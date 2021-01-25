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Верховный Суд закрыл производство по делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий
Верховный Суд закрыл производство по административному делу о признании незаконным и недействительным Постановления Верховной Рады Украины о переименовании города Кировограда в Кропивницкий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Решение принято сегодня, 25 января 2021 г., Верховным Судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда во время открытого судебного заседания. Таким образом, Суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады Украины о закрытии производства по делу", - говорится в сообщении.
Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня составления ее полного текста.
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+11 Frol Fedoroff
показать весь комментарий25.01.2021 18:05
+9 Нестор Нетописець
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+4 Александр Иванов #442761
показать весь комментарий25.01.2021 17:50
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Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
В нас із сьогоднішнього дня зал судових засідань в перервах між засіданнями закриватиметься на кодовий замок. Все тому, що одного прокурора застали за поїданням їжі працівників з холодильника, який стоїть там в нарадчій кімнаті.
Сюрррр))))
Однак, припускаю, що він все ж не наїв на суму 0,2 податкової соціальної пільги, з перевищенням якої закон пов'язує настання кримінальної відповідальності особи за викрадення чужого майна)
сикими!
українське місто називалося партійною клікухою якогось приблудного москаля
А утотожнювати її з якоюсь царицею це вже, вибачте, дебілізм.
Тоді і Миколаїв потрібно перекрестити, бо був цар Миколай.
Але своє ім'я місто колись поверне, на втіху 80% Єлисаветградців!!!