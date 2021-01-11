Пьяная водитель травмировала стеклянной бутылкой полицейскую в Днепре. ВИДЕО

В Днепре задержали 29-летнюю местную жительницу за насилие в отношении сотрудницы патрульной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

Так, 10 января в районе д. 47 по пр. Дмитрия Яворницкого за нарушение правил дорожного движения патрульной полицией Днепра был остановлен автомобиль под управлением 29-летней жительницы г. Подгороднее.

Во время общения правоохранители обнаружили, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вела себя агрессивно и при задержании бросила стеклянную бутылку в сторону полицейской, чем причинила последней телесные повреждения.

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Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователем по согласованию с местной прокуратурой женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Также в отношении подозреваемой правоохранители составили административные протоколы по ст. 126 и 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.