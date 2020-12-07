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Новини Конституційна криза
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Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Разумков підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №4460-д про відновлення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

Зазначається, що документ передано на підпис президенту.

Законом внесено зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації.

4 грудня Рада повернула кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Політичний популізм, а не вирішення проблеми", - Рябошапка про ухвалений закон щодо покарання за брехню в деклараціях

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

Станом на сьогодні жоден із запропонованих законопроєктів щодо врегулювання антикорупційної кризи не було винесено на голосування в парламенті. Тим часом ВАКС скасовує свої вироки у справах про брехню в деклараціях і закриває відповідні провадження.

Автор: 

ВР (14943) декларація (1413) КС (1427) електронне декларування (1468) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+6
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2939
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07.12.2020 10:55
+6
Що з цього приводу каже 200% прокурор ВАЗеленського?
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07.12.2020 11:09
+5
в черговий раз розвели стадо...
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07.12.2020 10:55
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в черговий раз розвели стадо...
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07.12.2020 10:55 Відповісти
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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07.12.2020 11:19 Відповісти
100 пудово- і головне Майданами і не пахне...
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08.12.2020 13:54 Відповісти
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2939
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07.12.2020 10:55 Відповісти
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2052
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07.12.2020 10:57 Відповісти
зато потом и "зачищали" весь тот развод- 27- й этаж- полет нормальный...
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08.12.2020 13:55 Відповісти
Ну,кого першого "будут пАроть"?)
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07.12.2020 10:57 Відповісти
Приведите статистику сколько было посажено до отмены.
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07.12.2020 10:58 Відповісти
Що з цього приводу каже 200% прокурор ВАЗеленського?
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07.12.2020 11:09 Відповісти
Їй зараз не до того, чоловік опять звільнятися вирішив.
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07.12.2020 11:21 Відповісти
Шоу маст гоу он!
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07.12.2020 11:01 Відповісти
Пусть только попробуют не вернуть ответственность за неправдивое декларирование! Страна должна знать, сколько уже спёр у народа каждый такой вот герой или геройка. И неважно, депутат он или минстр. Нам одинаково любопытно. Дальше любопытства дело все равно не идет. Посадили хоть одно брехло, никто не в курсе?
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07.12.2020 11:01 Відповісти
Це "закон" по захисту корупціонерів. P.S. Грошей від МВФ та ЕС зелені жаби не отримають.
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07.12.2020 11:06 Відповісти
Яскравий приклад боротьби корупціонерів з корупцією !!!))))
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07.12.2020 11:22 Відповісти
Откусите себе зеленые бейцы. Это не поможет.
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07.12.2020 11:06 Відповісти
Это ПоРОНОзакон ...
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07.12.2020 11:11 Відповісти
Украл миллиард, заплати 47-51 тыс. гривен штрафа - и ты свободен! Вот и весь закон.
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07.12.2020 11:16 Відповісти
Вноси весь миллиард в декларацию и вообще ничего платить не надо.
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07.12.2020 11:50 Відповісти
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07.12.2020 12:41 Відповісти
Правильнее было бы писать "типа ответственность".
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07.12.2020 11:29 Відповісти
"папитка, нє питка..." чи не так брехуни-хабарники? 289 - за!
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07.12.2020 11:30 Відповісти
Когда я слушаю Разумкова мне тотчас же на ум приходит малораспространенный даже среди русскоязычных термин "Витий", что обозначает человека, склонного произносить пустые многословные речи и рассуждать на какую-л. тему (обычно
высокопарно и выспренно).
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07.12.2020 11:31 Відповісти
Це ж риг, колишній (але не випадковий) керівник "маладих рєгіонав". А риго-анал - це тавро, синонім зрадника та корупціонера.
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07.12.2020 11:38 Відповісти
 
 