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1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК

1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК

В Україні від 1 січня починається щорічна кампанія подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомлено на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що кампанія триватиме до 31 березня 2021 року.

У повідомленні сказано, що НАЗК працює над дальшим спрощенням декларування в 2021 році і готує нові довідкові матеріали, які стануть у пригоді під час заповнення декларацій.

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Автор: 

декларація (1430) НАЗК (1692)


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Топ коментарі
+6
З Новим роком!
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2200
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01.01.2021 16:20
+4
Все це хвалене декларування до великої ЖО... Результатів крім грошей для НАЗК нуль.
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01.01.2021 15:58
+4
І знову будуть писати в деклараціях про мільйони доларів під подушкою вдома, а лохторату, також знову, будуть чесати з високих трибун про обов'язкову сплату податків.
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01.01.2021 16:37
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Правила форума Рада форумчан
Яка завершиться черговим рішенням Конституційного суду.
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01.01.2021 15:58 Відповісти
З Новим роком!
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 2200
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01.01.2021 16:20 Відповісти
Святая простота! Концерт для подрастающего поколения
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01.01.2021 22:26 Відповісти
Все це хвалене декларування до великої ЖО... Результатів крім грошей для НАЗК нуль.
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01.01.2021 15:58 Відповісти
Великий пшик від Шабуніна і Ко.
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01.01.2021 16:01 Відповісти
Я так понял, что теперь Украину не будут брезговать из за корупции ?!!
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01.01.2021 16:04 Відповісти
Що Україну будуть?
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01.01.2021 16:05 Відповісти
!!!
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01.01.2021 22:24 Відповісти
Навіщо декларувати якщо тупицький з бандою все анулює.
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01.01.2021 16:06 Відповісти
Ща кака ламанут "деклалалаларироватца"!!)))
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01.01.2021 16:13 Відповісти
Вся корумпована гидота України ломанулась декларувати ,непосильною та виснажливою працею ,зароблені грошенята !!)))
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01.01.2021 16:16 Відповісти
Закон об игорном бизнесе недаром приняли. Все декларанты теперь легально супервезунчики. Как и ляшко,который не санврач. Удачи!
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01.01.2021 16:20 Відповісти
Якись дивний збіг,як не Ляшко ,то диво дивне,мабуть їм пороблено!!!)))
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01.01.2021 16:26 Відповісти
Хто там, ****, по-старому
Продолжає, стерво, жить.
Не дамо ми більш нікому
Бога нового гнівить.

Щоб зажити по-новому,
Требв все нове нам мать:
В новом годі ПОПу нову
В нову попу цілувать.

Нова ПОПа старій ПОПі -
Отпущеніє гріхів.
Ну а ми, уже в Європі,
Ходим далі без штанів.
))
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01.01.2021 16:26 Відповісти
Пока нами правит коррумпированная власть и ее чиновничество, членство в ЕС это мираж,
сладкая сказка от этих самых властей, манипулирующих нашим сознанием и в это же время обкрадывающих нас.. Мираж, потому-что вор всегда ближе вору, а не развитому обществу.
И ближайший вор облизывающийся на Украину - за поребриком.
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01.01.2021 16:31 Відповісти
піаніно в студію!
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01.01.2021 16:32 Відповісти
І знову будуть писати в деклараціях про мільйони доларів під подушкою вдома, а лохторату, також знову, будуть чесати з високих трибун про обов'язкову сплату податків.
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01.01.2021 16:37 Відповісти
А что ты сам лично сделал -- что бы сказку сделать былью? *)
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01.01.2021 17:11 Відповісти
Таки ОЙЦ!!
Кравасісі в зєркалах нє атражаютца..
Кака каррупціонєри в дєклараціях..!!
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01.01.2021 16:40 Відповісти
А Татаров досрочно, еще 31 декабря, отдекларировал Микитася.....в СИЗО !
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01.01.2021 17:05 Відповісти
стартовала ежегодная кампания декларирования
Хто больше, или хто меньше -- победитель из чего выводится? *)
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01.01.2021 17:09 Відповісти
1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5859
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01.01.2021 17:10 Відповісти
Бандюганам из высшего эшелона наворованное списали, а теперь начнем жить с "чистого" листа
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01.01.2021 17:27 Відповісти
Цікаво виписали комуняки конституцію. Можна переобрати президента,раду,і тільки бвнду корупціонерів і зрадників не може розігнати ніхто , тоді як розуміти що головним джерелом влади по конституції є не купа злочинців у мантіях а народ України?
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01.01.2021 17:36 Відповісти
МВФ не видитесь на этот малоПИД,,,роский, ваЗЕлиновский Фуфломицин, денег этому сброду не давайте ни копейки и это ускорит конец этой брехливой, бениной нарко-Гниды!!!!
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02.01.2021 14:20 Відповісти
 
 