УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10820 відвідувачів онлайн
Новини
684 3

НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій

НАЗК відновило доступ до реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій після обмежень через модернізації.

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що реєстрація декларацій вже доступна для всіх користувачів. При цьому перенесення деяких даних з кабінетів користувачів ще триває.

"Якщо ви, наприклад, не змогли знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою НАЗК — будь ласка, не хвилюйтеся. Ці дані будуть відновлені вже найближчим часом.

В рамках модернізації були зроблені наступні оновлення:

  • Тепер персональні дані в чернетках документів не зникають. Суб’єкт декларування може заповнювати документи з різних пристроїв та з різними кваліфікованими електронними підписами (КЕП).
  • Декларант може переглянути й завантажити всі подані ним документи з персональними даними у форматі HTML і PDF зі свого кабінету.
  • Зручніша робота з КЕП. У разі використання декларантом декількох КЕП відсутня необхідність проводити процедуру зміни КЕП у Реєстрі декларацій.
  • Відтепер у Реєстрі декларацій можливо подати повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в електронній формі. Раніше суб’єкти декларування повинні були подавати їх тільки в паперовій формі.

Також читайте: Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Більш детальну інформацію про поновлення представлять на наступному тижні.

Автор: 

декларація (1453) НАЗК (1700)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Только теперь за враньё в них ничего не светит. Спасибо зебилам, реформируют как могут
показати весь коментар
31.12.2020 11:47 Відповісти
Дали народу послабление, не то что при кровавом барыге. Молодцы зебилы, вы это сделали вместе.
показати весь коментар
31.12.2020 11:59 Відповісти
закрывали доступ чтобы поудалять свои декларации или чтобы их подправить...
показати весь коментар
31.12.2020 12:04 Відповісти
 
 