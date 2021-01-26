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Новости Коронавирус и карантин
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Антикарантинные протесты в Нидерландах: митингующие бросали в полицию камни, правоохранители применяли водометы. Задержаны 250 человек. ВИДЕО

Третью ночь подряд продолжаются антикарантинни протесты в Нидерландах. По всей стране задержали уже более 250 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января. 

Массовые акции прошли в Роттердаме, Амстердаме и Гааге. Митингующие - это в основном молодежь. Они бросали в полицию камни и били витрины магазинов. Полиция применила слезоточивый газ и водометы, также копы стреляли в воздух.

Следует заметить, что протесты в стране начались после того, как правительство ввело по всей стране комендантский час. К слову, это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Штраф за его нарушение - 95 евро. Бары и рестораны в Нидерландах не работают с октября. В декабре закрыли школы и магазины с товарами не первой необходимости. Все это, говорят чиновники, для сдерживания пандемии коронавируса. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На юге Роттердама прогремел взрыв: повреждены семь домов и несколько автомобилей. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщалось, Франции готовятся ввести уже третий с начала пандемии локдаун. Из-за распространения так называемых британского и южноафриканского штаммов, которые, вероятно, могут быть более заразными, чем те, что до сих пор проявляли в Европе. Магазины и школы во Франции в основном открыты, рестораны закрыты. По всей стране действует комендантский час от 18:00 и до 06:00. В это время закрываются все магазины, прогулки или спорт на улице запрещены. 

карантин (16729) Нидерланды (1568) протест (5854) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Маразм крепчает.
Высосанная из куя пандемия уже *****^а даже голландцев.
)
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26.01.2021 09:28
+9
причем правительство Нидерландов так переусердствовало с коменданстким часом что переплюнуло по жестокости и абсурду меры которые вводились при оккупации Нидерландов немцами в годы 2-й Мировой войны...
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26.01.2021 09:16
+4
Респект. Пора выносить ковидобесов.
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26.01.2021 09:23
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причем правительство Нидерландов так переусердствовало с коменданстким часом что переплюнуло по жестокости и абсурду меры которые вводились при оккупации Нидерландов немцами в годы 2-й Мировой войны...
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26.01.2021 09:16 Ответить
дурантинофіли є всюди...
і їм так незручно носити маски....
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26.01.2021 09:30 Ответить
В намордниках по улицам ходят идиоты
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26.01.2021 09:32 Ответить
абсурдность в том- что Нидерланды сама автомобильная страна в Европе а по велосипедам самая 1 в Европе и даже в мире уступая Китаю и Вьетнаму... транспорт там ездит пустым причем стабильно и круглосуточно и логика вообще не понимает зачем вводить комендантский час вообще если там на автобус 4 пассажира! на трамвай от силы 8 пассажиров на поезд в 4 вагона 12 пассажиров??!! автомобиль имеет 78% жителей Нидерландов города да есть крупные но 70% населения проживает в маленьких городках и поселках и сельской местности... во всем должна быть обоснованность а не так мы так (мы власть решили) в свое время в 16 веке нидерландцы казнили членов королевской династии и ввели парламентскую форму правления и стали РЕСПУБЛИКОЙ....и тут вдруг проявляются признаки хунты и диктатуры власти это уже перебор.. и прочем необоснованный комендатские часы всегда во все времена ассоциировались с войной и оккупацией а не борьбой с пандемией и вирусами и болячками...
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26.01.2021 09:45 Ответить
А ватніе длббі-дидовики должні ходить в намордниках и на строгом поводке , да на коленях,на коленях,животніе...
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26.01.2021 09:52 Ответить
Тампон смени, а то Ковидом воняет....
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26.01.2021 11:22 Ответить
у Дідовика Лахтінського манєчка..
звідусіль його переслідує Ковід..
навідь з тампаксів,на які він періодично натрапляє,риючись у смітниках..
але "врагу нє здайотся наш гордий ВарягДідовик",'хлопнув пузирьок "бояри"..
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26.01.2021 18:32 Ответить
Я вижу тема использованных женских тампонов тебе близка. Но это для кацапа нормально, ты не переживай.
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26.01.2021 19:44 Ответить
Лахті,не я підняв тему тампонів...
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26.01.2021 21:56 Ответить
А идиоты носят макси даже не попытавшись разобраться в их неэффективности.
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26.01.2021 09:45 Ответить
а що,зобов"язані?))
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26.01.2021 18:33 Ответить
дайте угадаю: задержанные потребовали рускава переводчика
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26.01.2021 12:40 Ответить
А так можно было, водометы против мирных протестувальныкив?
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26.01.2021 09:17 Ответить
Ковид скорей всего не такой как его нарисовала политическая олигархическая масонская и прочая во власти шелупонь опускают доходы населения расписывают что и как делать.... а чего не делать постепенно страны становятся похожими на бараки концлагерей и лагерей с жестким лагерным режимом где начальство решает сколько раз тебе гулять или не гулять твои доходы в минус ты попадаешь в зависимость разрыв между населением и властью растет любая форма и причина диктатуры.. ДИКТАТУРА ВЛАСТИ ЭТО ВСЕГДА ЗЛОО баланса как видим увы не достигнуто борьба за наше с вами выживание по сути превращается в геноцид во всем остальном... ДАВАЙТЕ ОТВЕТИМ СЕБЕ ЧЕСТНО что если вирус или вирусы комбинируются сами и станут УГРОЗОЙ МИРУ ЧЕЛОВЕКУ ВЛАСТЬ ТИХО УМОЕТ РУКИ и бросит нас на едине с проблемами... они что в самомо деле будут сами махать труселями останавливая для нас вирусы ха ха-ха гомерическим реготом.... (в чем еще тот вопрос поскольку уж как то стремно ведет себя вирус вовремя как то мутируется меняет окраску и симптоматику что мягко говоря противоречит канонам вирусологии..и явно указывает на ручное внешнее управление и как под вывод что к вирусу приложена рука человека и благие намерение из разряда-- мы вас спасем.. напоминают Библию и Евангелие что благими намерениями вымощена дорога в АД или из советского фантастического фильма "Отроки Во Вселенной" когда планету захватили роботы и сделали всех людей счастливыми.... превратив их в андроидов человеко роботов...
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26.01.2021 09:28 Ответить
начальство решает сколько раз тебе гулять или не гулять



кого заражати,а кого ні....
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26.01.2021 09:31 Ответить
надо было как в рашке, снежками закидать до смерти
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26.01.2021 09:19 Ответить
Хоровод поводить и покричать позор
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26.01.2021 09:23 Ответить
у нас вообще даже хороводы не водят,зебил нагнул раком страну и играет причандалами по головах зебилов и все всех устраивает,хуже кацапов,те хоть выходят на улицы,а наши хлопают зебилу в ладошы
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26.01.2021 09:28 Ответить
А ти вийшов?))) І за кого на виборах голосував?))
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26.01.2021 09:36 Ответить
Там Шарий ещё чемоданы не пакует?)))
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26.01.2021 09:20 Ответить
Антиковидные диссиденты?
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26.01.2021 09:23 Ответить
Респект. Пора выносить ковидобесов.
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26.01.2021 09:23 Ответить
Фашисты! Я выражаю свою озабоченность.
Но почему молчат послы?
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26.01.2021 09:24 Ответить
Захарова нє молчіт....)))
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26.01.2021 09:34 Ответить
Не знаю такую.
Кто она?
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26.01.2021 09:35 Ответить
Сиди себе дома, пыхти...
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26.01.2021 09:26 Ответить
Не знаю что там Нидерландах, но судя по статистике, которую нам пилят зебилы - пандемийка то сдувается
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26.01.2021 09:26 Ответить
Маразм крепчает.
Высосанная из куя пандемия уже *****^а даже голландцев.
)
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26.01.2021 09:28 Ответить
У тєбя,лахті,фсьо "висосано іх ..уя"...
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26.01.2021 09:34 Ответить
А у тебя лишняя хро... буква.
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26.01.2021 09:41 Ответить
Мог бы нагрубить ( типа уж ты то точно оттуда высосан) , но не буду.)
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26.01.2021 10:10 Ответить
Ну і тупі єврогеї, навіть не здогадуються що заразу можна подолати звичайною забороною продажу шкарпеток...
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26.01.2021 09:37 Ответить
Звичайно - спорт на вулиці, то дуже небезпечна річ... А після сутінків вірус особливо активізується...
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26.01.2021 09:38 Ответить
Наконец то хоть кто то повел себя, как свободные люди, а не макаки и трусливые мулы!
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26.01.2021 09:44 Ответить
Вот это протесты!
А проплаченные флагоносцы под Радой - фейк.
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26.01.2021 09:45 Ответить
Кацапы и белорусы терпилы учитесь как с омоном надо а не снежками кидать и кричать позор,полицейские машины должны гореть, а не срать в автозаках,за Белорусов вообще молчу выходить по 100 000 и так все просрать с импотентными криками "уходи" и шариками,если б так унижали голландцев били,калечели публично отлавливали в спальных районах то полицейские участки были бы спалены той де молодежью и устроили бессрочный митинг а не по воскресеньям как в Беларуси таких терпил мазохистов как белорусы и кацапы по моему нет нигде
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26.01.2021 09:47 Ответить
Украинцам тоже надо поучиться. Позорнее "протестов" в Украине наверно нет нигде в мире.
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26.01.2021 10:10 Ответить
А какие позорные?что вышли на протесты из за подорожания комуннал услуг?так это начинает что-то шевелить власть,так бы вообще не поднимали вопрос если молчали или вы видели что наша спецназ разгонял дубинками людей пепекрывавшийс трассы?,а по поводу власти у нас не стоит вопрос смены Зебила,как смены Пуйла или Луки так как зебилы всё таки выбрали и все чесно без фальсификации прошло в отличии от кого то и без обнуления как у кого то,Зебил дотянет или позже скинут другой вопрос,но у нас если выходит на протест спецназ не препятствует не забираетмв автозаки если это мирно ге жгут не разбивают,в росии даже одиночные пикеты пакуют людей
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26.01.2021 10:25 Ответить
такой хоккей нам не нужен
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26.01.2021 09:47 Ответить
В Польщі теж, протести. Навіть рух з'явився "ми відчиняємо" . Дуда послав всіх і сказав - найжорстокіші заходи і штрафи. В основному це обслуговуючи напрямки бізнесу (кафе, курорти, бари...).
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26.01.2021 09:54 Ответить
...ШАНОВНІ .. Свою Поліцію , Нац Гвардію -- це Наші Діти і Онуки - як Ми їх ВИХОВАЛИ .. так Вони і поводяться -- СУСПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ за силовими Структурами - щоби ониє НЕ перетворилися в ПСІВ системи .. чи олігархічної ...чи мафіозної .. оце як сьогоднішній стан СБУ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..
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26.01.2021 09:55 Ответить
Новость: Протесты в Нидерландах", но пипл, упорно про Рашку..... Почему?
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26.01.2021 10:01 Ответить
Надо срочно ввести санкции против Нидерландов.
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26.01.2021 10:05 Ответить
Решать мировому полицейскому. Захотят введут, но... Сомневаюсь я однако.
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26.01.2021 10:13 Ответить
какие там голанцы тем педикам не до протестов .хйуло походу пошевелил их
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26.01.2021 10:11 Ответить
КОмендатнский час - это откровенное издевательство над людьми. Ни один эпидемиолог здровомыслящий такой абсурд не посоветует. В любой стране найдутся чиновники, бюрократы и часть населения, которые будут выступать за закручиваение гаек, и КОвид просто дал им возможность это делать. НАдо сопротивлястья на улицах ни чума и даже не испанка - Ковид не требует драконовских мер, не надо расстреливать людей на улицах за то что они без масок а идет все к этому.
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26.01.2021 10:12 Ответить
шукай козлячи роги козломордих....
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26.01.2021 10:34 Ответить
Сегодня на Цензоре просто шикарный подарок кацапским ботам. Сразу две новости заслужившие их пристальное внимание и бурное обсуждение. Планируемый с 2016 года портрет негритянки на 20-ти долларовой бумажке, которые многие из них в жизни не видели и им это не грозит в будущем, и бросание камней с подожженной мусорной урной группкой веселящихся подростков в Нидерландах. Аналитики теперь совершенно уверены, что вашей Америке теперь точно пипец, а ковидный заговор китайцев/евреев/масонов/соросов/илоновмасков/билловгейтсев и геев окончательно разоблачен.
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26.01.2021 12:51 Ответить
 
 