Рада сократила сроки рассмотрения закона о запуске COVID-вакцинации

Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о проекте №4613.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Парламент также сократил сроки внесения альтернативных законопроектов. За это проголосовали 276 нардепов.

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Напомним, ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Согласно внесенным предложениям, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.