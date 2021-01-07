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НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки

НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки

Керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл і селищ під час виконання своїх обов'язків - від виборців.

Про це НАЗК повідомляє на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості. Однак, вартість подарунків від інших осіб не може перевищити 1 прожитковий мінімум (ПМ) – у 2021 році це 2270 грн. При цьому загальна сума подарунків посадовцю за рік не може перевищувати 2 ПМ – 4540 грн.

Подарунок, вартість якого перевищує 5 ПМ (11 350 грн (у 2021 році) і 10 510 грн (у 2020 році), підлягає відображенню в щорічній декларації.

Читайте: 1 січня стартувала щорічна кампанія декларування, - НАЗК

"До того ж, якщо ваш подарунок коштує більше 100 ПМ (227 000 грн (у 2021 році) та 210 200 грн (у 2020 році), то цілком можливо, що його потрібно буде внести не у один розділ декларації. Наприклад, якщо 31 грудня 2020 року близька особа подарувала вам ювелірну прикрасу, вона вказується як у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", так і в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Вам подарували гроші в якості подарунка? Не забудьте їх задекларувати, якщо розмір таких подарунків від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищив 5 ПМ".

Автор: 

декларація (1436) подарунок (61) електронне декларування (1469) НАЗК (1695)


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Топ коментарі
+8
Чтобы получить яхту в подарок, сегодня, нужно купить яхту вчера... бабушке)
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07.01.2021 16:07 Відповісти
+4
Всем удачно женившимся чиновникам - поздравления.
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07.01.2021 16:02 Відповісти
+4
А то вдруг кто неправильно задекларирует Лендровер за 100 000 уе и тогда прийдется платить штраф в 1000 грн...
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07.01.2021 16:04 Відповісти
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а ну как быстро все оплачивайте налоги за подарки по нескольку раз)
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07.01.2021 15:58 Відповісти
З Різдвом Христовим!
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07.01.2021 16:34 Відповісти
Підрегулюй запалення,на два тижня запізнюється !!)))
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07.01.2021 16:41 Відповісти
навзаєм!
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07.01.2021 16:46 Відповісти
Кесарю кесарево, решта на тещу санітарку.....
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07.01.2021 18:12 Відповісти
Всем удачно женившимся чиновникам - поздравления.
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07.01.2021 16:02 Відповісти
А вдало очоловічивсимся жінкам, що вітання нема,це дискримінація ,гендерна нерівність !!!))))
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07.01.2021 16:25 Відповісти
Виноват. Внукам бабушеклюбящихскорость, друзьямбори выигравших в лотерею и т.п., кого забыл.
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07.01.2021 16:30 Відповісти
А то вдруг кто неправильно задекларирует Лендровер за 100 000 уе и тогда прийдется платить штраф в 1000 грн...
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07.01.2021 16:04 Відповісти
На крайняк, маманя отслюнявит, пенсию то получает...😁
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07.01.2021 16:18 Відповісти
ааааа-ха-ха....вы им еще напомните или лучше подскажите как их утаивать )))) и хде прятать))
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07.01.2021 16:05 Відповісти
НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подарки - Цензор.НЕТ 7162
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07.01.2021 16:06 Відповісти
Напомните им, как правильно декларировать бабки в конвертах за голосование, за нае...алово в системе "прозорро", за распиленные бюджеты всех уровней. Надо учитывать все статьи "дохода" чиновника. От этого зависит одна важная цифра в приговоре - срок.
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07.01.2021 16:07 Відповісти
Чтобы получить яхту в подарок, сегодня, нужно купить яхту вчера... бабушке)
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07.01.2021 16:07 Відповісти
Как, как? Никак.
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07.01.2021 16:08 Відповісти
Правило 1 - Лендкрузер декларируйте на маму, и все норм...
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07.01.2021 16:13 Відповісти
Всім мамам подобається швидкість і великий теніс !!!)))
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07.01.2021 16:26 Відповісти
Подарки, свыше одного миллиона долларов, общепринято получать в криптовалюте.
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07.01.2021 16:14 Відповісти
Всё жируют , суки .
Вирус им не страшен .
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07.01.2021 16:14 Відповісти
Стіхи у вас якісь незавершені...😀
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07.01.2021 16:24 Відповісти
Глас волпіющєго в пустынє...
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07.01.2021 16:14 Відповісти
ой ***** шож за день сегодня такой, уже ржать сил нет, короче говоря брычки до 7 лямов декларации не подлягают
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07.01.2021 16:15 Відповісти
Нужно брать пример со штатов - ворваться в этот сраный капитолий и напомнить этим типа чиновникам ломом по башке ...
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07.01.2021 16:17 Відповісти
дебил - это судьба
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07.01.2021 16:19 Відповісти
Це патологія і медицина тут безсила !!!)))
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07.01.2021 16:22 Відповісти
"Смелее, смелее"©
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07.01.2021 16:21 Відповісти
если мама любит скорость, то на полном ходу сбрось маму с поезда! )
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07.01.2021 16:33 Відповісти
Это скорей не «напоминание», а подсказка=> декларируйте как «подарки от родственников» и всё будет пучком.......
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07.01.2021 16:34 Відповісти
НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки - Цензор.НЕТ 8525
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07.01.2021 16:38 Відповісти
В Мурманской области проверяют взрывы губернаторских подарков для детей
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07.01.2021 16:43 Відповісти
У Колзечиновников подарки своим мамам и своим 95-летним бабушкам на цвинтарі составили в общей сумме 4-х летний бюджет страны, который был при Порошенко. Хотя Порох тоже по кацапски "не лыком шит". Но всьо равно газ за 1800 гр. который мы чиновникам платим стоит 200 гривен, остальное на карман чиновникам Порох до такого не дошел.
Вот так и живьом, бла, пенсия вище на 12 гривень чем 2 500 гр. (68 долярів на місяць ) то тобі "нєположено" "субсідії* бо ти раб, як в кацапії раби звикли.
і це у нас в Україні після мая місяця 2019 року. коли прокацапський телевізор в Україні взяв верх над людським українським розумом у вигляді 72% ідіотів з смартфончиками.
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07.01.2021 16:45 Відповісти
Порошенко улетел в отпуск на Галапагосские острова
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07.01.2021 16:46 Відповісти
НАПК напомнило чиновникам, как правильно декларировать новогодние подаркиНАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки - Цензор.НЕТ 2475
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07.01.2021 17:14 Відповісти
Руководителям учреждений запрещается принимать подарки от своих подчиненных.
Родственники служащего могут дарить ему подарки любой стоимости.
То есть подчиненные сначала дарят ведро золота родственникам, а уж они дарят чиновнику. Все по закону!
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07.01.2021 17:30 Відповісти
Какие такие подарки? У них, что утренник новогодний был с дедушкой морозом и снегурочкой?
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07.01.2021 17:58 Відповісти
Печально! Взятки и откаты переименовали в подарки!
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07.01.2021 18:14 Відповісти
Нехай нагадає тупицькому коли відміняти декларування.
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07.01.2021 18:15 Відповісти
Чего уже только не придумают. А простым смертным хоть бы выжить.
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17.03.2021 10:59 Відповісти
Да, мы такие подарки себе не можем позволить, но и не нужно зато налоги за роскошь платить. И ещё, купить ведь можно всегда товары по минимальной стоимости, которые станут прекрасным подарком. Я маме и сестрам покупала стильные недорогие браслеты https://www.modnayakoshka.com/ua/catalog/braslety/ - обычная бюджетная бижутерия, но девушкам приятно даже такие мелочи получить просто так или на праздники.
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17.03.2021 16:20 Відповісти
 
 