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Мужчина ударил ножом посетителя больницы в Киеве

Мужчина ударил ножом посетителя больницы в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в помещении больницы напал с ножом на посетителя и ранил его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытию на место совершения преступления мы выяснили, что в медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ножом нанес удар в грудную клетку пострадавшему. Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Для его задержания всем нарядам полиции были предоставлены приметы нападавшего, поскольку он был с ножом и представлял опасность для других. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - рассказал глава следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Правонарушитель, киевлянин 1975 года, был задержан. Было установлено, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за причинение телесных повреждений и хранение наркотических веществ.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

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больница (1434) Киев (25466) нападение (2205) Нацполиция (16415)


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Топ комментарии
+4
Вы заметили , как сейчас активизировались наркуши и отсидевшая шелупонь? Беспричинные нападения с ножом, стрельба шальная в случайных прохожих, необъяснимое насилие ....Думаю, это - спланированные действия проплаченных наёмных уродов - составляющие гибридной кремлёвской войны против Украины....Этими преступниками должно заниматься СБУ.... И пытать их надо сурово...ФСБшные уши торчат у этих преступлений....
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26.01.2021 11:14
+4
Вообще-то удар ножом в грудную клетку следует квалифицировать как покушение на убийство.
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26.01.2021 11:25
+3
Он выходя из дому, уже готовился на убийство, так как нормальный человек, выходя из дому нож в карман не положит
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26.01.2021 11:39
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нормально???? сходил в больничку...
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26.01.2021 10:48 Ответить
Все ходят с ножами. Наверно в тюрьме и то безопаснее.
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26.01.2021 10:54 Ответить
296 КК ? *** дались ?
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26.01.2021 11:01 Ответить
Від 3 до 7. Зважаючи на обставини, на років 5-7 собі заробив.
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26.01.2021 11:04 Ответить
Вы заметили , как сейчас активизировались наркуши и отсидевшая шелупонь? Беспричинные нападения с ножом, стрельба шальная в случайных прохожих, необъяснимое насилие ....Думаю, это - спланированные действия проплаченных наёмных уродов - составляющие гибридной кремлёвской войны против Украины....Этими преступниками должно заниматься СБУ.... И пытать их надо сурово...ФСБшные уши торчат у этих преступлений....
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26.01.2021 11:14 Ответить
На ФСБ напевно здивовані такою свою присутністю в Україні. На Лубянці ще двері не догоріли, а ось в Україні на ФСБ працює кожний дебил. Охолонь, звичайна битовуха. Або маска, або черга.
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26.01.2021 11:41 Ответить
Вообще-то удар ножом в грудную клетку следует квалифицировать как покушение на убийство.
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26.01.2021 11:25 Ответить
Все залежить від ножа та обставин його застосування. Замах на вбивство йому домажуть пізніше.
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26.01.2021 11:52 Ответить
Он выходя из дому, уже готовился на убийство, так как нормальный человек, выходя из дому нож в карман не положит
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26.01.2021 11:39 Ответить
по прибытиИ
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26.01.2021 12:13 Ответить
 
 