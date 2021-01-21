"Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО

Заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого зупинили поліцейські за підозрою у водінні в нетверезому стані, він чинив їм опір.

Зйомку з нагрудної камери поліцейського опублікував сайт "Обозреватель", повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео відображено момент, як чоловік іде з ключами (очевидно, від авто) до співробітників Національної поліції. У цей момент коп, звертаючись до колеги, сказав: "Він синій наглухо".

Заступник Уруського спробував віддати ключі патрульним і піти, але правоохоронець не давав йому цього зробити. Коли коп пішов за чоловіком і закликав його зупинитися, той сказав: "Я заступник міністра!".

Між водієм і правоохоронцями сталася перепалка, під час якої Немілостівий кричав, щоб копи "прибрали руки". На записі також є момент бійки між чиновником і патрульними.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, що уряд завтра збереться на позачергове засідання, щоб відправити Немілостівого у відставку.

"В четвер зранку уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання - звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Я вже не раз казав – у нашому уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями", - написав Шмигаль.

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