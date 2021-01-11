Фінансування "Голосу" зупинили через недостовірну інформацію у звіті, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції заперечує тиск на політичну партію "Голос" і стверджує, що її фінансування зупинено через недостовірну інформацію у звіті.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, інформує Цензор.НЕТ.

В Агентстві підкреслили, що зупинили фінансування двох партій - "Голосу" і "Батьківщини".

"На сьогодні "ВО "Батьківщина" вже подала уточнюючий звіт, у якому усунула порушення, унаслідок чого НАЗК відновило державне фінансування цієї політичної сили. НАЗК встановило, що партія "Голос" оформила ряд договорів із фізичними особами-підприємцями на суму близько 1,1 млн грн щодо послуг, виконання яких документально належним чином не підтверджено. Серед таких послуг — медійний моніторинг, пошук інформації, соціологічні дослідження тощо", - зазначається в повідомленні НАЗК.

Крім того, встановлено інші порушення та недоліки, які не пов’язані із зупиненням фінансування партії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик

При цьому заступник глави НАЗК Іван Пресняков підкреслив, що звинувачення у політичному тиску безпідставні.

"НАЗК чітко вказало, які порушення були виявлені у звітах партій. НАЗК сподівається, що партія "Голос" у найкоротші строки надасть уточнюючий звіт, який може бути підставою для відновлення державного фінансування", — зазначив Пресняков.

Раніше пресслужба партії "Голос" оприлюднила заяву лідерки політсили Кіри Рудик, в який політик розцінила дії НАЗК щодо призупинення державного фінансування для партії як тиск, а також підкреслила, що "Голос" розглядає варіанти оскарження цього рішення.