Чоловік ударив ножем відвідувача лікарні в Києві
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у приміщенні лікарні напав з ножем на відвідувача і поранив його.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Прибувши на місце скоєння злочину, ми з’ясували, що у медичному закладі до чоловіка підійшов раніше йому незнайомий та почав провокувати конфлікт, після чого ножем завдав удару в грудну клітку потерпілому. Далі правопорушник втік у невідомому напрямку. Задля його затримання усім нарядам поліції були надані прикмети нападника, оскільки він був з ножем та становив небезпеку для інших. Вже через годину ми його затримали за місцем проживання", - розповів глава слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.
Правопорушника, киянина, 1975 року народження, затримали. Встановлено, що він раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за спричинення тілесних ушкоджень та за зберігання наркотичних речовин.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
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