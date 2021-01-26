Субсидії виплачуватимемо всім, хто цього потребує. Можливо, фінансування доведеться збільшити, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що, можливо, доведеться збільшувати фінансування програми надання субсидій, але розрахунків поки немає.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На сьогодні в бюджеті передбачено 36,6 млрд грн для виплат субсидій. Ми готові виплачувати субсидії всім громадянам, всім домогосподарствам, які цього потребують", - запевнив Шмигаль.
Прем'єр додав, що якщо буде потреба у додаткових коштах, уряд звернеться з розрахунками до Верховної Ради.
"На сьогодні такі розрахунки відсутні. Звичайно, якщо дивитися з розрахунку, що субсидії потрібно буде щомісяця платити як у січні, то можливо нам доведеться збільшувати цю суму. Але, давайте проживемо перше півріччя і за його результатами, спільно порахуємо, яку суму потрібно додавати до цієї графи бюджету", - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, 25 січня міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що відомство просить Міністерство фінансів збільшити на 10 млрд фінансування програми надання субсидій.
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- Продадим что нибудь ненужное.
- Чтобы продать что нибудь ненужное - нужно сначала купить чтонибудь ненужное. А у вас денег нет.
МВФ, правда, про это знает и денег не дает. Поэтому вероятность превращения гривны в фантики увеличивается еще больше.
Так что, если кто-то думает, что рост тарифов и веерные отключения это все, они очень ошибаются. Будет еще и гривна в рулонах и сахар по талонам и свет по графику.
У ЗЕ ж теперь есть не только свой генпрокурор, но и свой Нацбанк.
Ведь в конечном итоге эти субсидии пойдут им в карман, а зебилам дадут за нее подержаться только в промежутке между выдачей субсидии и оплатой коммуналки.
Национализировать? Не вопрос. Вопреки всем нормам права это сделать можно.
Эффект будет, как в Венесуэле - все, что пытались национализировать, исчезло, включая еду.
Как думаешь, США эту стадию проходили в своей истории? Думаешь все закончилось веселым "взять и все поделить"?
Так я тебя расстрою. Это только на Роисе в 1917-м этим закончилось. И результат известен.
Фамилии тех, кто мог когда-то скупать Сенат оптом и в розницу, и сейчас есть среди финансовой и деловой элиты США.
С опасными монополиями и олигархами на Западе боролись совсем другими методами.
Про "олигархи бегали от Рузвельта" очень повеселило.
Как думаешь, фамилии Ротшильд и Рокфеллер появились среди финансовой элиты США до Рузвельта или после? Они быстро бегали или были хорошими олигархами?
Ужасно, когда кугуты берутся интерпретировать весьма непростые политические и экономические процессы.
Еще ужаснее, когда кугуты начинают призывать воплотить свои примитивные фантазии в жизнь.
А с "бесами" у Запада бизнес и общие схемы. Думал в сказку попал? Или Маркса перечитал? Срать Запад хотел на наш нарит. Они за тебя твою работу делать не будут. Их интересуют ресурсы, рабочая сила и рынок сбыта - все.
Вот только у зебилов нет даже прибыльного нефтяного бизнеса, который можно было бы лихо просрать.
И хватило их на 13 лет, а потом Рейха просто не стало.
речь о выплачивать
чудово
Потом они обижаютя на погромы.
Откуда повышение тарифов? С потолка - простая еврейская жадность Ахметова.
Пусть в Израиле попробует крутить такие схемы - там с ним быстро разберутся.
плюс нацгвардия - не сильно поднимешься. не имея поддержки армии.