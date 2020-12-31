РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5634 посетителя онлайн
Новости
684 3

НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

НАПК восстановило доступ к реестру деклараций

Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановило доступ к Единому реестру электронных деклараций после ограничений из-за модернизации.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что регистрация деклараций уже доступна для всех пользователей. При этом перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

"Если вы, например, не смогли найти в кабинете историю переписки с представителем НАПК - пожалуйста, не волнуйтесь. Эти данные будут восстановлены в ближайшее время", - добавили в агентстве.

В рамках модернизации были сделаны следующие обновления:

  • Теперь персональные данные в черновиках документов не исчезают. Субъект декларирования может заполнять документы с различных устройств и с различными квалифицированными электронными подписями (КЭП);
  • Декларант может пересмотреть и загрузить все представленные им документы с персональными данными в формате HTML и PDF из своего кабинета;
  • Удобная работа с КЭП. При использовании декларантом нескольких кликов отсутствует необходимость проводить процедуру изменения КЭП в Реестре деклараций;
  • Отныне в реестре деклараций возможно подать уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента в электронной форме. Ранее субъекты декларирования должны были подавать их только в бумажной форме.

Более подробную информацию об обновления представят на следующей неделе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен до конца года по техническим причинам, - НАПК

Автор: 

декларация (1374) НАПК (1228)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Только теперь за враньё в них ничего не светит. Спасибо зебилам, реформируют как могут
показать весь комментарий
31.12.2020 11:47 Ответить
Дали народу послабление, не то что при кровавом барыге. Молодцы зебилы, вы это сделали вместе.
показать весь комментарий
31.12.2020 11:59 Ответить
закрывали доступ чтобы поудалять свои декларации или чтобы их подправить...
показать весь комментарий
31.12.2020 12:04 Ответить
 
 