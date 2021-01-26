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Железняк очолив фракцію "Голос" у Раді, його заступником став Костенко

Железняк очолив фракцію

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на пленарному засіданні у вівторок повідомив про обрання головою парламентської фракції політичної партії "Голос" народного депутата Ярослава Железняка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також спікер оголосив про обрання заступником голови фракції "Голос" народного депутата Романа Костенка.

Як повідомлялося, фракція "Голос" на засіданні 28 грудня 2020 року прийняла рішення щодо ротації на посаді голови. Новим головою фракції було обрано Железняка, який раніше обіймав посаду заступника голови, тоді як колишній голова фракції Сергій Рахманін пояснив своє рішення піти з поста необхідністю зосередитися на питаннях, пов'язаних з національною безпекою, оскільки він є членом комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування "Голосу" зупинили через недостовірну інформацію у звіті, - НАЗК

Автор: 

ВР (14940) Голос партія (512) Железняк Ярослав (548) Костенко Роман (204)


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и шо?
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26.01.2021 10:55 Відповісти
Самая тихая и незаметная пинчуковская группка. Что они есть, что их нет. Свою задачу на выборах они с успехом выполнили и теперь "работают" статистами.
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26.01.2021 11:19 Відповісти
С какого флота?
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26.01.2021 11:39 Відповісти
"GOLOSU" -RESPECT !!!
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26.01.2021 12:02 Відповісти
А кто это?
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26.01.2021 13:49 Відповісти
 
 