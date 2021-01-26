Железняк очолив фракцію "Голос" у Раді, його заступником став Костенко

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на пленарному засіданні у вівторок повідомив про обрання головою парламентської фракції політичної партії "Голос" народного депутата Ярослава Железняка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також спікер оголосив про обрання заступником голови фракції "Голос" народного депутата Романа Костенка.

Як повідомлялося, фракція "Голос" на засіданні 28 грудня 2020 року прийняла рішення щодо ротації на посаді голови. Новим головою фракції було обрано Железняка, який раніше обіймав посаду заступника голови, тоді як колишній голова фракції Сергій Рахманін пояснив своє рішення піти з поста необхідністю зосередитися на питаннях, пов'язаних з національною безпекою, оскільки він є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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