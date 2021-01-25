Верховный Суд закрыл производство по делу о переименовании Кировограда в Кропивницкий

Верховный Суд закрыл производство по административному делу о признании незаконным и недействительным Постановления Верховной Рады Украины о переименовании города Кировограда в Кропивницкий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решение принято сегодня, 25 января 2021 г., Верховным Судом в составе коллегии судей Кассационного административного суда во время открытого судебного заседания. Таким образом, Суд удовлетворил ходатайство Верховной Рады Украины о закрытии производства по делу", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение пятнадцати дней со дня составления ее полного текста.

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