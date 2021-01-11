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Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК

Финансирование

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отрицает давление на политическую партию "Голос" и утверждает, что ее финансирование остановлено из-за недостоверной информации в отчете.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

В Агентстве подчеркнули, что остановили финансирование двух партий - "Голоса" и "Батькивщины".

"Сегодня ВО "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы. НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное", - отмечается в сообщении НАПК.

Читайте на Цензор.НЕТ: НАПК лишило партию "Голос" государственного финансирования, - Рудик

Кроме того, установлены нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

При этом заместитель главы НАПК Иван Пресняков подчеркнул, что обвинения в политическом давлении безосновательны.

"НАПК четко указало, что нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования", - отметил Пресняков.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки

Ранее пресс-служба партии "Голос" обнародовала заявление лидера политсилы Киры Рудик, в котором политик расценила действия НАПК по приостановлению государственное финансирование для партии как давление, а также подчеркнула, что "Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения.

Автор: 

финансирование (1812) НАПК (1225) Голос партия (500)


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Топ комментарии
+5
Тепер зрозуміло, чому Шепіт заголосив. 😁
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11.01.2021 16:56 Ответить
+4
Ясное дело, Пинчук бабки вливал через подставных лиц. Глубже капнули и вылезло.
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11.01.2021 17:02 Ответить
+4
Ага, вот фотка как соевых ботов застукали с Славиком на горячем. Какой перепуг в глазах Или может там люди Пинчука?

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6851
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11.01.2021 17:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тепер зрозуміло, чому Шепіт заголосив. 😁
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11.01.2021 16:56 Ответить
А у Жопоблока - все ОК ?
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11.01.2021 16:59 Ответить
При всей нелюбви к жопоблоку, у них есть люди, способные вкинуть в партийную кассу по десятку лимонов. А в "Шопоте, как и в "Слугах" -- одни сироты неимущие. Вот и вскрывается легко. Только вот "Слуг" сейчас вряд-ли тронут.
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11.01.2021 17:05 Ответить
Не хватало еще и проституток из бюджета финансировать!
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11.01.2021 17:00 Ответить
Самая невидимо-неслышимая фракция. Как и нет, и не было никогда.
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11.01.2021 17:16 Ответить
Ясное дело, Пинчук бабки вливал через подставных лиц. Глубже капнули и вылезло.
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11.01.2021 17:02 Ответить
Там где Голос, там соевые боты. Инфа 146%☝😷
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11.01.2021 17:03 Ответить
Ага, вот фотка как соевых ботов застукали с Славиком на горячем. Какой перепуг в глазах Или может там люди Пинчука?

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6851
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11.01.2021 17:09 Ответить
Соя а можно тогда ответ на вопрос: на. каком законе Голос зашкварился в угоду людям пинчука? Номер закона давай. Жду😷
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11.01.2021 17:26 Ответить
Зеленое говно, а что полезного для страны за 1.5 года сделали немые? Их задача была отобрать голоса на выборах.у ЕС. И все. На большее презервативов не нанимали. Еще один раз они проявились когда Притула должен был отобрать голоса у Кличка. Вот и все "достижения" за все время.
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11.01.2021 23:29 Ответить
***
«Ты все пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
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11.01.2021 17:06 Ответить
Моя школа.

Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК - Цензор.НЕТ 6000
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11.01.2021 17:28 Ответить
Ааааа, обнал, понятно...
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11.01.2021 17:50 Ответить
 
 