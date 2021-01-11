П'яна водійка травмувала скляною пляшкою поліцейську в Дніпрі. ВIДЕО

У Дніпрі затримали 29-річну місцеву жительку за насильство щодо співробітниці патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

Так, 10 січня в районі д. 47 по пр. Дмитра Яворницького за порушення правил дорожнього руху патрульної поліцією Дніпра був зупинений автомобіль під керуванням 29-річної жительки м. Підгороднє.

Під час спілкування правоохоронці виявили, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку в бік поліцейської, чим спричинила останній тілесні ушкодження.

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Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Також щодо підозрюваної правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.