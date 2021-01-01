С 1 января стартовала ежегодная кампания декларирования, - НАПК

В Украине с 1 января начинается ежегодная кампания подачи деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что кампания продлится до 31 марта 2021 года.

В сообщении сказано, что НАПК работает над дальнейшим упрощением декларирования в 2021 году и готовит новые справочные материалы, которые пригодятся во время заполнения деклараций.

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