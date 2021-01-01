С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК
В Украине с 1 января начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что кампания продлится до 31 марта 2021 года.
В сообщении сказано, что НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.
Топ комментарии
+6 Den Tar
показать весь комментарий01.01.2021 16:20 Ссылка
+4 Василь Довганенко #437088
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+4 бостууга
показать весь комментарий01.01.2021 16:37 Ссылка
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Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.
Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.
Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
))
сладкая сказка от этих самых властей, манипулирующих нашим сознанием и в это же время обкрадывающих нас.. Мираж, потому-что вор всегда ближе вору, а не развитому обществу.
И ближайший вор облизывающийся на Украину - за поребриком.
Кравасісі в зєркалах нє атражаютца..
Кака каррупціонєри в дєклараціях..!!
Хто больше, или хто меньше -- победитель из чего выводится? *)