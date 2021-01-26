РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11194 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
668 8

Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации

Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации

Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламент также сократил сроки внесения альтернативных законопроектов. За это проголосовали 276 нардепов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сейчас нет законных оснований для применения вакцин от коронавируса, - "слуга народа" Корниенко

Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Согласно внесенным предложениям, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.

Автор: 

вакцина (3814) ВР (29226) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звідти дозвіл не потрібен ані свії!! А не якісь там капіталісти!
показать весь комментарий
26.01.2021 11:36 Ответить
Невже так важко, чи треба стільки розуму, щоб не приймати закон на дозвіл по кожній пігулкі запровадити Закон згідно якого медпрепарати дозволені в США, Британії та ЄС автоматично були дозволені в Україні?
Аа а так менше буде відкатів по контрабанді!!! Ну тоді так.
показать весь комментарий
26.01.2021 11:34 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_21.html Коррупционная вакцинация от Зеленского и К

"Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". "

Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
показать весь комментарий
26.01.2021 12:00 Ответить
Ребята, то что мы вам даём - мы за это не отвечаем
https://youtu.be/4AmsLsMoQtU?t=279
показать весь комментарий
26.01.2021 12:18 Ответить
Как раз к полному распилу антиковидного фонда и примут. Зебилы, сэр!
показать весь комментарий
26.01.2021 17:06 Ответить
 
 