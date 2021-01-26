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Новини Тарифи ЖКГ
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Зростання тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков

Зростання тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей, - Разумков

Підвищення тарифів на електроенергію суттєво вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яке використовує 3000 кВт-год. на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця становить 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Приблизно 400 тис. таких родин по Україні", - розповів Разумков.

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Він наголосив, що компенсація сплачуватиметься громадянам у повному обсязі.

За словами Разумкова, Верховна Рада зараз шукає механізм для виділення необхідної суми з бюджету.

Автор: 

опалення (907) тарифи (1982) електроенергія (6173) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+12
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8748
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26.01.2021 01:24
+7
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, когда ты уже АСТАНОВИШЬСЯ???
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8112
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26.01.2021 01:21
+5
Шо він бреше...насправді вплина лише на 4-5 сім*ї.При чому на жодну українську не вплине... Це родини Ахметових,, Григоришиник, Коломойських Суркісів та , Бабакових. На жодну українську родину це не вплине))))
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26.01.2021 02:41
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та ты шо а остальные не заметят?
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26.01.2021 01:16 Відповісти
Вы атомные станции запускайте обратно, а зеленой - сами отапливайтесь.
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26.01.2021 08:33 Відповісти
Мне кажется это уже де...изм пошел. Какие 400 тысяч семей?
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26.01.2021 01:18 Відповісти
Віртуальних. У державі зі смартфону. Воно тут пише, що шукають "механізми, як виділити гроші з б'юджету", а мало б шукати гроші, щоб покласти в б'юджет. Вони вважають б'юджет дійсною коровою, яка гроші отримує від випасеної трави.
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26.01.2021 09:49 Відповісти
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 6706
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26.01.2021 01:18 Відповісти
Тут Дмитрий Александрович не точен: на 400 тыс. и 1 семью - про себя забыл или забил
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26.01.2021 08:15 Відповісти
Ой, а кто это сделал??? Порошенко, барыга, когда ты уже АСТАНОВИШЬСЯ???
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8112
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26.01.2021 01:21 Відповісти
Рост тарифов на электроотопление повлияет на 400 тысяч семей, - Разумков - Цензор.НЕТ 8748
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26.01.2021 01:24 Відповісти
Добре, що сам визнав, але вже і так всім зрозуміло, що ви всі там брехуни.
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26.01.2021 01:25 Відповісти
Як колишні чиновники Зеленського намагаються співпрацювати з Байденом.
https://www.youtube.com/watch?v=_Ii9SNP1Fn0&t=23s&ab_channel=%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%90%D0%A1%D0%9F%D0%86%2FASPInews&fbclid=IwAR33cKyhZFNyc2t6OCIEla38uDHO4W17ygi9KOmvwfu3RkhyEXzi_V_xTh4
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26.01.2021 01:26 Відповісти
...а больше всего на двух олигархов повлияет...в сторону улучшения их благосостояния..
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26.01.2021 01:27 Відповісти
миллионы людей страдают из за нескольких олигархов. Когда уже людям дойдет, что нужно олигархов уничтожить...
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26.01.2021 01:29 Відповісти
А накуя было ломать то, что было до 31 декабря 2020 года не подумав к чему это приведет? Елбадобы... У меня такой тариф, за январь за двушку выйдет дороже где-то на 1к грн
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26.01.2021 01:30 Відповісти
"Мы уговаривали всех отказаться от российского газа, перейти на украинское электричество, а на самом деле..."


На що натякаєш? На повернення до рашистського газового зашморгу?
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26.01.2021 01:30 Відповісти
Я вот тоже не понял к чему это ...
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26.01.2021 01:33 Відповісти
Просто у этого презерватива данный вопрос на ключевом месте. Вот и проговорился по Фрэйду.
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26.01.2021 10:05 Відповісти
"Я считал ( счетовод ) ....Это большая нагрузка на украинские семьи." Источник: https://censor.net/ru/n3244025

Т.е. когда вы своим "турборежимом" принимали бюджет , а ты его подписывал , то на что расчитывали ? Что нарид будет радостно и нежно "трепать" вас за пухлые "щечки" ?
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26.01.2021 01:32 Відповісти
Cwer, я от не пойму...
Разумков умный или красивый?
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26.01.2021 01:36 Відповісти
Упоротий зелений.
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26.01.2021 09:52 Відповісти
Те що сьогодні ми бачимо називається популісти при владі. Любий уряд перед тим ,як запроваджувати нові тарифи розраховує, як вони вплинуть на економіку держави,чи зможуть їх оплатити громадяни ,чи це не буде додатково обтяжувати бюджет. А Шмигаль і компанія нічого не рахували,ніхто не цікавився ,що закладено в ці тарифи. З 2019 року наблюдається штучне накручування собівартості електроенергії на ТЕС,а саме : придбання вуглю серед зими по найвищим цінам,перехід ТЕС на найдорожщий газ ,зменшення виробництва електроенергії на АЄС ,що автоматично збільшує її собівартість.
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26.01.2021 01:52 Відповісти
Шо він бреше...насправді вплина лише на 4-5 сім*ї.При чому на жодну українську не вплине... Це родини Ахметових,, Григоришиник, Коломойських Суркісів та , Бабакових. На жодну українську родину це не вплине))))
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26.01.2021 02:41 Відповісти
25/01/2021 - брифінг Ю.Тимошенко ще раз мене переконав про правильний вибір - не платити за коммуналу !!!
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26.01.2021 04:36 Відповісти
А с какого бодуна рост тарифов ? Просто вам захотелось нагнуть украинцев ?
Что за эти возросшие деньги получим мы ?
Это называется вымогательство в особо крупном размере.
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26.01.2021 05:08 Відповісти
он считал...
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26.01.2021 06:03 Відповісти
Ничего, ломбарды выручат.
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26.01.2021 07:01 Відповісти
Конфісковані у б'юджет.
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26.01.2021 09:53 Відповісти
Для латання дірок.
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26.01.2021 09:57 Відповісти
Разумков, а чего это вдруг ты полез в тарифы? Начинаешь расправлять крылышки и готовишься в президенты?
Лучше наведи порядок с кнопкодавами, да не за счет увеличения камер.
Кнопкодавы и без них известны, но почему-то ненаказуемы. А ты тут, про электроотопление...
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26.01.2021 07:55 Відповісти
Хочу-у-у электроотопление!
Только разрешите.
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26.01.2021 09:50 Відповісти
Загнали народ в тарифні кабалу, почали з газу, вугілля добрались до електроенргії. А я пам'ятаю як нардеп Тєрьохін стириба до стелі і просив всіх перейти на електричне опалення. Перейшли. Але слуги хабадної олігархії все бачать і хочуть мати свій великий гешефт з кожного, при абсолютно тупій, ненажеливій голові, яка, крім красти, не має мізки як ефективно управляти, працювати і заробляти виготовленям товарів кошти.
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26.01.2021 10:28 Відповісти
 
 