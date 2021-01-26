Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации
Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Парламент также сократил сроки внесения альтернативных законопроектов. За это проголосовали 276 нардепов.
Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Согласно внесенным предложениям, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аа а так менше буде відкатів по контрабанді!!! Ну тоді так.
"Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". "
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
https://youtu.be/4AmsLsMoQtU?t=279