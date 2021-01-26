Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков

Повышение тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1 940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2 340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине", - рассказал Разумков.

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Он отметил, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.

По словам Разумкова, Верховная Рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.