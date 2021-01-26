Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков
Повышение тарифов на электроэнергию существенно повлияет на 400 тысяч семей, использующих электрическое отопление.
Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканал ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле мы сейчас меняем правила игры. Я считал: разница для населения, которое использует 3000 кВт-ч на отопление между тем, что было, и тем, что стало, составляет 1 940 грн, если был двухзонный счетчик. Если однозонный тариф, то разница составляет 2 340 грн. Это большая нагрузка на украинские семьи. Около 400 тыс. таких семей по Украине", - рассказал Разумков.
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Он отметил, что компенсация будет выплачиваться гражданам в полном объеме.
По словам Разумкова, Верховная Рада сейчас ищет механизм для выделения необходимой суммы из бюджета.
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На що натякаєш? На повернення до рашистського газового зашморгу?
Т.е. когда вы своим "турборежимом" принимали бюджет , а ты его подписывал , то на что расчитывали ? Что нарид будет радостно и нежно "трепать" вас за пухлые "щечки" ?
Разумков умный или красивый?
Что за эти возросшие деньги получим мы ?
Это называется вымогательство в особо крупном размере.
Лучше наведи порядок с кнопкодавами, да не за счет увеличения камер.
Кнопкодавы и без них известны, но почему-то ненаказуемы. А ты тут, про электроотопление...
Только разрешите.