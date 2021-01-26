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Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова

Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова

Прием документов кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался в понедельник, 25 января и продлится до 15 февраля.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщил на встрече с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"С сегодняшнего дня начался прием документов от кандидатов, который продлится до 15 февраля. Мы надеемся, что уже через несколько месяцев комиссия в результате прозрачного и открытого отбора сможет выбрать действительно достойного руководителя САП", - сказала Венедиктова.

По словам генерального прокурора, реформа окружных прокуратур выходит на финишную прямую.

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"Нам осталось лишь провести доаттестацию для тех, кто по уважительным причинам пропустил какие-то этапы, и мы вступаем на финишную прямую реформы - создание окружных прокуратур и утверждении положения об оценке деятельности, других важных правил", - добавила Венедиктова.

Автор: 

прокуратура (5008) САП (2063) Венедиктова Ирина (726) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+2
Вы подавайте, подавайте. А будет так, как скажет папа. И никак иначе.
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26.01.2021 00:33
+2
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3780
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26.01.2021 00:54
+1
Документов - в смисле - дензнаков?
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26.01.2021 00:51
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Вы подавайте, подавайте. А будет так, как скажет папа. И никак иначе.
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26.01.2021 00:33 Ответить
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1466
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26.01.2021 04:15 Ответить
І МВФ буде спостерігати за "конкурсом", яким буде призначений Бабіков.
І дядюшка Джо. Якраз він тиждень тому говорив про необхідність боротьби з корупцією.
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26.01.2021 00:41 Ответить
Документов - в смисле - дензнаков?
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26.01.2021 00:51 Ответить
Я наивно надеюсь, что муж Венедиктовой и подобные ему персонажи не участвуют в конкурсе? Кстати когда 750 тыс грн вернёт в бюджет?
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26.01.2021 00:51 Ответить
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3780
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26.01.2021 00:54 Ответить
Ермак и Зеленский открывают аукцион по продаже крупного лота, лицитатор Венедиктова.
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26.01.2021 00:54 Ответить
Могли бы и стартовое количество документов огласить
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26.01.2021 00:58 Ответить
т.е. занос денег венедиктовой за должность сегодня стартовал !!!
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26.01.2021 00:59 Ответить
И победил её муженёк.Естественно уволившись и получив ещё одну компенсацию от лоха народа.
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26.01.2021 02:19 Ответить
Возьмите Мордэхая Давидсона! он хороший мальчик..
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26.01.2021 04:08 Ответить
И кто же об этом объявляет? Та то конкурс на судью провалила. Юрист от бога,блеать.
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26.01.2021 06:09 Ответить
Злочевського, Свинарчука, муж Венедиктовой. бомж на вокзале. Других достойных кадидатов для венедиктовой нет.
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26.01.2021 09:21 Ответить
та шо там принимать...юзика туда...или своего мужа поставь...ясно уже с вами все давно
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26.01.2021 09:55 Ответить
 
 