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Новости Тарифы ЖКХ
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Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков

Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков

Повышение тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1 940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2 340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

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Он отметил, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.

По словам Разумкова, Верховная Рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.

Автор: 

Тарифы на отопление (721) тарифы (1874) Тарифы на электроэнергию (2163) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+12
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8748
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26.01.2021 01:24
+7
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, когда ты уже АСТАНОВИШЬСЯ???
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8112
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26.01.2021 01:21
+5
Шо він бреше...насправді вплина лише на 4-5 сім*ї.При чому на жодну українську не вплине... Це родини Ахметових,, Григоришиник, Коломойських Суркісів та , Бабакових. На жодну українську родину це не вплине))))
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26.01.2021 02:41
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Правила форума Совет форумчан
та ты шо а остальные не заметят?
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26.01.2021 01:16 Ответить
Вы атомные станции запускайте обратно, а зеленой - сами отапливайтесь.
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26.01.2021 08:33 Ответить
Мне кажется это уже де...изм пошел. Какие 400 тысяч семей?
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26.01.2021 01:18 Ответить
Віртуальних. У державі зі смартфону. Воно тут пише, що шукають "механізми, як виділити гроші з б'юджету", а мало б шукати гроші, щоб покласти в б'юджет. Вони вважають б'юджет дійсною коровою, яка гроші отримує від випасеної трави.
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26.01.2021 09:49 Ответить
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 6706
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26.01.2021 01:18 Ответить
Тут Дмитрий Александрович не точен: на 400 тыс. и 1 семью - про себя забыл или забил
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26.01.2021 08:15 Ответить
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, когда ты уже АСТАНОВИШЬСЯ???
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8112
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26.01.2021 01:21 Ответить
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8748
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26.01.2021 01:24 Ответить
Добре, що сам визнав, але вже і так всім зрозуміло, що ви всі там брехуни.
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26.01.2021 01:25 Ответить
Як колишні чиновники Зеленського намагаються співпрацювати з Байденом.
https://www.youtube.com/watch?v=_Ii9SNP1Fn0&t=23s&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%86%2FASPInews&fbclid=IwAR33cKyhZFNyc2t6OCIEla38uDHO4W17ygi9KOmvwfu3RkhyEXzi_V_xTh4
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26.01.2021 01:26 Ответить
...а больше всего на двух олигархов повлияет...в сторону улучшения их благосостояния..
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26.01.2021 01:27 Ответить
миллионы людей страдают из за нескольких олигархов. Когда уже людям дойдет, что нужно олигархов уничтожить...
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26.01.2021 01:29 Ответить
А накуя было ломать то, что было до 31 декабря 2020 года не подумав к чему это приведет? Елбадобы... У меня такой тариф, за январь за двушку выйдет дороже где-то на 1к грн
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26.01.2021 01:30 Ответить
"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле..."


На що натякаєш? На повернення до рашистського газового зашморгу?
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26.01.2021 01:30 Ответить
Я вот тоже не понял к чему это ...
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26.01.2021 01:33 Ответить
Просто у этого презерватива данный вопрос на ключевом месте. Вот и проговорился по Фрэйду.
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26.01.2021 10:05 Ответить
"Я считал ( счетовод ) ....Это большая нагрузка на украинские семьи." Источник: https://censor.net/ru/n3244025

Т.е. когда вы своим "турборежимом" принимали бюджет , а ты его подписывал , то на что расчитывали ? Что нарид будет радостно и нежно "трепать" вас за пухлые "щечки" ?
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26.01.2021 01:32 Ответить
Cwer, я от не пойму...
Разумков умный или красивый?
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26.01.2021 01:36 Ответить
Упоротий зелений.
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26.01.2021 09:52 Ответить
Те що сьогодні ми бачимо називається популісти при владі. Любий уряд перед тим ,як запроваджувати нові тарифи розраховує, як вони вплинуть на економіку держави,чи зможуть їх оплатити громадяни ,чи це не буде додатково обтяжувати бюджет. А Шмигаль і компанія нічого не рахували,ніхто не цікавився ,що закладено в ці тарифи. З 2019 року наблюдається штучне накручування собівартості електроенергії на ТЕС,а саме : придбання вуглю серед зими по найвищим цінам,перехід ТЕС на найдорожщий газ ,зменшення виробництва електроенергії на АЄС ,що автоматично збільшує її собівартість.
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26.01.2021 01:52 Ответить
Шо він бреше...насправді вплина лише на 4-5 сім*ї.При чому на жодну українську не вплине... Це родини Ахметових,, Григоришиник, Коломойських Суркісів та , Бабакових. На жодну українську родину це не вплине))))
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26.01.2021 02:41 Ответить
25/01/2021 - брифінг Ю.Тимошенко ще раз мене переконав про правильний вибір - не платити за коммуналу !!!
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26.01.2021 04:36 Ответить
А с какого бодуна рост тарифов ? Просто вам захотелось нагнуть украинцев ?
Что за эти возросшие деньги получим мы ?
Это называется вымогательство в особо крупном размере.
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26.01.2021 05:08 Ответить
он считал...
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26.01.2021 06:03 Ответить
Ничего, ломбарды выручат.
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26.01.2021 07:01 Ответить
Конфісковані у б'юджет.
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26.01.2021 09:53 Ответить
Для латання дірок.
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26.01.2021 09:57 Ответить
Разумков, а чего это вдруг ты полез в тарифы? Начинаешь расправлять крылышки и готовишься в президенты?
Лучше наведи порядок с кнопкодавами, да не за счет увеличения камер.
Кнопкодавы и без них известны, но почему-то ненаказуемы. А ты тут, про электроотопление...
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26.01.2021 07:55 Ответить
Хочу-у-у электроотопление!
Только разрешите.
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26.01.2021 09:50 Ответить
Загнали народ в тарифні кабалу, почали з газу, вугілля добрались до електроенргії. А я пам'ятаю як нардеп Тєрьохін стириба до стелі і просив всіх перейти на електричне опалення. Перейшли. Але слуги хабадної олігархії все бачать і хочуть мати свій великий гешефт з кожного, при абсолютно тупій, ненажеливій голові, яка, крім красти, не має мізки як ефективно управляти, працювати і заробляти виготовленям товарів кошти.
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26.01.2021 10:28 Ответить
 
 