воно забуяє з новою силою...
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21.01.2021 10:03 Відповісти
ну,в данном случае-синяк нации
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21.01.2021 15:14 Відповісти
Стоит почитать коменты при его назначении на должность. Как обычно: "волосы становятся дыбом...". Шлейф уголовных дел, длинный список имущества, батькивщино-рыговское прошлое...В длинном списке "достижений" не хватало только пьяного вождения
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21.01.2021 08:12 Відповісти
Чому по ньому не стріляли? За кермом не тверезий ,непокора поліцаям і спроба втечі.Чому по одних стріляють і вбивають а інших ні? Закон один для всіх?
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21.01.2021 08:16 Відповісти
патроны не того калибра)
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21.01.2021 09:08 Відповісти
да гранати у них нє той сістєми...
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21.01.2021 14:17 Відповісти
Якщо формально, то за таке не мають право до рішення суду звільняти,хіба що за власним бажанням; максимум - відсторонити. Бо по суду дуже легко може відновитись ще й отримати компенсацію.
"Синім" можна бути не лише від алкоголю, а й з причин медичного характеру, що йому просто "зроблять" в приватній лікарні.
Побачимо, які будуть розклади далі. Все рівно, такі не тонуть, а поговорити народу буде про що, і влада попіариться.
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21.01.2021 08:18 Відповісти
Харьковский быкован. Тяжкая судьбинушка помотала пацана, расшатала нервы.
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21.01.2021 08:24 Відповісти
Як ? За шо такого цінного кадра прибирать ? Може він з міністром допізна працював над реформами !
https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg Після призначення Немілостівого в Мінстратег його фірма вперше перемогла на тендері https://pm1.narvii.com/7119/2*****************************************-720-250v2_hq.jpg «Укроборонпрому»
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zastupnik-ministra-z-pitan-stratehichnikh-haluzej-promislovosti-ukrajini-bankrotit-oboronne-*************.html Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України банкротить оборонне підприємство

https://www.unn.com.ua/uk/news/1904095-ekspert-rozpoviv-khto-khoche-vzyati-pid-ruchniy-kontrol-pributkovi-aviatsiyni-*************-******** Експерт розповів, хто хоче взяти під ручний контроль прибуткові авіаційні підприємства України

https://umn.ua/news/921 Немілостівий конфлікт інтересів

Цим чортом НАБУ,чи ДБР мали займатись вже півроку,а не якийсь мєнтячок за *********.
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21.01.2021 08:31 Відповісти
Йомкое говорящее хвамилие
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21.01.2021 08:48 Відповісти
""Он синий наглухо", - замминистра Немилостивый дрался с полицейскими, сегодня его уволят." - он не синий, он зелёный.
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21.01.2021 08:38 Відповісти
- Чого в усьому світі - ПДРСи - "голубі", а в Україні - "зелені"?
- Тому що якщо "голубе" обісциться жовтими сцяками, то воно зеленіє...
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21.01.2021 08:44 Відповісти
Хоч одну добру справу хлопці зробили і не злякались цього г...нюка.
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21.01.2021 08:41 Відповісти
ще чого доброго посадять (звільнять) поліцейських...
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21.01.2021 08:41 Відповісти
Увага ! поліціанти навіть не запропонували алкотест і почали затримку чоловіка , отож кожного може скрутити поліціянт із 6 класами сілюкової школи " за підозрою !!!!!! а чоловіка шукали на цю посаду , він має спецефічні знання ..... якщо так викидати людей на смітник , то рашка буде дуже вдячна - Україна ніколи не оговтується і буде гризти себе аж доки не згине ...
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21.01.2021 08:41 Відповісти
Ермак дал задание Авакову освободить место для корабельной сосны.
Аваков, как всегда, обосрался, но его друг Бутусов создал информационную волну.
Все, как обычно.
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21.01.2021 08:51 Відповісти
Нарушитель ПДД кидает ключи от авто и скрывается , вот только не надо тут гнать про произвол, зелень и порохоботов, тут явное нарушение закона
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21.01.2021 09:14 Відповісти
так это не полное видео. ему могли при остановке предложить тест, он послал, включил "замминистра" и попытался свалить.
"копы" немного официально, но ведут ся как .... слово на 5 букв
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21.01.2021 09:46 Відповісти
Розкрий очі і подивись уважно, він віддав ключі і хотів змитися, щоб не проходити алкотестео, тому його і затримали!!!
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21.01.2021 11:17 Відповісти
Такі до смітника не долітають - є купа інших міністерств.
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21.01.2021 11:18 Відповісти
Спасибо ребятам полицейским,с утра подняли мое хреновое настроение!
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21.01.2021 08:46 Відповісти
Звільнять, бо Байден - президент )
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21.01.2021 08:46 Відповісти
Шура Балаганов в трамвае... Заступник министра..
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21.01.2021 08:47 Відповісти
Дивний чоловік - його ввічливо запросили виконати норму закону, але він цього не зрозумів. При тому що начебто інтелектуал.
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21.01.2021 08:50 Відповісти
Чергове номенклатурне бидло....
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21.01.2021 09:09 Відповісти
Такое ощущение что всё дерьмо сейчас в политике а нормальные люди на улице.
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21.01.2021 09:14 Відповісти
))) проте зєшоблу збірали переважно на вулиці/смітнику опзж.
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21.01.2021 10:42 Відповісти
Звільнять. Й це правельно.
Ось чим Україна відрізняється від рабоРашаБидла... там би зупинити бояться такиз.
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21.01.2021 09:15 Відповісти
Как говорится, какой поп, такой и приход.
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21.01.2021 09:23 Відповісти
... міністра з питань стратегічних галузей промисловості Джерело: https://censor.net/ua/n3243050

Це ж треба, яке в Україні існує Міністерство... А я і не знав. Хоча гадаю, що тільки в записах воно існує, але не насправді - мабуть якась шпарина для висмоктування грошей з скарбниці до власних кишень...
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21.01.2021 09:24 Відповісти
Это конечно хорошо, что такому барану рога обломали, но из сотен пойманных в алко-нарко опьянении судей, чиновников и главмусоров до суда доходят десятки дел и почти все получают оправдательные приговоры. Как вовремя попалась сакральная жертва, с помощью которой можно очередной раз пропиариться о близости топ чиновников с народом.
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21.01.2021 09:24 Відповісти
Московська мова в кінці зіпсувала позитивне враження...
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21.01.2021 09:35 Відповісти
У давньогрецьких міфах щось схоже було коли богів нізвергали на землю))
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21.01.2021 09:35 Відповісти
"За мейбах" ріги возвращаются ?
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21.01.2021 09:45 Відповісти
Молодці патрульні. Заслуговують повагу і нагородження,що проявили принциповість в дотримання Законів і не побоялись слів "я зам міністра". При такому підході патрульних на дорогах буде меньше проявів дебільства.і збільшиться повага і довіра до патрульної поліції
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21.01.2021 10:06 Відповісти
во власть в Украине пришли интеллигентные бандиты, нарокманы и алкоголики
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21.01.2021 10:08 Відповісти
Що саме цікаво, коли воно хотіло втекти спілкувалось на державній мові, коли воно почало бикувать перейшло на рідний для нього язик. Мова бидла іншими словами.
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21.01.2021 10:14 Відповісти
Чудак спалився перед поліцаями - виявилося, що він синій, а не зелений
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21.01.2021 10:36 Відповісти
ДАІшникам ПРЕМІЮ І МЕДАЛІ!!!!!
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21.01.2021 10:49 Відповісти
ДАІшників вже давно немає, а добра пам'ять про них все живе.
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21.01.2021 11:10 Відповісти
Нагадався із "Приватної міліції": "Інспектор Петренко. Нарушаєм, нарушаєм..."
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21.01.2021 12:26 Відповісти
Оце хлопці молодці!!!! Так і треба цім мордякам робити. Заїлись.
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21.01.2021 10:58 Відповісти
Кто то может пояснить дату на регистраторе 30.12.20г., он что 22 дня пытался договориться?
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21.01.2021 11:06 Відповісти
Дивився б без кінця на вогонь, на воду, що тече і затримання замміністра, а краще б міністра або віце президента поліцейськими. Позу на брудному асфальті подивився двічі. Невідомі герої патрульні - ви супермени.
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21.01.2021 11:08 Відповісти
Не люблю мінтів, але оцим хлопцям- патрульним -респект і повага,якщо і надалі так піде то порядок буде і дуже швидко, наш народ аж плаче за нагаєм!!!
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21.01.2021 11:16 Відповісти
Дивує такий інфантилізм посадовців - ну як діти малі! Якщо вже випив (всяке буває) то викликай таксі або водія і не матимеш проблем.
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21.01.2021 11:20 Відповісти
Небожителі. Їм усе можна.
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21.01.2021 12:22 Відповісти
Бухали в Министерстве 30-го перед Новым Годом. Это делают все и везде. Корпоративы запрещены, по-этому бухали на местах. Но надо же понимать, шо Минстратегпром под "микроспопом" у журналистов и недоброжелателей из УОП и шаг право, шаг влево - расстрел)).

Виталик забыл, шо сейчас не 2010 год и он не в Минпромполитики и полиция сейчас уже не мусора. Надо было вызвать водилу. Сам виноват..
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21.01.2021 12:09 Відповісти
Приємно чути українську мову))) цікава психологія у наших - по мірі накалювання ситуації переходити на московицький діалєкт… Здається , лід рушив, бо хлопці не зашарілись після слів «я заступник міністра» та діяли чітко. Можливо ми все- таки виліземо із власної феодальної ями.
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21.01.2021 12:14 Відповісти
А, бикующий п'янючий цілий замміністер . Тут би направду згодились мусори-відморозки. Щоб після зустрічі з ними решту свого нікчемного життя цей рагуль срав кістками.
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21.01.2021 12:19 Відповісти
"Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять - Цензор.НЕТ 5785
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21.01.2021 12:20 Відповісти
ну денег же хоть жопой жуй, неужели трудно драйвера нанять или водителя постоянного содержать это не так дорого! быдло тупое
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21.01.2021 12:23 Відповісти
Полиции респект.
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21.01.2021 12:45 Відповісти
***, и находят же зеленские мартышки среди мусора такое первосортное быдло? Это надо или способности с нюхом иметь, или бабки-взятки брать без оглядки.
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21.01.2021 13:02 Відповісти
А ви кажете Україна, закрутили замміністра як в США копи. Це все завдяки революції гідності!
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21.01.2021 13:03 Відповісти
копи-молодцы! действия их абсолютно правильные,одобряю!
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21.01.2021 13:32 Відповісти
Грьобаний позорняк!
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21.01.2021 13:48 Відповісти
"Я, міністр! Мені все можна"! Во козел...
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21.01.2021 17:29 Відповісти
Зам. міністра людям: - Ви мені непотрібні
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21.01.2021 18:43 Відповісти
Думаю было бы интереснее, если бы у зам. министра был наградной Glock 17.
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21.01.2021 20:54 Відповісти
Все правильно, в следующий раз подумает перед тем как быковать. А денег не хватило у замминистра ни на такси, ни на водителя.
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21.01.2021 21:43 Відповісти
В бункере стало тихо - пуйло осознало провал проекта "На зло Украине закопаем 100 млрд. долларов"


https://youtu.be/WtBj7R2YRus
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21.01.2021 22:05 Відповісти
серую массу за такое садят (даже старых бабок) а министра уволили ха ха ха
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22.01.2021 09:55 Відповісти
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