Мужчина ударил ножом посетителя больницы в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который в помещении больницы напал с ножом на посетителя и ранил его.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

"По прибытию на место совершения преступления мы выяснили, что в медицинском учреждении к мужчине подошел ранее ему незнакомый и начал провоцировать конфликт, после чего ножом нанес удар в грудную клетку пострадавшему. Далее правонарушитель скрылся в неизвестном направлении. Для его задержания всем нарядам полиции были предоставлены приметы нападавшего, поскольку он был с ножом и представлял опасность для других. Уже через час мы его задержали по месту жительства", - рассказал глава следственного отдела Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук.

Правонарушитель, киевлянин 1975 года, был задержан. Было установлено, что ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за причинение телесных повреждений и хранение наркотических веществ.

По факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

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