НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций после ограничений из-за модернизации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

"Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в агентстве.

В рамках модернизации были сделаны следующие обновления:

Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);

Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;

Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций;

Отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

Более подробную информацию об обновления представят на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам, - НАПК