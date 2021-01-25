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Верховний Суд закрив провадження у справі про перейменування Кіровограда на Кропивницький
Верховний Суд закрив провадження в адміністративній справі про визнання незаконною і недійсною Постанови Верховної Ради України про перейменування міста Кіровограда на Кропивницький.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
"Рішення прийнято сьогодні, 25 січня 2021 р Верховним Судом у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду під час відкритого судового засідання. Таким чином, Суд задовольнив клопотання Верховної Ради України про закриття провадження у справі", - сказано в повідомленні.
Постанова може бути оскаржена у Великій палаті Верховного Суду впродовж п'ятнадцяти днів із дня складання її повного тексту.
Топ коментарі
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.01.2021 18:05
+9 Нестор Нетописець
показати весь коментар25.01.2021 17:54
+4 Александр Иванов #442761
показати весь коментар25.01.2021 17:50
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Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
В нас із сьогоднішнього дня зал судових засідань в перервах між засіданнями закриватиметься на кодовий замок. Все тому, що одного прокурора застали за поїданням їжі працівників з холодильника, який стоїть там в нарадчій кімнаті.
Сюрррр))))
Однак, припускаю, що він все ж не наїв на суму 0,2 податкової соціальної пільги, з перевищенням якої закон пов'язує настання кримінальної відповідальності особи за викрадення чужого майна)
сикими!
українське місто називалося партійною клікухою якогось приблудного москаля
А утотожнювати її з якоюсь царицею це вже, вибачте, дебілізм.
Тоді і Миколаїв потрібно перекрестити, бо був цар Миколай.
Але своє ім'я місто колись поверне, на втіху 80% Єлисаветградців!!!