За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 366 нарушений "тишины"

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 22 января до вечера 24 января 364 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и два - в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете, опубликованном спецмиссией ОБСЕ 25 января.

"В период с вечера 22 до вечера 24 января СММ зафиксировала 364 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области (большинство — очереди и выстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и 30-мм пушки, зафиксированные утром 23 января вблизи участка разведения сил и средств в районе Петровского). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня", - сказано в отчете.

Также сообщается, что в период с вечера 22 до вечера 24 января Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня в Луганской области. За предыдущий отчетный период в этой области не зафиксировано ни одного такого нарушения.

Кроме того, возле неподконтрольного правительству Спартака Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия.

"СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности технического обслуживания и функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 24 января Миссия зафиксировала нарушение режима прекращения огня возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которое произошло примерно в то время, когда автобус с работниками ДФС следовал от станции в направлении Ясиноватой", - сообщили в СММ.

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