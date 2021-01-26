Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова

Прием документов кандидатов на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался в понедельник, 25 января и продлится до 15 февраля.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщил на встрече с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"С сегодняшнего дня начался прием документов от кандидатов, который продлится до 15 февраля. Мы надеемся, что уже через несколько месяцев комиссия в результате прозрачного и открытого отбора сможет выбрать действительно достойного руководителя САП", - сказала Венедиктова.

По словам генерального прокурора, реформа окружных прокуратур выходит на финишную прямую.

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"Нам осталось лишь провести доаттестацию для тех, кто по уважительным причинам пропустил какие-то этапы, и мы вступаем на финишную прямую реформы - создание окружных прокуратур и утверждении положения об оценке деятельности, других важных правил", - добавила Венедиктова.