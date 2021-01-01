1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК

В Україні від 1 січня починається щорічна кампанія подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомлено на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що кампанія триватиме до 31 березня 2021 року.

У повідомленні сказано, що НАЗК працює над дальшим спрощенням декларування в 2021 році і готує нові довідкові матеріали, які стануть у пригоді під час заповнення декларацій.

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