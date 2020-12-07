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Новости Конституционный кризис
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Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон №4460-д об восстановлении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что документ передан на подпись президенту.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации.

4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Автор: 

ВР (29229) декларация (1354) КС (2248) электронное декларирование (1025) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+6
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2939
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07.12.2020 10:55
+6
Що з цього приводу каже 200% прокурор ВАЗеленського?
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07.12.2020 11:09
+5
в черговий раз розвели стадо...
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07.12.2020 10:55
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в черговий раз розвели стадо...
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07.12.2020 10:55 Ответить
Імітація бурхливої боротьби з корупцією триває !!!)))
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07.12.2020 11:19 Ответить
100 пудово- і головне Майданами і не пахне...
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08.12.2020 13:54 Ответить
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2939
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07.12.2020 10:55 Ответить
Разумков подписал закон об ответственности за ложь в декларациях - Цензор.НЕТ 2052
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07.12.2020 10:57 Ответить
зато потом и "зачищали" весь тот развод- 27- й этаж- полет нормальный...
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08.12.2020 13:55 Ответить
Ну,кого першого "будут пАроть"?)
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07.12.2020 10:57 Ответить
Приведите статистику сколько было посажено до отмены.
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07.12.2020 10:58 Ответить
Що з цього приводу каже 200% прокурор ВАЗеленського?
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07.12.2020 11:09 Ответить
Їй зараз не до того, чоловік опять звільнятися вирішив.
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07.12.2020 11:21 Ответить
Шоу маст гоу он!
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07.12.2020 11:01 Ответить
Пусть только попробуют не вернуть ответственность за неправдивое декларирование! Страна должна знать, сколько уже спёр у народа каждый такой вот герой или геройка. И неважно, депутат он или минстр. Нам одинаково любопытно. Дальше любопытства дело все равно не идет. Посадили хоть одно брехло, никто не в курсе?
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07.12.2020 11:01 Ответить
Це "закон" по захисту корупціонерів. P.S. Грошей від МВФ та ЕС зелені жаби не отримають.
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07.12.2020 11:06 Ответить
Яскравий приклад боротьби корупціонерів з корупцією !!!))))
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07.12.2020 11:22 Ответить
Откусите себе зеленые бейцы. Это не поможет.
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07.12.2020 11:06 Ответить
Это ПоРОНОзакон ...
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07.12.2020 11:11 Ответить
Украл миллиард, заплати 47-51 тыс. гривен штрафа - и ты свободен! Вот и весь закон.
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07.12.2020 11:16 Ответить
Вноси весь миллиард в декларацию и вообще ничего платить не надо.
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07.12.2020 11:50 Ответить
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07.12.2020 12:41 Ответить
Правильнее было бы писать "типа ответственность".
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07.12.2020 11:29 Ответить
"папитка, нє питка..." чи не так брехуни-хабарники? 289 - за!
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07.12.2020 11:30 Ответить
Когда я слушаю Разумкова мне тотчас же на ум приходит малораспространенный даже среди русскоязычных термин "Витий", что обозначает человека, склонного произносить пустые многословные речи и рассуждать на какую-л. тему (обычно
высокопарно и выспренно).
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07.12.2020 11:31 Ответить
Це ж риг, колишній (але не випадковий) керівник "маладих рєгіонав". А риго-анал - це тавро, синонім зрадника та корупціонера.
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07.12.2020 11:38 Ответить
 
 