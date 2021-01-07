НАЗК нагадало чиновникам, як правильно декларувати новорічні подарунки

Керівникам установ забороняється приймати подарунки від своїх підлеглих, а депутатам, головам міст, сіл і селищ під час виконання своїх обов'язків - від виборців.

Про це НАЗК повідомляє на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Родичі та близькі особи публічного службовця можуть дарувати йому подарунки будь-якої вартості. Однак, вартість подарунків від інших осіб не може перевищити 1 прожитковий мінімум (ПМ) – у 2021 році це 2270 грн. При цьому загальна сума подарунків посадовцю за рік не може перевищувати 2 ПМ – 4540 грн.

Подарунок, вартість якого перевищує 5 ПМ (11 350 грн (у 2021 році) і 10 510 грн (у 2020 році), підлягає відображенню в щорічній декларації.

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"До того ж, якщо ваш подарунок коштує більше 100 ПМ (227 000 грн (у 2021 році) та 210 200 грн (у 2020 році), то цілком можливо, що його потрібно буде внести не у один розділ декларації. Наприклад, якщо 31 грудня 2020 року близька особа подарувала вам ювелірну прикрасу, вона вказується як у розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)", так і в розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації.

Вам подарували гроші в якості подарунка? Не забудьте їх задекларувати, якщо розмір таких подарунків від однієї особи (групи осіб) сукупно протягом року, перевищив 5 ПМ".