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Пьяная водитель травмировала стеклянной бутылкой полицейскую в Днепре. ВИДЕО

В Днепре задержали 29-летнюю местную жительницу за насилие в отношении сотрудницы патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Так, 10 января в районе д. 47 по пр. Дмитрия Яворницкого за нарушение правил дорожного движения патрульной полицией Днепра был остановлен автомобиль под управлением 29-летней жительницы г. Подгороднее.

Во время общения правоохранители обнаружили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя агрессивно и при задержании бросила стеклянную бутылку в сторону полицейской, чем причинила последней телесные повреждения.

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Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Также в отношении подозреваемой правоохранители составили административные протоколы по ст. 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Днепр (4444) нападение (2230) Нацполиция (16573) пьянство (867) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+11
...и шо, полицейская до сих пор не извинилась? Уволить нафиг
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11.01.2021 14:52 Ответить
+10
Марка авто соответствует поведению.
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11.01.2021 14:49 Ответить
+10
Таке ж тупориле бядляцкє тіло як і її музика
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11.01.2021 15:17 Ответить
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Марка авто соответствует поведению.
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11.01.2021 14:49 Ответить
ужасть
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11.01.2021 14:49 Ответить
**** драная...
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11.01.2021 14:50 Ответить
Так она просто бутылку выкинула , травмировать это как Штирлиц Холтафа или розочкой пописать ...
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11.01.2021 14:50 Ответить
синяк на лодыжке теперь на всю жисть останется у бедной полицейской...
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11.01.2021 14:51 Ответить
Что-то последнее время все лупят тех полицаев... не уважают совсем.
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11.01.2021 14:51 Ответить
...и шо, полицейская до сих пор не извинилась? Уволить нафиг
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11.01.2021 14:52 Ответить
Не, не пойдет.
Нынче на колени вставать требуется перед наркоманами и уголовниками.
А можно и проще: никого не останавливать и не арестовывать, хай сами разбираются.
Это же не бабушек без масок на скамейке штрафовать.
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11.01.2021 14:57 Ответить
на заводе заработала на х6
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11.01.2021 14:53 Ответить
может и на заводе... в кабинете под фикусом.
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11.01.2021 14:55 Ответить
Оборзели, понятно вкрай. Пытаюсь представить себе: меня задержали... и я вот так, бутылкой, там похоже из под "Лонгера", да в мента. Не в полицейского нового, а ГАИшника старого! Ну, я бы очень об этом пожалел, не сомневайтесь! А потому- в жизни бы не рискнул!
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11.01.2021 14:56 Ответить
Ну что - опять поохаем-поахаем и забудем через полчаса? До следующей похожей "новости"?
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11.01.2021 14:56 Ответить
Просто в нынешнее время очень трудно отличить настоящего копа от мусора. Может она по-пьяни подумала, что это урна и решила избавиться от стеклотары?
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11.01.2021 14:58 Ответить
У нас с этим строго, ласты за спину и в кутузку. А она сидит ,покуривает.
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11.01.2021 15:00 Ответить
Да ладно. У вас там не строго. За избиения и даже убийства нет наказаний. Могут покуривать и бить кого попало.
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11.01.2021 15:12 Ответить
Не живётся людям спокойно.
Любят они проблемы.
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11.01.2021 15:13 Ответить
Дура, на ровном месте неприятности найти....
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11.01.2021 15:15 Ответить
#онажедети, #этонашилюди
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11.01.2021 15:15 Ответить
#этожмать
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11.01.2021 19:23 Ответить
Таке ж тупориле бядляцкє тіло як і її музика
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11.01.2021 15:17 Ответить
Слушает громко рузгочелюстной музлон - быдло пьяное-пустоголовое...
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11.01.2021 15:19 Ответить
Судя по музыкальному произведению для имбецилов, ничего удивительного нет.
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11.01.2021 15:21 Ответить
А харей в землю руки за голову этой шмаре делали? Я понимаю, что шмонька головой не думет только ****** и папик ее потом пАрешает. Но хоть какоую то моральную компенсацию копы должны получить. Ну, хотябы харей по ее же ссакам помокать например...
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11.01.2021 15:31 Ответить
Дивно, що поліція не реагує на наявність предметів у руках затримуємих. І не дивно, що предмет полетів у ...
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11.01.2021 15:33 Ответить
те, що воно бидло, це зрозуміло, але при чому тут поранення поліцейської, якщо воно кинуло пляшку на асфальт?
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11.01.2021 15:34 Ответить
за пляху кинутую наказать конечно нужно, и протокольчик составить и права забрать, но если полицейские от такой бутылки будут получать травмы, то на хрен они нужны такие! Что ж тогда будет, если бандита задерживать придётся? двенадцать переломов и 36 гематом, а потом лечи её всёй страной! Покрепче никого из родни не нашлось, кого устроить надо было у "новую" полицию?
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11.01.2021 16:09 Ответить
А то полицейская точно была? Она должна была травмировать максимум подошву сапога. Я к тому, что у той что называет себя полицейской - реакция никакая
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11.01.2021 18:02 Ответить
 
 