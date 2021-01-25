Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький

Верховний Суд закрив провадження в адміністративній справі про визнання незаконною і недійсною Постанови Верховної Ради України про перейменування міста Кіровограда на Кропивницький.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Рішення прийнято сьогодні, 25 січня 2021 р Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду під час відкритого судового засідання. Таким чином, Суд задовольнив клопотання Верховної Ради України про закриття провадження у справі", - сказано в повідомленні.

Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного Суду впродовж п'ятнадцяти днів із дня складання її повного тексту.

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