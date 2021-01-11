Финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверной информации в отчете, - НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отрицает давление на политическую партию "Голос" и утверждает, что ее финансирование остановлено из-за недостоверной информации в отчете.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, информирует Цензор.НЕТ.

В Агентстве подчеркнули, что остановили финансирование двух партий - "Голоса" и "Батькивщины".

"Сегодня ВО "Батькивщина" уже подала уточняющий отчет, в котором устранила нарушения, вследствие чего НАПК возобновило государственное финансирование этой политической силы. НАПК установило, что партия "Голос" оформила ряд договоров с физическими лицами-предпринимателями на сумму около 1,1 млн грн по услугам, выполнение которых документально надлежащим образом не подтверждено. Среди таких услуг - медийный мониторинг, поиск информации, социологические исследования и тому подобное", - отмечается в сообщении НАПК.

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Кроме того, установлены нарушения и недостатки, которые не связаны с остановкой финансирования партии.

При этом заместитель главы НАПК Иван Пресняков подчеркнул, что обвинения в политическом давлении безосновательны.

"НАПК четко указало, что нарушения были обнаружены в отчетах партий. НАПК надеется, что партия "Голос" в кратчайшие сроки предоставит уточняющий отчет, который может быть основанием для восстановления государственного финансирования", - отметил Пресняков.

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Ранее пресс-служба партии "Голос" обнародовала заявление лидера политсилы Киры Рудик, в котором политик расценила действия НАПК по приостановлению государственное финансирование для партии как давление, а также подчеркнула, что "Голос" рассматривает варианты обжалования этого решения.