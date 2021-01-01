1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК
В Україні від 1 січня починається щорічна кампанія подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Про це повідомлено на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.
Зазначено, що кампанія триватиме до 31 березня 2021 року.
У повідомленні сказано, що НАЗК працює над дальшим спрощенням декларування в 2021 році і готує нові довідкові матеріали, які стануть у пригоді під час заповнення декларацій.
Топ коментарі
+6 Den Tar
показати весь коментар01.01.2021 16:20 Посилання
+4 Василь Довганенко #437088
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+4 бостууга
показати весь коментар01.01.2021 16:37 Посилання
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Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.
Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.
Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
))
сладкая сказка от этих самых властей, манипулирующих нашим сознанием и в это же время обкрадывающих нас.. Мираж, потому-что вор всегда ближе вору, а не развитому обществу.
И ближайший вор облизывающийся на Украину - за поребриком.
Кравасісі в зєркалах нє атражаютца..
Кака каррупціонєри в дєклараціях..!!
Хто больше, или хто меньше -- победитель из чего выводится? *)