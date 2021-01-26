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Чоловік ударив ножем відвідувача лікарні в Києві

Чоловік ударив ножем відвідувача лікарні в Києві

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у приміщенні лікарні напав з ножем на відвідувача і поранив його.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Прибувши на місце скоєння злочину, ми з’ясували, що у медичному закладі до чоловіка підійшов раніше йому незнайомий та почав провокувати конфлікт, після чого ножем завдав удару в грудну клітку потерпілому. Далі правопорушник втік у невідомому напрямку. Задля його затримання усім нарядам поліції були надані прикмети нападника, оскільки він був з ножем та становив небезпеку для інших. Вже через годину ми його затримали за місцем проживання", - розповів глава слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Правопорушника, киянина, 1975 року народження, затримали. Встановлено, що він раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за спричинення тілесних ушкоджень та за зберігання наркотичних речовин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

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Автор: 

лікарня (1353) Київ (19400) напад (1115) Нацполіція (15120)


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Топ коментарі
+4
Вы заметили , как сейчас активизировались наркуши и отсидевшая шелупонь? Беспричинные нападения с ножом, стрельба шальная в случайных прохожих, необъяснимое насилие ....Думаю, это - спланированные действия проплаченных наёмных уродов - составляющие гибридной кремлёвской войны против Украины....Этими преступниками должно заниматься СБУ.... И пытать их надо сурово...ФСБшные уши торчат у этих преступлений....
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26.01.2021 11:14
+4
Вообще-то удар ножом в грудную клетку следует квалифицировать как покушение на убийство.
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26.01.2021 11:25
+3
Он выходя из дому, уже готовился на убийство, так как нормальный человек, выходя из дому нож в карман не положит
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26.01.2021 11:39
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нормально???? сходил в больничку...
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26.01.2021 10:48 Відповісти
Все ходят с ножами. Наверно в тюрьме и то безопаснее.
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26.01.2021 10:54 Відповісти
296 КК ? *** дались ?
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26.01.2021 11:01 Відповісти
Від 3 до 7. Зважаючи на обставини, на років 5-7 собі заробив.
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26.01.2021 11:04 Відповісти
Вы заметили , как сейчас активизировались наркуши и отсидевшая шелупонь? Беспричинные нападения с ножом, стрельба шальная в случайных прохожих, необъяснимое насилие ....Думаю, это - спланированные действия проплаченных наёмных уродов - составляющие гибридной кремлёвской войны против Украины....Этими преступниками должно заниматься СБУ.... И пытать их надо сурово...ФСБшные уши торчат у этих преступлений....
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26.01.2021 11:14 Відповісти
На ФСБ напевно здивовані такою свою присутністю в Україні. На Лубянці ще двері не догоріли, а ось в Україні на ФСБ працює кожний дебил. Охолонь, звичайна битовуха. Або маска, або черга.
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26.01.2021 11:41 Відповісти
Вообще-то удар ножом в грудную клетку следует квалифицировать как покушение на убийство.
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26.01.2021 11:25 Відповісти
Все залежить від ножа та обставин його застосування. Замах на вбивство йому домажуть пізніше.
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26.01.2021 11:52 Відповісти
Он выходя из дому, уже готовился на убийство, так как нормальный человек, выходя из дому нож в карман не положит
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26.01.2021 11:39 Відповісти
по прибытиИ
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26.01.2021 12:13 Відповісти
 
 