Зростання тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков
Підвищення тарифів на електроенергію суттєво вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яке використовує 3000 кВт-год. на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця становить 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Приблизно 400 тис. таких родин по Україні", - розповів Разумков.
Він наголосив, що компенсація сплачуватиметься громадянам у повному обсязі.
За словами Разумкова, Верховна Рада зараз шукає механізм для виділення необхідної суми з бюджету.
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На що натякаєш? На повернення до рашистського газового зашморгу?
Т.е. когда вы своим "турборежимом" принимали бюджет , а ты его подписывал , то на что расчитывали ? Что нарид будет радостно и нежно "трепать" вас за пухлые "щечки" ?
Разумков умный или красивый?
Что за эти возросшие деньги получим мы ?
Это называется вымогательство в особо крупном размере.
Лучше наведи порядок с кнопкодавами, да не за счет увеличения камер.
Кнопкодавы и без них известны, но почему-то ненаказуемы. А ты тут, про электроотопление...
Только разрешите.