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Новости Агрессия России против Украины
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За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 366 нарушений "тишины"

За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 366 нарушений

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 22 января до вечера 24 января 364 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и два - в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете, опубликованном спецмиссией ОБСЕ 25 января.

"В период с вечера 22 до вечера 24 января СММ зафиксировала 364 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области (большинство — очереди и выстрелы из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и 30-мм пушки, зафиксированные утром 23 января вблизи участка разведения сил и средств в районе Петровского). За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня", - сказано в отчете.

Также сообщается, что в период с вечера 22 до вечера 24 января Миссия зафиксировала 2 нарушения режима прекращения огня в Луганской области. За предыдущий отчетный период в этой области не зафиксировано ни одного такого нарушения.

Кроме того, возле неподконтрольного правительству Спартака Донецкой области был открыт огонь из стрелкового оружия, по оценке, в направлении беспилотного летательного аппарата СММ малого радиуса действия.

"СММ способствовала установлению локального режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения для обеспечения возможности технического обслуживания и функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры. 24 января Миссия зафиксировала нарушение режима прекращения огня возле Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которое произошло примерно в то время, когда автобус с работниками ДФС следовал от станции в направлении Ясиноватой", - сообщили в СММ.

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ОБСЕ (4876) обстрел (27036) Донбасс (26955)


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РАБссия развернула Северный поток на Дамбасс,братья немцы отказались строить то дерьмо...
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26.01.2021 07:48 Ответить
И кто же нарушает? Или как кудахчет ***** бондаренко-"эта ВСУ ваюет с собственным народом."
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26.01.2021 07:52 Ответить
Эти 366 нарушений никак не отменяют того неоспоримого факта, что всеобьемлющий мир продолжается 👀
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26.01.2021 08:49 Ответить
А шо це вони вирішили очі відкрити?
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26.01.2021 08:50 Ответить
 
 