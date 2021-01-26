Минобразования предостерегает от пользования фейковыми ресурсами, которые используют официальную графику брендбука министерства
Министерство образования и науки Украины предостерегает от пользования ресурсами, которые могут быть оформлены как официальные страницы министерства, однако содержат манипулятивную или искаженную информацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"В последнее время появилось несколько Telegram-каналов и Facebook-страниц, которые частично или полностью используют официальную графику брендбука Министерства образования и науки Украины для иллюстрации своих сообщений. Содержание этих сообщений не соответствует действительности, содержит манипуляции или умышленно искаженную информацию", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобразования назвали перечень признаков, которые помогут быстро понять, что под видом якобы официальной позиции министерства публикуется фейковый контент:
- полностью или частично сфальсифицированный логотип Минобразования;
- только часть официального письма, без подписи, даты и QR-кода
- ссылки на неофициальные ресурсы (преимущественно другие Telegram-каналы)
- официальный логотип Минобразования в текстах сообщений, относящихся к компетентности других государственных учреждений;
- информация со сроками, которые не используются Минобразования в официальных документах;
- логотип МОН для анонса вебинаров и онлайн-конференций для повышения квалификации педагогических работников, где стоит оплатить сертификат, и тому подобное.
"Минобразования не сотрудничает в проектах с организациями, предоставляющими платные образовательные услуги", - добавили в министерстве.
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