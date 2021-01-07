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НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки

НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки

Руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных, а депутатам, главам городов, сел и поселков при исполнении своих обязанностей - от избирателей.

Об этом НАПК сообщает на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Родственники и близкие лица публичного служащего могут дарить ему подарки любой стоимости. Однако, стоимость подарков от других лиц не может превысить 1 прожиточный минимум - в 2021 году это 2270 грн. При этом общая сумма подарков чиновнику за год не может превышать 2 ПМ - 4540 грн.

Подарок, стоимость которого превышает 5 ПМ (11 350 грн (в 2021 году) и 10 510 грн (в 2020 году), подлежит отражению в ежегодной декларации.

"К тому же, если ваш подарок стоит более 100 ПМ (227 000 грн (в 2021 году) и 210 200 грн (в 2020 году), то вполне возможно, что его нужно будет внести не в один раздел декларации. Например, если 31 декабря 2020 года близкое лицо подарило вам ювелирное украшение, оно указывается как в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)", так и в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации.
Вам подарили деньги в качестве подарка? Не забудьте их задекларировать, если размер таких подарков от одного лица (группы лиц) совокупно в течение года, превысил 5 ПМ.

Также читайте: С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК

Автор: 

декларация (1365) подарок (128) электронное декларирование (1025) НАПК (1225)


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Топ комментарии
+8
Чтобы получить яхту в подарок, сегодня, нужно купить яхту вчера... бабушке)
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07.01.2021 16:07 Ответить
+4
Всем удачно женившимся чиновникам - поздравления.
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07.01.2021 16:02 Ответить
+4
А то вдруг кто неправильно задекларирует Лендровер за 100 000 уе и тогда прийдется платить штраф в 1000 грн...
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07.01.2021 16:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а ну как быстро все оплачивайте налоги за подарки по нескольку раз)
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07.01.2021 15:58 Ответить
З Різдвом Христовим!
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07.01.2021 16:34 Ответить
Підрегулюй запалення,на два тижня запізнюється !!)))
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07.01.2021 16:41 Ответить
навзаєм!
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07.01.2021 16:46 Ответить
Кесарю кесарево, решта на тещу санітарку.....
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07.01.2021 18:12 Ответить
Всем удачно женившимся чиновникам - поздравления.
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07.01.2021 16:02 Ответить
А вдало очоловічивсимся жінкам, що вітання нема,це дискримінація ,гендерна нерівність !!!))))
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07.01.2021 16:25 Ответить
Виноват. Внукам бабушеклюбящихскорость, друзьямбори выигравших в лотерею и т.п., кого забыл.
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07.01.2021 16:30 Ответить
А то вдруг кто неправильно задекларирует Лендровер за 100 000 уе и тогда прийдется платить штраф в 1000 грн...
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07.01.2021 16:04 Ответить
На крайняк, маманя отслюнявит, пенсию то получает...😁
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07.01.2021 16:18 Ответить
ааааа-ха-ха....вы им еще напомните или лучше подскажите как их утаивать )))) и хде прятать))
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07.01.2021 16:05 Ответить
НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки - Цензор.НЕТ 7162
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07.01.2021 16:06 Ответить
Напомните им, как правильно декларировать бабки в конвертах за голосование, за нае...алово в системе "прозорро", за распиленные бюджеты всех уровней. Надо учитывать все статьи "дохода" чиновника. От этого зависит одна важная цифра в приговоре - срок.
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07.01.2021 16:07 Ответить
Чтобы получить яхту в подарок, сегодня, нужно купить яхту вчера... бабушке)
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07.01.2021 16:07 Ответить
Как, как? Никак.
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07.01.2021 16:08 Ответить
Правило 1 - Лендкрузер декларируйте на маму, и все норм...
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07.01.2021 16:13 Ответить
Всім мамам подобається швидкість і великий теніс !!!)))
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07.01.2021 16:26 Ответить
Подарки, свыше одного миллиона долларов, общепринято получать в криптовалюте.
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07.01.2021 16:14 Ответить
Всё жируют , суки .
Вирус им не страшен .
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07.01.2021 16:14 Ответить
Стіхи у вас якісь незавершені...😀
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07.01.2021 16:24 Ответить
Глас волпіющєго в пустынє...
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07.01.2021 16:14 Ответить
ой ***** шож за день сегодня такой, уже ржать сил нет, короче говоря брычки до 7 лямов декларации не подлягают
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07.01.2021 16:15 Ответить
Нужно брать пример со штатов - ворваться в этот сраный капитолий и напомнить этим типа чиновникам ломом по башке ...
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07.01.2021 16:17 Ответить
дебил - это судьба
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07.01.2021 16:19 Ответить
Це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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07.01.2021 16:22 Ответить
"Смелее, смелее"©
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07.01.2021 16:21 Ответить
если мама любит скорость, то на полном ходу сбрось маму с поезда! )
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07.01.2021 16:33 Ответить
Это скорей не «напоминание», а подсказка=> декларируйте как «подарки от родственников» и всё будет пучком.......
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07.01.2021 16:34 Ответить
НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки - Цензор.НЕТ 8525
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07.01.2021 16:38 Ответить
В Мурманской области проверяют взрывы губернаторских подарков для детей
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07.01.2021 16:43 Ответить
У Колзечиновников подарки своим мамам и своим 95-летним бабушкам на цвинтарі составили в общей сумме 4-х летний бюджет страны, который был при Порошенко. Хотя Порох тоже по кацапски "не лыком шит". Но всьо равно газ за 1800 гр. который мы чиновникам платим стоит 200 гривен, остальное на карман чиновникам Порох до такого не дошел.
Вот так и живьом, бла, пенсия вище на 12 гривень чем 2 500 гр. (68 долярів на місяць ) то тобі "нєположено" "субсідії* бо ти раб, як в кацапії раби звикли.
і це у нас в Україні після мая місяця 2019 року. коли прокацапський телевізор в Україні взяв верх над людським українським розумом у вигляді 72% ідіотів з смартфончиками.
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07.01.2021 16:45 Ответить
Порошенко улетел в отпуск на Галапагосские острова
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07.01.2021 16:46 Ответить
НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подаркиНАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки - Цензор.НЕТ 2475
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07.01.2021 17:14 Ответить
Руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных.
Родственники служащего могут дарить ему подарки любой стоимости.
То есть подчиненные сначала дарят ведро золота родственникам, а уж они дарят чиновнику. Все по закону!
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07.01.2021 17:30 Ответить
Какие такие подарки? У них, что утренник новогодний был с дедушкой морозом и снегурочкой?
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07.01.2021 17:58 Ответить
Печально! Взятки и откаты переименовали в подарки!
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07.01.2021 18:14 Ответить
Нехай нагадає тупицькому коли відміняти декларування.
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07.01.2021 18:15 Ответить
Чего уже только не придумают. А простым смертным хоть бы выжить.
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17.03.2021 10:59 Ответить
Да, мы такие подарки себе не можем позволить, но и не нужно зато налоги за роскошь платить. И ещё, купить ведь можно всегда товары по минимальной стоимости, которые станут прекрасным подарком. Я маме и сестрам покупала стильные недорогие браслеты https://www.modnayakoshka.com/ua/catalog/braslety/ - обычная бюджетная бижутерия, но девушкам приятно даже такие мелочи получить просто так или на праздники.
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17.03.2021 16:20 Ответить
 
 