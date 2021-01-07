НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки

Руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных, а депутатам, главам городов, сел и поселков при исполнении своих обязанностей - от избирателей.

Об этом НАПК сообщает на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Родственники и близкие лица публичного служащего могут дарить ему подарки любой стоимости. Однако, стоимость подарков от других лиц не может превысить 1 прожиточный минимум - в 2021 году это 2270 грн. При этом общая сумма подарков чиновнику за год не может превышать 2 ПМ - 4540 грн.

Подарок, стоимость которого превышает 5 ПМ (11 350 грн (в 2021 году) и 10 510 грн (в 2020 году), подлежит отражению в ежегодной декларации.

"К тому же, если ваш подарок стоит более 100 ПМ (227 000 грн (в 2021 году) и 210 200 грн (в 2020 году), то вполне возможно, что его нужно будет внести не в один раздел декларации. Например, если 31 декабря 2020 года близкое лицо подарило вам ювелирное украшение, оно указывается как в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", так и в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации.

Вам подарили деньги в качестве подарка? Не забудьте их задекларировать, если размер таких подарков от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превысил 5 ПМ.

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