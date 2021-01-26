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Железняк возглавил фракцию "Голос" в Раде, его заместителем стал Костенко

Железняк возглавил фракцию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании во вторник сообщил об избрании председателем парламентской фракции политической партии "Голос" народного депутата Ярослава Железняка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также спикер объявил об избрании заместителем председателя фракции "Голос" народного депутата Романа Костенко.

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Как сообщалось, фракция "Голос" на заседании 28 декабря 2020 года приняла решение о ротации в должности председателя. Новым председателем фракции был избран Железняк, ранее занимавший должность зампредседателя, тогда как бывший председатель фракции Сергей Рахманин объяснил свое решение уйти с поста необходимостью сосредоточиться на вопросах, связанных с национальной безопасностью, поскольку он является членом комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

ВР (29226) Голос партия (499) Железняк Ярослав (419) Костенко Роман (165)


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и шо?
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26.01.2021 10:55 Ответить
Самая тихая и незаметная пинчуковская группка. Что они есть, что их нет. Свою задачу на выборах они с успехом выполнили и теперь "работают" статистами.
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26.01.2021 11:19 Ответить
С какого флота?
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26.01.2021 11:39 Ответить
"GOLOSU" -RESPECT !!!
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26.01.2021 12:02 Ответить
А кто это?
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26.01.2021 13:49 Ответить
 
 