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Новини
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Стартував прийом документів кандидатів на посаду керівника САП, - Венедіктова

Стартував прийом документів кандидатів на посаду керівника САП, - Венедіктова

Прийом документів кандидатів на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розпочався в понеділок, 25 січня, і триватиме до 15 лютого.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила на зустрічі з главою представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Від сьогодні почався прийом документів від кандидатів, який триватиме до 15 лютого. Ми сподіваємося, що вже за кілька місяців комісія в результаті прозорого і відкритого відбору зможе обрати дійсно гідного очільника САП", - сказала Венедіктова.

За словами генерального прокурора, реформа окружних прокуратур виходить на фінішну пряму.

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"Нам залишилося тільки провести доатестацію для тих, хто з поважних причин пропустив якісь етапи, і ми вступаємо на фінішну пряму реформи – створення окружних прокуратур та затвердження положення про оцінювання діяльності, інших важливих правил", - додала Венедіктова.

Автор: 

прокуратура (3665) Венедіктова (829) Матті Маасікас (134)


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Топ коментарі
+2
Вы подавайте, подавайте. А будет так, как скажет папа. И никак иначе.
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26.01.2021 00:33
+2
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3780
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26.01.2021 00:54
+1
Документов - в смисле - дензнаков?
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26.01.2021 00:51
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Вы подавайте, подавайте. А будет так, как скажет папа. И никак иначе.
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26.01.2021 00:33 Відповісти
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1466
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26.01.2021 04:15 Відповісти
І МВФ буде спостерігати за "конкурсом", яким буде призначений Бабіков.
І дядюшка Джо. Якраз він тиждень тому говорив про необхідність боротьби з корупцією.
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26.01.2021 00:41 Відповісти
Документов - в смисле - дензнаков?
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26.01.2021 00:51 Відповісти
Я наивно надеюсь, что муж Венедиктовой и подобные ему персонажи не участвуют в конкурсе? Кстати когда 750 тыс грн вернёт в бюджет?
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26.01.2021 00:51 Відповісти
Стартовал прием документов кандидатов на должность руководителя САП, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 3780
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26.01.2021 00:54 Відповісти
Ермак и Зеленский открывают аукцион по продаже крупного лота, лицитатор Венедиктова.
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26.01.2021 00:54 Відповісти
Могли бы и стартовое количество документов огласить
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26.01.2021 00:58 Відповісти
т.е. занос денег венедиктовой за должность сегодня стартовал !!!
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26.01.2021 00:59 Відповісти
И победил её муженёк.Естественно уволившись и получив ещё одну компенсацию от лоха народа.
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26.01.2021 02:19 Відповісти
Возьмите Мордэхая Давидсона! он хороший мальчик..
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26.01.2021 04:08 Відповісти
И кто же об этом объявляет? Та то конкурс на судью провалила. Юрист от бога,блеать.
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26.01.2021 06:09 Відповісти
Злочевського, Свинарчука, муж Венедиктовой. бомж на вокзале. Других достойных кадидатов для венедиктовой нет.
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26.01.2021 09:21 Відповісти
та шо там принимать...юзика туда...или своего мужа поставь...ясно уже с вами все давно
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26.01.2021 09:55 Відповісти
 
 