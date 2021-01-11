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Новини
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Фінансування "Голосу" зупинили через недостовірну інформацію у звіті, - НАЗК

Фінансування

Національне агентство з питань запобігання корупції заперечує тиск на політичну партію "Голос" і стверджує, що її фінансування зупинено через недостовірну інформацію у звіті.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

В Агентстві підкреслили, що зупинили фінансування двох партій - "Голосу" і "Батьківщини".

"На сьогодні "ВО "Батьківщина" вже подала уточнюючий звіт, у якому усунула порушення, унаслідок чого НАЗК відновило державне фінансування цієї політичної сили. НАЗК встановило, що партія "Голос" оформила ряд договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо", - зазначається в повідомленні НАЗК.

Крім того, встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик

При цьому заступник глави НАЗК Іван Пресняков підкреслив, що звинувачення у політичному тиску безпідставні.

"НАЗК чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій. НАЗК сподівається, що партія "Голос" у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування", — зазначив Пресняков.

Раніше пресслужба партії "Голос" оприлюднила заяву лідерки політсили Кіри Рудик, в який політик розцінила дії НАЗК щодо призупинення державного фінансування для партії як тиск, а також підкреслила, що "Голос" розглядає варіанти оскарження цього рішення.

Автор: 

фінансування (3160) НАЗК (1696) Голос партія (513)


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Топ коментарі
+5
Тепер зрозуміло, чому Шепіт заголосив. 😁
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11.01.2021 16:56 Відповісти
+4
Ясное дело, Пинчук бабки вливал через подставных лиц. Глубже капнули и вылезло.
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11.01.2021 17:02 Відповісти
+4
Ага, вот фотка как соевых ботов застукали с Славиком на горячем. Какой перепуг в глазах Или может там люди Пинчука?

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6851
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11.01.2021 17:09 Відповісти
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Тепер зрозуміло, чому Шепіт заголосив. 😁
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11.01.2021 16:56 Відповісти
А у Жопоблока - все ОК ?
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11.01.2021 16:59 Відповісти
При всей нелюбви к жопоблоку, у них есть люди, способные вкинуть в партийную кассу по десятку лимонов. А в "Шопоте, как и в "Слугах" -- одни сироты неимущие. Вот и вскрывается легко. Только вот "Слуг" сейчас вряд-ли тронут.
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11.01.2021 17:05 Відповісти
Не хватало еще и проституток из бюджета финансировать!
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11.01.2021 17:00 Відповісти
Самая невидимо-неслышимая фракция. Как и нет, и не было никогда.
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11.01.2021 17:16 Відповісти
Ясное дело, Пинчук бабки вливал через подставных лиц. Глубже капнули и вылезло.
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11.01.2021 17:02 Відповісти
Там где Голос, там соевые боты. Инфа 146%☝😷
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11.01.2021 17:03 Відповісти
Ага, вот фотка как соевых ботов застукали с Славиком на горячем. Какой перепуг в глазах Или может там люди Пинчука?

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6851
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11.01.2021 17:09 Відповісти
Соя а можно тогда ответ на вопрос: на. каком законе Голос зашкварился в угоду людям пинчука? Номер закона давай. Жду😷
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11.01.2021 17:26 Відповісти
Зеленое говно, а что полезного для страны за 1.5 года сделали немые? Их задача была отобрать голоса на выборах.у ЕС. И все. На большее презервативов не нанимали. Еще один раз они проявились когда Притула должен был отобрать голоса у Кличка. Вот и все "достижения" за все время.
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11.01.2021 23:29 Відповісти
***
«Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
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11.01.2021 17:06 Відповісти
Моя школа.

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6000
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11.01.2021 17:28 Відповісти
Ааааа, обнал, понятно...
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11.01.2021 17:50 Відповісти
 
 