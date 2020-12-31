НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій після обмежень через модернізації.
Про це повідомили в пресслужбі НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що реєстрація декларацій вже доступна для всіх користувачів. При цьому перенесення деяких даних з кабінетів користувачів ще триває.
"Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом.
В рамках модернізації були зроблені наступні оновлення:
- Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).
- Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.
- Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі декларацій.
- Відтепер у Реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.
Більш детальну інформацію про поновлення представлять на наступному тижні.
