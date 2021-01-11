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П'яна водійка травмувала скляною пляшкою поліцейську в Дніпрі. ВIДЕО

У Дніпрі затримали 29-річну місцеву жительку за насильство щодо співробітниці патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

Так, 10 січня в районі д. 47 по пр. Дмитра Яворницького за порушення правил дорожнього руху патрульної поліцією Дніпра був зупинений автомобіль під керуванням 29-річної жительки м. Підгороднє.

Під час спілкування правоохоронці виявили, що водійка автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Жінка поводилася агресивно та під час затримання кинула скляну пляшку в бік поліцейської, чим спричинила останній тілесні ушкодження.

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Зловмисницю затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчим за погодженням із місцевою прокуратурою жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

Також щодо підозрюваної правоохоронці склали адміністративні протоколи за ст. 126 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: 

Дніпро (3303) напад (1140) Нацполіція (15287) пияцтво (580) патрульна поліція (1444)


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Топ коментарі
+11
...и шо, полицейская до сих пор не извинилась? Уволить нафиг
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11.01.2021 14:52 Відповісти
+10
Марка авто соответствует поведению.
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11.01.2021 14:49 Відповісти
+10
Таке ж тупориле бядляцкє тіло як і її музика
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11.01.2021 15:17 Відповісти
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Марка авто соответствует поведению.
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11.01.2021 14:49 Відповісти
ужасть
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11.01.2021 14:49 Відповісти
**** драная...
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11.01.2021 14:50 Відповісти
Так она просто бутылку выкинула , травмировать это как Штирлиц Холтафа или розочкой пописать ...
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11.01.2021 14:50 Відповісти
синяк на лодыжке теперь на всю жисть останется у бедной полицейской...
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11.01.2021 14:51 Відповісти
Что-то последнее время все лупят тех полицаев... не уважают совсем.
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11.01.2021 14:51 Відповісти
...и шо, полицейская до сих пор не извинилась? Уволить нафиг
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11.01.2021 14:52 Відповісти
Не, не пойдет.
Нынче на колени вставать требуется перед наркоманами и уголовниками.
А можно и проще: никого не останавливать и не арестовывать, хай сами разбираются.
Это же не бабушек без масок на скамейке штрафовать.
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11.01.2021 14:57 Відповісти
на заводе заработала на х6
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11.01.2021 14:53 Відповісти
может и на заводе... в кабинете под фикусом.
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11.01.2021 14:55 Відповісти
Оборзели, понятно вкрай. Пытаюсь представить себе: меня задержали... и я вот так, бутылкой, там похоже из под "Лонгера", да в мента. Не в полицейского нового, а ГАИшника старого! Ну, я бы очень об этом пожалел, не сомневайтесь! А потому- в жизни бы не рискнул!
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11.01.2021 14:56 Відповісти
Ну что - опять поохаем-поахаем и забудем через полчаса? До следующей похожей "новости"?
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11.01.2021 14:56 Відповісти
Просто в нынешнее время очень трудно отличить настоящего копа от мусора. Может она по-пьяни подумала, что это урна и решила избавиться от стеклотары?
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11.01.2021 14:58 Відповісти
У нас с этим строго, ласты за спину и в кутузку. А она сидит ,покуривает.
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11.01.2021 15:00 Відповісти
Да ладно. У вас там не строго. За избиения и даже убийства нет наказаний. Могут покуривать и бить кого попало.
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11.01.2021 15:12 Відповісти
Не живётся людям спокойно.
Любят они проблемы.
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11.01.2021 15:13 Відповісти
Дура, на ровном месте неприятности найти....
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11.01.2021 15:15 Відповісти
#онажедети, #этонашилюди
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11.01.2021 15:15 Відповісти
#этожмать
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11.01.2021 19:23 Відповісти
Таке ж тупориле бядляцкє тіло як і її музика
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11.01.2021 15:17 Відповісти
Слушает громко рузгочелюстной музлон - быдло пьяное-пустоголовое...
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11.01.2021 15:19 Відповісти
Судя по музыкальному произведению для имбецилов, ничего удивительного нет.
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11.01.2021 15:21 Відповісти
А харей в землю руки за голову этой шмаре делали? Я понимаю, что шмонька головой не думет только ****** и папик ее потом пАрешает. Но хоть какоую то моральную компенсацию копы должны получить. Ну, хотябы харей по ее же ссакам помокать например...
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11.01.2021 15:31 Відповісти
Дивно, що поліція не реагує на наявність предметів у руках затримуємих. І не дивно, що предмет полетів у ...
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11.01.2021 15:33 Відповісти
те, що воно бидло, це зрозуміло, але при чому тут поранення поліцейської, якщо воно кинуло пляшку на асфальт?
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11.01.2021 15:34 Відповісти
за пляху кинутую наказать конечно нужно, и протокольчик составить и права забрать, но если полицейские от такой бутылки будут получать травмы, то на хрен они нужны такие! Что ж тогда будет, если бандита задерживать придётся? двенадцать переломов и 36 гематом, а потом лечи её всёй страной! Покрепче никого из родни не нашлось, кого устроить надо было у "новую" полицию?
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11.01.2021 16:09 Відповісти
А то полицейская точно была? Она должна была травмировать максимум подошву сапога. Я к тому, что у той что называет себя полицейской - реакция никакая
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11.01.2021 18:02 Відповісти
 
 