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С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК

С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК

В Украине с 1 января начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кампания продлится до 31 марта 2021 года.

В сообщении сказано, что НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Автор: 

декларация (1362) НАПК (1223)


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Топ комментарии
+6
З Новим роком!
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2200
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01.01.2021 16:20
+4
Все це хвалене декларування до великої ЖО... Результатів крім грошей для НАЗК нуль.
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01.01.2021 15:58
+4
І знову будуть писати в деклараціях про мільйони доларів під подушкою вдома, а лохторату, також знову, будуть чесати з високих трибун про обов'язкову сплату податків.
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01.01.2021 16:37
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Правила форума Совет форумчан
Яка завершиться черговим рішенням Конституційного суду.
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01.01.2021 15:58 Ответить
З Новим роком!
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2200
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01.01.2021 16:20 Ответить
Святая простота! Концерт для подрастающего поколения
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01.01.2021 22:26 Ответить
Все це хвалене декларування до великої ЖО... Результатів крім грошей для НАЗК нуль.
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01.01.2021 15:58 Ответить
Великий пшик від Шабуніна і Ко.
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01.01.2021 16:01 Ответить
Я так понял, что теперь Украину не будут брезговать из за корупции ?!!
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01.01.2021 16:04 Ответить
Що Україну будуть?
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01.01.2021 16:05 Ответить
!!!
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01.01.2021 22:24 Ответить
Навіщо декларувати якщо тупицький з бандою все анулює.
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01.01.2021 16:06 Ответить
Ща кака ламанут "деклалалаларироватца"!!)))
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01.01.2021 16:13 Ответить
Вся корумпована гидота України ломанулась декларувати ,непосильною та виснажливою працею ,зароблені грошенята !!)))
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01.01.2021 16:16 Ответить
Закон об игорном бизнесе недаром приняли. Все декларанты теперь легально супервезунчики. Как и ляшко,который не санврач. Удачи!
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01.01.2021 16:20 Ответить
Якись дивний збіг,як не Ляшко ,то диво дивне,мабуть їм пороблено!!!)))
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01.01.2021 16:26 Ответить
Хто там, ****, по-старому
Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.

Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.

Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
))
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01.01.2021 16:26 Ответить
Пока нами правит коррумпированная власть и ее чиновничество, членство в ЕС это мираж,
сладкая сказка от этих самых властей, манипулирующих нашим сознанием и в это же время обкрадывающих нас.. Мираж, потому-что вор всегда ближе вору, а не развитому обществу.
И ближайший вор облизывающийся на Украину - за поребриком.
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01.01.2021 16:31 Ответить
піаніно в студію!
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01.01.2021 16:32 Ответить
І знову будуть писати в деклараціях про мільйони доларів під подушкою вдома, а лохторату, також знову, будуть чесати з високих трибун про обов'язкову сплату податків.
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01.01.2021 16:37 Ответить
А что ты сам лично сделал -- что бы сказку сделать былью? *)
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01.01.2021 17:11 Ответить
Таки ОЙЦ!!
Кравасісі в зєркалах нє атражаютца..
Кака каррупціонєри в дєклараціях..!!
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01.01.2021 16:40 Ответить
А Татаров досрочно, еще 31 декабря, отдекларировал Микитася.....в СИЗО !
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01.01.2021 17:05 Ответить
стартовала ежегодная кампания декларирования
Хто больше, или хто меньше -- победитель из чего выводится? *)
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01.01.2021 17:09 Ответить
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5859
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01.01.2021 17:10 Ответить
Бандюганам из высшего эшелона наворованное списали, а теперь начнем жить с "чистого" листа
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01.01.2021 17:27 Ответить
Цікаво виписали комуняки конституцію. Можна переобрати президента,раду,і тільки бвнду корупціонерів і зрадників не може розігнати ніхто , тоді як розуміти що головним джерелом влади по конституції є не купа злочинців у мантіях а народ України?
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01.01.2021 17:36 Ответить
МВФ не видитесь на этот малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Фуфломицин, денег этому сброду не давайте ни копейки и это ускорит конец этой брехливой, бениной нарко-Гниды!!!!
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02.01.2021 14:20 Ответить
 
 