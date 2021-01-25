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Новини Декомунізація
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Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Верховний Суд закрив провадження в адміністративній справі про визнання незаконною і недійсною Постанови Верховної Ради України про перейменування міста Кіровограда на Кропивницький.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Рішення прийнято сьогодні, 25 січня 2021 р Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду під час відкритого судового засідання. Таким чином, Суд задовольнив клопотання Верховної Ради України про закриття провадження у справі", - сказано в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного Суду впродовж п'ятнадцяти днів із дня складання її повного тексту.

Читайте також: Дробович про перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей: Основні процедури пройдено. Слово за Радою

Автор: 

Верховний Суд (1188) Кропивницький (343) перейменування (584) юстиція (732) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+11
Кропивни́цкий (с 1934 года -Зино́вьевск, с 1939 года - Кировогра́д, Каким боком сталинский палач к Кропивницкому, когда он и в Украине никогда не был? Всех этих подателей исков, недовольных украинскими названиями улиц и городов надо отправлять на расею Пусть там спросят и иски подадут куда делись с карты Расеи голода Ленинград, Горький, Куйбышев, Брежнев, Андропов, Устинов ? Вот интересно что им Басманный суд расскажет
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25.01.2021 18:05
+9
Взагалі то, ми вже звикли до цієї назви нашого міста. Спочатку було незадоволення, що хтось десь там в Києві за громаду вирішив, а зараз якось і звично вже.
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25.01.2021 17:54
+4
Месят г в ступе.
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25.01.2021 17:50
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та вже ж було
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25.01.2021 17:49 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3243923/kassatsionnyyi_sud_v_sostave_vs_zakryl_delo_o_pereimenovanii_kirovograda_v_kropivnitskiyi
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25.01.2021 17:51 Відповісти
Месят г в ступе.
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25.01.2021 17:50 Відповісти
Шо - попутали кацапам карты? От беда...
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25.01.2021 17:53 Відповісти
Взагалі то, ми вже звикли до цієї назви нашого міста. Спочатку було незадоволення, що хтось десь там в Києві за громаду вирішив, а зараз якось і звично вже.
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25.01.2021 17:54 Відповісти
https://twitter.com/Dredd_Director
https://twitter.com/Dredd_Director

Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director


В нас із сьогоднішнього дня зал судових засідань в перервах між засіданнями закриватиметься на кодовий замок. Все тому, що одного прокурора застали за поїданням їжі працівників з холодильника, який стоїть там в нарадчій кімнаті.
Сюрррр))))

Однак, припускаю, що він все ж не наїв на суму 0,2 податкової соціальної пільги, з перевищенням якої закон пов'язує настання кримінальної відповідальності особи за викрадення чужого майна)
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25.01.2021 17:59 Відповісти
ми раднога Сіргєй Міронича Вострікова нє забудім нікада!
сикими!
українське місто називалося партійною клікухою якогось приблудного москаля
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25.01.2021 18:01 Відповісти
все так, токо "Костриков" а не "Востриков"
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09.02.2021 12:25 Відповісти
Интересно в чью это тупую голову вообще пришла идея опротестовать переименование в суде. Навернякак какой то умалишённый опзжешник
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25.01.2021 18:01 Відповісти
а підпільний обком КПУ ви чому відкидаєте?
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25.01.2021 18:04 Відповісти
Была идея но он все таки в небытие политическое отошёл
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25.01.2021 19:09 Відповісти
Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький - Цензор.НЕТ 6928
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25.01.2021 18:07 Відповісти
Два брата-комуняки.. Один при власти, другой давно в сраке.
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25.01.2021 18:10 Відповісти
Кропивни́цкий (с 1934 года -Зино́вьевск, с 1939 года - Кировогра́д, Каким боком сталинский палач к Кропивницкому, когда он и в Украине никогда не был? Всех этих подателей исков, недовольных украинскими названиями улиц и городов надо отправлять на расею Пусть там спросят и иски подадут куда делись с карты Расеи голода Ленинград, Горький, Куйбышев, Брежнев, Андропов, Устинов ? Вот интересно что им Басманный суд расскажет
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25.01.2021 18:05 Відповісти
а комсомольск дорогой, как наказали - горішні плавні обозвали.. аж рифмой запел..
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25.01.2021 18:07 Відповісти
Гарне місто.
Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький - Цензор.НЕТ 3451
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25.01.2021 19:24 Відповісти
---Чудовий фільм/на базі історично--архівних даних / створили патріоти--митці ...про корифея театральної еліти-- Кропивницького.Нам би пишатися таким земляком--світочем ... Та де там...Той фільм прокрутили пару раз --далеко за північ.../хіба можна втовпитися за " Сватами "---улббленого к-фму нашогоЗЕ- чудотворця .../ Крім того Кіровоградщина---це глибоко--законспіроване лежбище гвардії ліліпутіна ...Буквально вчора .в новинах . оголосили про затримання агентяр путлера в Кропивницькому...Це така дивина : мабуть він сам дав вказівку на їх здачу і не іначе ?!
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25.01.2021 19:33 Відповісти
Нічого не маю проти Марка Лукича, але в нашого міста є своя назва Єлисаветград, на честь святої Єлизавети, покровительки міста.
А утотожнювати її з якоюсь царицею це вже, вибачте, дебілізм.
Тоді і Миколаїв потрібно перекрестити, бо був цар Миколай.
Але своє ім'я місто колись поверне, на втіху 80% Єлисаветградців!!!
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25.01.2021 19:59 Відповісти
Назвали в честь царицы, а ассоциировать с ней - дебилизм? Украиномовный набутылочник?
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09.02.2021 12:28 Відповісти
 
 